أسلوب حياة

"الطعام الذكي" يعزز الشباب ويحارب الشيخوخة

محمد سناجلة
8/2/2023-|آخر تحديث: 8/2/202312:53 PM (مكة المكرمة)

في عصر الوجبات السريعة التي غزت حياتنا في ظل نسق الحياة المتسارع الذي نعيش فيه، وتأثيراتها الخطيرة على صحتنا الجسدية والعقلية، بزغ مفهوم جديد للغذاء أخذ ينتشر أخيرا، وهو "الأطعمة الذكية".

ويقصد بمفهوم "الغذاء الذكي" الغذاء الذي يفيد الصحة وفي الوقت نفسه يحافظ على البيئة ويعود بالنفع والمردودية على المزارعين، فهذا النوع من الأغذية مفيد، خصوصا في حماية الدماغ والقلب والخلايا العصبية والأوعية الدموية، ويساعد في تأخير أعراض الشيخوخة، والحد من أمراضها الخطيرة.

و"الغذاء الذكي" طعام يفي بجميع المعايير، فهو مُغَذٍ وصحي للبشر، ومفيد أيضا لكوكب الأرض كونه مستداماً بيئياً، فضلاً عن أنه جيد للمزارعين من حيث إمكانية زيادة المحصول والأرباح.

والهدف الرئيسي لمبادرة "الغذاء الذكي" هو تنويع مصادر المواد الغذائية الصحية والمفيدة، والابتعاد عن الأطعمة السريعة والمضرة بالصحة والبيئة على حد سواء. وهو أحد الحلول التي تساهم في معالجة بعضٍ من أكبر القضايا العالمية، من سوء التغذية الذي ينتشر في البلدان الأكثر فقرا، إلى البدانة والسمنة المتفشية في البلدان الأكثر غنى، فضلا عن مساهمته الإيجابية في القضايا البيئية بما فيها التغير المناخي، وندرة المياه، والفقر الريفي، بحسب ما ذكرت منصة "سمارت فود" (Smart food) أخيرا.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) التابعة للأمم المتحدة دعت إلى استخدام أنظمة غذائية "ذكية" تحافظ على الطاقة وتحمي البيئة، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي انعقد في روما عام 2012.

وأكدت المنظمة، آنذاك، أن "اعتماد الزراعة الشديد على الوقود الأحفوري يقوض قدرة القطاع على إطعام العالم، ما يديم الفقر ويقوض الجهود المبذولة لبناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة".

وأكدت "الفاو" أن أنظمة إنتاج الغذاء في العالم، بدءا من المزارع التي تزرع فيها الأغذية إلى مراحل التصنيع والتسويق، تستهلك 30% من إجمالي الطاقة المتاحة في العالم، مما يساهم بشكل حاسم في تلوث البيئة.

ما "الأغذية الذكية" التي ينصح بها العلماء؟

تحتوي الأغذية الصحية "الذكية" على الكثير من الفواكه والخضروات والأسماك والدهون الصحية، كزيت الزيتون وغيرها. وذكرت منصة "سيكولوجي توداي" (Psychology Today) وموقع "بي بي سي" (BBC) عددا من الأغذية الصحية "الذكية"، نذكر هنا 7 منها:

بينها التوت والرمان.. عليك بـ6 فواكه ذهبية لصحة قلبك غيتي Fruit Logistica Agricultural Trade Fair BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 08: Fresh fruits and vegetables lie on display at a Spanish producer's stand at the Fruit Logistica agricultural trade fair on February 8, 2017 in Berlin, Germany. The fair, which takes place from February 8-10, is taking place amidst poor weather and harvest conditions in Spain that have led to price increases and even rationing at supmermarkets for fresh vegetables across Europe. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) 634328658
الفواكه -وبالذات الملونة منها- لها فوائد صحية على الدماغ والقلب بحسب خبراء التغذية (غيتي)

1- الخضروات والفواكه الملونة

تعد الفوائد الصحية لنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات -وبالذات الملونة منها- على الدماغ والقلب من بين النتائج الأكثر اتساقا في علم التغذية، وفق ديانا مينيتش، المتخصصة في التغذية الوظيفية وعضو هيئة التدريس في جامعة "وسترن ستيتس" (University of Western States) في مدينة بورتلاند الأميركية، في تصريحات لموقع "بي بي سي"، موضحة أن هذه الأطعمة النباتية تحتوي على آلاف المركبات الطبيعية التي تسمى المغذيات النباتية، بما في ذلك "الكاروتينات" (carotenoids) و"الفلافونويدز" (flavonoids)، التي لها فوائد مضادة للالتهابات.

كما تضم الأطعمة الملونة -لا سيما الحمراء والزرقاء والبنفسجية منها- مثل الباذنجان والبطاطا الحلوة والشمندر والقرنبيط الأرجواني والتين الملون، على نسبة عالية من صبغة "الأنثوسيانين" (anthocyanin) النباتية، التي تقلل من أخطار الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

سلمون (بيكسابي)
الأشخاص الذين يتناولون وجبة واحدة من السمك على الأقل في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بألزهايمر (بيكسابي)

2- سمك السلمون والسردين والرنجة

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والرنجة، مليئة بأحماض "أوميغا 3" (Omega-3) الدهنية غير المُشبعة التي يحتاج إليها الجسم لأداء الكثير من الوظائف المهمة، كبناء خلايا الدماغ.

كما أنها تُشكل جزءا أساسيا من الأغشية الخلوية في الجسم، وتُساعد على حفظ الخلايا العصبية، وترفع من مستويات مادة "السيروتونين" (serotonin) في الدم، وهي مادة كيميائية تعمل على تحسين الحالة المزاجية في الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالرضى والسعادة.

ووجدت دراسة من "معهد راش للشيخوخة الصحية" (Rush Institute for Healthy Aging) في شيكاغو أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة واحدة من السمك على الأقل في الأسبوع هم أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر بشكل ملحوظ من أولئك الذين يتجنبون تناول السمك، لأن النظام الغذائي البحري يساعد على التواصل بين الخلايا العصبية، وله تأثير إيجابي ملحوظ على اكتساب التعلم وتحسين أداء الذاكرة.

الكاكاو الساخن
مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو الساخن تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤدي لمرض ألزهايمر (شترستوك)

3- الكاكاو الساخن

وجد البروفيسور تشانغ يونغ لي، أستاذ كيمياء الطعام في "جامعة كورنيل" (Cornell University)، أن المحتوى المضاد للأكسدة في ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو النقي "أقوى مرتين تقريبا من عصير العنب الأحمر، وأقوى بمرتين إلى 3 مرات من الشاي الأخضر و4 إلى 5 مرات من الشاي الأسود".

وتحمي مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو الساخن خلايا الدماغ من "الإجهاد التأكسدي" (oxidative stress) الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض ألزهايمر واضطرابات أخرى.

تعدّل مستوى السكر في الدم.. 5 فوائد لتناول المكسرات كل يوم
المكسرات غنية بمضادات الأكسدة وتخفض مستويات الكوليسترول في الدم (شترستوك)

4- المكسرات وخصوصا اللوز والجوز

إضافة إلى جاذبيتها وشعبيتها، فإن المكسرات غنية بمضادات الأكسدة، ووجد الباحثون أنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وأظهرت دراسة أجرتها "جامعة هارفارد" أن النساء اللواتي تناولن أكثر من 5 أونصات من المكسرات أسبوعيا كن أقل عرضة بكثير للإصابة بأمراض القلب، مقارنة بمن تناولن أونصة واحدة أو أقل.

كما أن المكسرات لا تزيد الوزن مثل الأنواع الأخرى من الأطعمة الدهنية، وهي غنية أيضا بمادة "أوميغا 3" المذكورة آنفاً.

زيت الزيتون جزء من النظام الغذائي في حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يعد من أفضل الأنظمة الغذائية (شترستوك)

5- زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون البكر -وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي بحوض البحر الأبيض المتوسط- على مضادات الأكسدة القوية التي تسمى البوليفينول (polyphenols). وثبت أن زيت الزيتون يقلل من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ويعد النظام الغذائي بحوض البحر الأبيض المتوسط واحدا من أفضل الأنظمة الغذائية في العالم، وكثيرا ما يصنفه العلماء على أنه النظام الغذائي الأكثر صحة، وفق موقع "بي بي سي" (BBC).

ما هي فوائد تناول الثوم يوميا؟
الثوم يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات وتساعد في التخلص من نزلات البرد والالتهابات (شترستوك)

6- الثوم يقاوم الشيخوخة

هذه النبتة النفاذة لها فوائد مذهلة، فهي تقاوم الشيخوخة من خلال خصائصها المضادة للأكسدة. كما يحتوي الثوم على مركبات قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات، وتساعد في التخلص من نزلات البرد والالتهابات الناتجة عن الإجهاد.

ويُعد الثوم النيء المسحوق هو الأفضل، أما الثوم المطبوخ فأقل قوة، لكنه يبقى مفيداً للقلب والأوعية الدموية.

الدراسات العلمية أظهرت أن النظام الغذائي الغني بالتوت بأنواعه يحسن الذاكرة والمهارات الحركية (بيكسلز)

7- التوت يحسن الذاكرة ويخفض ضغط الدم

التوت البري الحلو مليء بمضادات الأكسدة، وتظهر الدراسات العلمية أن النظام الغذائي الغني بالتوت يحسن الذاكرة والمهارات الحركية ويعكس التدهور المرتبط بالعمر.

كما تؤثر المواد الكيميائية الموجودة في التوت على آلية تقلص الشرايين، ومن ثم يكون لها تأثير جيد على ضغط الدم، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ويقود في النهاية إلى السكتات الدماغية.

المصدر : مواقع إلكترونية