لتخفيف عبء العمل لساعات طويلة على الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، تغير الدول العربية بعض لوائح قوانين العمل بشكل مؤقت لتقليل عدد ساعات العمل اليومية مقارنة ببقية أشهر العام.

في هذا التقرير نستعرض عبر جولة سريعة في عدد من الدول العربية، كيف تم التعامل مع ساعات الدوام اليومية خلال الشهر الكريم؟

الأردن.. 5 ساعات بالدوائر الحكومية

قرر مجلس الوزراء تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، من العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، أي 5 ساعات عمل باليوم، لكن وزارة العمل أكدت لاحقا أن ذلك القرار يشمل العاملين بالوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة، وأنه لا يشمل القطاع الخاص، إذ تركت ذلك الأمر حسب النظام الداخلي لكل منشأة.

مصر.. 5 ساعات للقطاع الحكومي

لم يحدد قانون العمل الموحد الصادر برقم 12 لسنة 2002 عدد ساعات العمل للقطاع الخاص في رمضان، وترك القرار لدى أصحاب المؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، لكن القانون أشار إجمالا إلى ضرورة عدم العمل أكثر من 8 ساعات يوميا، أي 48 ساعة بواقع 6 أيام أسبوعيا.

وبالنسبة للقطاع الحكومي يختلف تحديد ساعات العمل وفقا لكل جهة، وغالبا ما يقتصر الدوام على 5 ساعات مع اختلاف في مواعيد بداية ونهاية الدوام على حسب كل جهة.

قطر.. 5 ساعات

أعلنت مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان بالنسبة لموظفي الجهات الحكومية المدنية إلى 5 ساعات يوميا، تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر. وبشرط الوفاء بمتطلبات العمل، يجوز السماح للموظف بالتأخر في الحضور بحد أقصى العاشرة صباحا، على أن يتم ساعات العمل الرسمي (5 ساعات).

السعودية.. 6 ساعات

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ساعات الدوام الرسمي للجهات الحكومية في شهر رمضان حددت بـ 5 ساعات فقط، تبدأ عند العاشرة صباحا وتنتهي عند الثالثة عصرا.

المغرب.. 6 ساعات

أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المذكرة الخاصة بتحديد مواقيت العمل في رمضان بالإدارات العمومية (رمضان 1444/2023) وهي من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

تونس.. 6.5 ساعات والجمعة أقل بساعة

أعلنت رئاسة الحكومة في بيان عن توقيت العمل بالإدارات العمومية والمؤسسات الحكومية ذات الصبغة الإدارية على النحو التالي، من الاثنين إلى الخميس من الثامنة صباحا إلى الثانية والنصف ظهرا، على أن يكون العمل يوم الجمعة من الثامنة صباحا إلى الواحدة والنّصف ظهرا.

الجزائر.. 7 ساعات

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدد ساعات العمل في شهر رمضان، والتي تصل إلى 7 ساعات، إذ حددتها من الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة والنصف مساء، من الأحد إلى الخميس، ومن السابعة صباحا إلى الثانية بالولايات (المحافظات) الجنوبية.

العراق.. 7 ساعات

قرر مجلس الوزراء تقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، وتركت تحديد بداية الدوام وانتهائه إلى الجهات الرسمية.

الإمارات.. 8 ساعات

وفق آخر تحديث للبوابة الرسمية فإن عدد ساعات العمل خلال رمضان ينخفض بمعدل ساعتين يوميا، وأعلنت الحكومة أن الدوام خلال أيام الجمعة سيكون بنظام مختلط، حيث سيتم السماح بالعمل عن بعد بنسبة 70% للموظفين الحكوميين و30% حضوريا.