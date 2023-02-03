العلاج بالصراخ.. استراحة الصحة العقلية التي تحتاجها

إذا كنت تشعر بالتوتر أو الإرهاق أو القلق، فهناك طريقة بسيطة ومجانية للمحافظة على الصحة العقلية، وهي الصراخ. فقد كشف علماء أن التعبير عن الحالة النفسية بالصراخ يسهم بصورة كبيرة في تخفيف الألم النفسي.

فعلى مدى عقود من الزمان، قام هارولد غوزول، الأستاذ بجامعة إيموري الحاصل على درجة الماجستير في علم النفس ودكتوراه في علم الحيوان، بدراسة الصراخ في كل من البشر والحيوانات، واكتشف أن الصراخ ينقل 6 أنواع من المشاعر: الخوف، والألم، والمفاجأة، والسعادة، والغضب، والإحباط أو الحزن.

تم تقديم العلاج بالصراخ لأول مرة خلال سبعينيات القرن الماضي من قبل المعالج الشهير الدكتور آرثر جانوف. ويُعرف هذا العلاج أيضًا باسم التأمل بالصراخ والعلاج الأولي بالصراخ. إذ أكد جانوف أن مشاكل الصحة العقلية الناتجة عن صدمات الطفولة المكبوتة يمكن تخفيفها من خلال توجيه جلسات الصراخ.

وفي حين أن نظرية العلاج بالصراخ واجهت انتقادات علمية عدة، إلا أن الداعمين لها يؤكدون أن الصراخ يمكن أن يكون مفيدًا للتخلص من التوتر والعاطفة المتراكمة، وإزالة الحواجز العقلية وزيادة مشاعر السيطرة على الأعصاب.

عرض خبير التأمل تريستيان جريبين -مؤسس موقع التأمل "فلو" (Flow)- هذه التقنية خلال محادثة "تيدكس" (TEDx)، وطلب من الجمهور الصراخ في المناشف.

وبعدها، علق جريبين على ما فعله الحضور قائلا "لاحظ كيف تشعر بعد الصراخ، ستشعر أنك أخف وزنا، وأنك على استعداد لمواجهة العقبات والصعوبات اليومية".

وحول فوائد الصراخ للصحة العقلية، أضاف جريبين "ستشعر بسهولة التواصل مع الآخرين".

إذا كنت ترغب في تجربة بعض التأمل بالصراخ بمفردك من دون توجيه من أحد، فإليك بعض النصائح: