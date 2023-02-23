بعيدا عن ضجيج المدن.. الرحلات البرية تستهوي العراقيين

بغداد- مع اكتساء بادية العراق بالبساط الأخضر واستقرار الأوضاع الأمنية، يتزايد الإقبال على رحلات السفاري البرية والتخييم في الصحاري، بعيدا عن صخب المدن.

فمع اعتدال الجو في فبراير/شباط، تدب الحياة في الصحراء مجددا، ويبدأ موسم السياحة البرية في العراق ويستمر طوال أيام فصل الربيع، ويكون معظم الوافدين من المحافظات والمناطق القريبة الراغبين في التمتع بأجواء الطبيعة.

براري العراق

يقول صانع المحتوى والمهتم بالرحلات البرية بارق العيثاوي إن جميع محافظات العراق بها مناطق صحراوية، خصوصا المحافظات الغربية والجنوبية المحاذية للحدود مع الأردن والسعودية، لكن أفضل مناطق البر هي بادية السماوة.

ويوضح العيثاوي، في حديثه إلى الجزيرة نت، أن براري العراق تتميز بخصوبة الأرض وكثرة العشب وتنوعه ولطافة جوّها خلال موسم الربيع، وهو ما يجعلها أرضا ممتازة لرعي الأغنام والإبل، بالإضافة إلى وجود كثير من الطيور المهاجرة، حتى أصبحت المنطقة من أهم وأغنى مناطق الخليج العربي للصيد بالصقور ويتوافد عليها الصيادون خلال كل موسم.

وتزهر في البوادي العراقية خلال موسم الربيع أنواع من النباتات، مثل الخزامى والنوير، والكمأ الذي يكثر في موسم الربيع بعد هطول الأمطار، وفي بعض المناطق ينبت شجر الغضا ونوع آخر اسمه السمر.

ويشير العيثاوي إلى أن العراق تأثر بظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ العالمي وقلة الأمطار، وكان لذلك أثر سلبي على مناطق البادية، وهو ما جعلها مناطق صحراوية جرداء، بعدما كانت بعض مناطقها تحتوي على غابات من شجر الغضا الشهير.

ويستدرك قائلا "بسبب قلة الأمطار وكثرة الحطابين والإهمال الحكومي، اختفت معظم هذه الغابات، كما اختفت أكثر الحيوانات البرية، كظباء الصحراء، بسبب انتقالها إلى مناطق أخرى خارج الحدود أو قتلها بالصيد الجائر".

غير أن الأوضاع الأمنية المتوترة التي شهدها العراق في العقدين الأخيرين جعلت رحلات الصيد والتخييم في مناطق البر محفوفة بالأخطار، وفق العيثاوي.

ويقول "بعد الاستقرار الأمني في البلد، والانفتاح الثقافي وكثرة الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج للتخييم والصيد في مناطق البر، ازداد الإقبال على البر خلال موسمي الشتاء والربيع، الذي يبدأ مع طلوع نجم سهيل".

مواسم الرحلات البرية

مع حلول موسم الرحلات، تزدحم كثير من المناطق البرية الموجودة في عموم العراق بالمتنزهين وهواة الصيد وجامعي الكمأ. ويقول حيدر الأسدي، الذي يعمل في تجهيز الرحلات البرية، إن أعدادا كبيرة من الخليجيين يدخلون العراق خلال الموسم من منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، ويتجهون مع كامل تجهيزاتهم إلى بادية السماوة، في حين يستغل العراقيون الموسم لتجربة حياة البر.

ويرى الأسدي، في حديثه إلى الجزيرة نت، أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في الترويج للرحلات البرية، خصوصا بعد انتشار مقاطع لرحلات الخليجيين ومخيماتهم في البوادي العراقية المعروفة.

فعاليات متنوعة… ومحاذير

تتخلل الرحلات البرية في العراق فعاليات وحفلات شواء تضفي أجواء من الفرح والبهجة. ويشير حسن إسماعيل، وهو صانع محتوى ومهتم بهذا المجال، إلى أن الخيم تُنصب في الساعات الأولى من التخييم في مكان مرتفع نسبيا تحسبا لحدوث سيول أو ما شابه، ومن بعدها يتم تحضير وجبة الفطور والانطلاق للصيد أو جمع الكمأ.

ويقول إسماعيل للجزيرة نت إن بادية السماوة تتميز بعشبها الكثيف في الربع الأول من العام، وهو ما يجذب الطيور البرية من دول المنطقة والعالم، ويجلب السياح من دول الجوار لممارسة هواية الصيد بالصقور أو جمع الكمأ، الذي يصل سعر الكيلوغرام الواحد منه، أحيانا، إلى أكثر من 80 دولارا، بفضل مذاقه اللذيذ الذي يشبه مذاق اللحم.

ويشير إسماعيل إلى أن المتعة في طريقة جمع الكمأ تكمن في أنه لا ينبت إلا في المساحات المفتوحة التي لا يصل الإنسان إليها غالبا.

الاستقرار الأمني ينعش رحلات التنزه

ورغم الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق حاليا، فإن متخصصين شدّدوا على أهمية الحذر من المخلفات الحربية والألغام المنتشرة في بعض المناطق التي عاشت الحروب سابقا. ويقول الباحث العراقي هاتف العتبي إن الخروج إلى الصحراء تحفّه بعض المخاطر، وهو ما يستوجب الحذر.

ويرى العتبي، في حديثه إلى الجزيرة نت، أنه من الأفضل أن يقوم السياح والعائلات الذاهبة إلى البر بإبلاغ القوات الأمنية وأخذ المشورة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم.

ويقترح العتبي على الحكومة إلزام شركات الاتصالات العراقية بوضع أبراج لتأمين الإرسال في المناطق الصحراوية التي تشهد إقبالا من السياح بهدف تواصلهم مع بعضهم بعضا أو مع السلطات المختصة في حال التيه.

وحول المخاطر، يشير العتيبي إلى أنه رغم إزالة كثير من الألغام التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، فإن ذلك لا يمنع السائح من اتخاذ الحيطة والحذر.

ويرى الباحث العراقي أن تنمية السياحة البرية تتطلب من الحكومة الاهتمام بهذا الجانب، بالإضافة إلى وضع لوائح لحماية الحيوانات البرية وإيقاف الصيد الجائر الذي يطول الغزال والحباري وغيرها.