للمطبخ الهندي شهرة في أرجاء المعمورة، إذ يُقبل عليه عدد كبير من البشر، ويندر أن تجد مدينة في العالم لا تحتوي على مطعم هندي أو محل يبيع التوابل والوصفات الهندية المتنوعة.

والطعام الهندي مزيج من النكهات والتوابل والفلفل الحار والروائح المنعشة للقلب والروح قبل المعدة، ويحظى بشعبية كبيرة في أصقاع العالم. لكن وراء تلك الجاذبية حقائق غريبة ومدهشة.

إذ اكتشف علماء البيانات السرّ الكامن وراء المذاق الفريد للطعام الهندي ونكهاته الرائعة بعدما حللوا أكثر من ألفي وصفة هندية شهيرة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية.

بيانات الوصفات الهندية

يحب الطهاة في الغرب إعداد أطباق بمكونات متداخلة النكهات، ولكن ثبت أن الكثير من المأكولات الآسيوية تتناقض مع هذا الاتجاه، إذ يفضل المطبخ الآسيوي الأطباق ذات المكوّنات التي لا تتداخل فيها النكهات. والطعام الهندي هو أحد أقوى الأمثلة المضادة للاتجاه الغربي في الطهي.

درس الباحثون في "المعهد الهندي للتكنولوجيا" (Indian Institute for Technology) في مدينة جودبور الهندية البيانات الخاصة بعدة آلاف من الوصفات من موقع متخصص شهير على الإنترنت، وقسّموا كل طبق إلى مكوّنات، ثم قارنوا عدد المرات وكثافة المكوّنات التي تشترك في مركبات النكهة، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا" (times of india).

وفحص الباحثون مدى تداخل مركّبات النكهة الأساسية في الأطباق الفردية، واكتشفوا شيئا مختلفا تماما عن المأكولات الغربية، إذ يميل المطبخ الهندي إلى خلط المكوّنات التي لا تتداخل نكهاتها على الإطلاق.

ووجد هؤلاء الباحثون أن متوسط مشاركة النكهة في المطبخ الهندي كان أقل بكثير من المتوقع. بمعنى آخر، كلما زاد تداخل مكونين في النكهة، قلّ احتمال ظهورهما في الطبق ذاته.

وبشكل مبسط وأكثر تحديدا، تحتوي الكثير من الوصفات الهندية على الفلفل الحار، وهو أساس مسحوق الكاري الموجود في أي نوع من أنواع الكاري الهندي تقريبا. ووجد الباحثون أنه عندما يحتوي طبق ما على الفلفل الحار، فمن غير المرجّح أن يحتوي على مكوّنات أخرى تشترك في نكهات مماثلة. ويمكن قول الشيء ذاته عن الفلفل الأخضر والكزبرة وتوابل "غارام ماسالا"، التي تُعد مكوّنا أساسيا في المطبخ الهندي.

وأشار الباحثون إلى أن "كل نوع من التوابل يتم وضعه بشكل فريد في وصفته لتشكيل نكهة مشتركة مع باقي المكونات". وفي غضون ذلك، وُجِدَ أن الحليب والزبدة والخبز والأرز -وكلها سمات مميزة للمطبخ الغربي- مرتبطة بالعكس تماما، أي أنها تحتوي على أزواج من النكهات المتطابقة.

أما ما يجعل الطعام الهندي جذابا للغاية فهي الطريقة التي تتفكّك وتتداخل بها النكهات مع بعضها بعضا. لذلك، فإن المطبخ الهندي معقّد، فالطبق العادي منه يحتوي على 7 مكوّنات على الأقل، في حين بلغ العدد الإجمالي للمكوّنات التي لاحظها الباحثون نحو 200 من أصل 381 مكونا تقريبا في جميع أنحاء العالم.

فوائد الطعام الهندي

هناك فوائد عدة للطعام الهندي بسبب احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الصحية، مثل الفلفل والثوم والحبوب والبقول والفواكه والخضروات والمكسّرات والبذور والتوابل الهندية الأصيلة، مثل الزنجبيل والكركم والهيل والكزبرة وغيرها.

وهذه كلها مكوّنات مهمة جدا لتعزيز الصحة وتقوية مناعة الجسم. كما يُعد الطعام الهندي خيارا ممتازاً لمن لا يحبون أكل اللحوم، لأنها ليست متسخدمة في الغالبية العظمى من الأطباق الهندية.

وفي ما يلي أبرز 7 فوائد يحتويها الطعام الهندي، بحسب عدد من المواقع والمنصات مثل "هيلث لاين" (healthline) و"ويب ميد" (webmd) و"إن دي تي في" (NDtv) وغيرها:

1- يقلّل من خطر الإصابة بالسرطان

وذلك بسبب احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة المعروفة بأنها مركبات قوية لعلاج الخلايا السرطانية. كما أنه مدعوم بالألياف وحمض الفوليك والمواد الكيميائية النباتية، مثل "الفلافونويد" (flavonoids) و"الإينوزيتول" ( inositol) و"الستيرول" (sterols).

2- يحمي القلب

يساعد الطعام الهندي في السيطرة على الكوليسترول، مما يؤدي إلى الحماية من السكتات والنوبات القلبية.

3- يحسن الجهاز الهضمي

الألياف موجودة بكثرة في الأطعمة الهندية، وهي مركّب فعال لتحسين عمليات الجهاز الهضمي، وتساعد في عملية امتصاص الطعام في الجسم. وفي الوقت ذاته، تعمل على رعاية الجهاز الهضمي، وتمنع حدوث مشكلات كالإمساك.

4- يعزّز مناعة الجسم

يعزّز الطعام الهندي جهاز المناعة، لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة القوية التي تأتي من مكوّناته.

5- يحسّن عملية الشفاء

لأن الأطعمة الهندية تقوي جهاز المناعة، فإنها تقتل البكتيريا الضارة، وتحسّن من عملية التئام الجروح والإصابات بشكل أسرع.

6- يعزّز صحة العظام والأسنان

تقريبا، كل الطعام الهندي مليء بالكالسيوم، مما يعزز ويقوي صحة العظام والأسنان، وهي إحدى الفوائد الشائعة جدا.

7- يساعد في إنقاص الوزن

يعمل مزيج العناصر الغذائية الأساسية في معظم الأطعمة الهندية، مثل الألياف والكالسيوم والفيتامينات، على إنقاص الوزن، ولعل هذا ما يفسّر أن غالبية الشعب الهندي، والآسيوي عموما، يتمتعون بأجساد رشيقة.