ما أهمية مشاركة الطعام في مكان العمل؟ ولماذا ينبغي تناوله قبل الشعور بالجوع؟

ثبت أن تناول الطعام جماعة في مقر العمل له فوائد تتراوح بين تعزيز المزيد من المشاعر الإيجابية حول مكان العمل وتحسين الصحة النفسية، وتصل إلى تحسين العمل الجماعي، وذلك حسب ما ذكره البروفيسور في السياسة الغذائية والصحية بجامعة لندن مارتن كاراهر.

وفي مقال نشره موقع "ذا كونفرسيشن" (theconversation) الأسترالي، قال كاراهر إن الموظفين في السويد يؤمنون بإيجابيات هذا السلوك، وينظمون حدثا يوميا يسمى "فيكا" يعتمد على مشاركة الطعام في العمل، خاصة الكعك وأطباق الحلويات الأخرى، ويقضون بعض الوقت بعيدا عن المكتب للتواصل بينهم أثناء تناول الطعام.

الأكل في المكتب

أقرّ الكاتب بأن عادات الأكل في مكان العمل تغيرت مع مرور الوقت في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة؛ إذ لا يحصل سوى قلة من الناس الآن على راحة غداء لا تتجاوز مدتها ساعة. ووجدت دراسة استقصائية نشرت عام 2021 -شملت 133 شركة بريطانية- أن 6% من العاملين في المملكة المتحدة يستغنون عن وجبة الغداء.

ومؤخرا، غيّرت جائحة كورونا (كوفيد-19) بشكل واضح ممارسات العمل، كما أن تطورات مثل الطلب عبر الإنترنت والتسليم في مكان العمل أثرت على ما يمكن أن يأكله الناس في وجبة الغداء.

وأشار كاراهر إلى فوائد الأكل الجماعي انطلاقا من تأثيراته على التغذية، مرورا بالصحة النفسية وصولا إلى الإنتاجية في مكان العمل.

وأكد الكاتب أن تناول الطعام في مكان العمل من العوامل المعززة للإنتاجية والأداء الوظيفي، إذا كان متوازنًا بشكل صحيح.

ويشير إلى أن منظمة العمل الدولية أجرت تحليلا لعادات الأكل في جميع أنحاء العالم عام 2005، ووجدت أن سوء النظام الغذائي أو الإفراط في الأكل في مكان العمل يمكن أن يتسبب في تراجع الإنتاجية بنسبة 20%.

لا تنتظر حتى تشعر بالجوع؟

من العادات الشائعة تناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع، ويجهل كثيرون أن "مستوى الجوع" مهم للغاية؛ فعندما تتضور جوعا فترة طويلة، تضعف وظائف جسمك، وفي هذه الحالة من شأن تناول أطعمة مرتفعة السعرات الحرارية أن يضر معدتك، إضافة إلى مشاكل أخرى.

ويميل غالبًا الأشخاص الذين يستغنون عن بعض الوجبات أو يأكلون بشكل غير منتظم إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات الحرارية، حسب موقع "ليستي ليست" (listelist) التركي.

الجوع فترة طويلة يضر صحتك

ويشير الموقع إلى أن للجوع تأثيرات عديدة على الجسم، منها التأثير على الصحة العقلية على المدى الطويل، وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

إذا شعرت بالجوع ستشعر بالقلق وأعراض أخرى، تشمل:

صعوبة في التركيز.

تقلصات في المعدة.

الشعور بالضعف والتعب.

الدوار والصداع.

الغثيان.

المزاج السيئ.

مشاكل النوم.

كيف يمكنك تحديد نوع الجوع؟

وحسب الموقع نفسه، فإن العلماء حددوا 3 أنواع مختلفة من الجوع: