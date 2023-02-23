بلطف ولباقة… كيف تقول "لستَ مدعوا" إلى حفلة زفافك؟

عمان – قد تكون أصعب محادثة على الإطلاق أن تقول لشخص ما إنه غير مدعو إلى حفلة زفافك، أو زفاف أحد أبنائك، سواء كان الأمر يتعلق بقيود الموازنة الخاصة بالعرس، أو ضيق مساحة القاعة، أو أنك لا ترغب بحضوره أساسا. فما أفضل الطرق لتخبر شخصا ما بأن عدد الأشخاص محدود؟ وكيف تشرح أن الأطفال غير مدعوّين إلى حفلة الزفاف؟

قواعد حفلات الزفاف وأصولها

حول خروج منظمي حفلة الزفاف من مأزق "لستَ مدعوا"، تقول المستشارة وخبيرة الإتيكيت رامة العساف إن "لحفلات الزفاف والمناسبات قواعد وأصول علينا الالتزام بها، سواء من ناحية الدعوات أو التهنئة وتقديم الهدايا أو حتى الاعتذار، كما أن المجاملة وأداء الواجبات الاجتماعية، توثق الروابط بين الأشخاص من خلال المشاركة في الأفراح والمواساة في الأتراح".

وتشرح العساف أنه عند التجهيز لحفلة زفاف، فإن أهم ما ينشغل به المنظمون هو الضيوف وعددهم وأولوية الدعوات، وغالبا ما تعرّض محدودية العدد صاحب الزفاف للإحراج، لذا عليه الحرص على إعطاء الأولوية للأهل والأقارب، ومن ثم الأصدقاء والمعارف.

وأوضحت العساف أن للداعي الحق في اختيار من يرغب في مشاركته حفلة الزفاف، وبالتالي عليه ألا يعتذر بشكل مباشر عن عدم دعوة الأشخاص، ومقابل ذلك، على العروسين تحديد أيام لتلقي التهنئة بعد حفلة الزفاف من الأشخاص الذين يرغبون في التهنئة، مع أخذ موعد مسبق للزيارة، وهذا يُعد شكلا من أشكال الاعتذار عن عدم دعوة الأشخاص إلى الحفلة بسبب الموازنة أو حتى سعة المكان.

وترى العساف في حديثها للجزيرة نت، أن عبارة "نوما هنيئا لأطفالكم" هي الجملة الأكثر استخداما في دعوات الزفاف، وذلك لعدم قدرة الأطفال على تحمل صخب الحفلة، بالإضافة إلى تقلبات مزاجهم بشكل متكرّر والتزامهم بموعد نوم محدّد يمنعهم من السهر لوقت متأخر، لذلك علينا التوضيح لأطفالنا أن عدم دعوتهم إلى العرس كان بسبب اقتصاره على الكبار فقط.

وللخروج من مأزق الدعوات بـ"أقل مقدار من الخسائر"، تقترح العساف تقديم هدايا إلى غير المدعوين بعد حفلة الزفاف، معتبرة أنه "أمر مهم لإرضاء الأصدقاء في العمل الذين لم يحالفهم الحظ في مشاركة العروسين، ويمكن تقديم الحلويات كشكل من أشكال الهدايا أو توزيع الشموع والورود للتعبير عن الامتنان والتقدير وترك الذكرى الطيبة وإدخال السرور إلى نفس متلقيها".

التلميح يُغني عن التصريح

يقول المتخصص في علم الاجتماع الدكتور حسين محادين إن التلميح يُغني عن التصريح، إذ ليس من الضروري أن نكون مجاملين بصورة مبالغ فيها.

لماذا؟ يجيب الدكتور محادين "لأن طبيعة العلاقات مع الآخرين تختلف من حيث الأولوية بحسب الأقرب إلينا والأكثر ارتباطا بالمناسبة، فندعو إليها الأقرباء أو نوعية محددة من الأصدقاء. هذا بالنسبة إلى الداعي، أما بالنسبة إلى العاتب على عدم دعوته، فالأصل أن يتفهم مسبقا المحددات الاقتصادية والاجتماعية التي يضعها الداعي، ورغبته في حضور أشخاص دون سواهم لأسباب يعرفها هو أولا وأخيرا".

ويردف، في حديثه إلى الجزيرة نت، أن "الصداقة الحقيقية وسبل استدامتها تقوم على علاقات التفهم والتجاوز عن سهو هنا أو هناك، بالنسبة إلى صديقنا صاحب الدعوة، إذ يتعذّر على أي منا دعوة جميع من نعرفهم".

لباقة الاعتذار

نشر موقع "هيتشيد" (hitched) بعض الطرق البسيطة لإبلاغ شخص ما بعدم دعوته إلى حفلة زفافك، بأسلوب لبق، ومنها ما يلي:

قيود الموازنة: "نحن آسفون للغاية، ونظرا إلى قيود الموازنة المحدودة، فإننا نجعل قائمة ضيوفنا صغيرة جدا"، أو "نحاول توفير منزل، بالإضافة إلى دفع تكاليف حفلة زفافنا".

قيود المكان: "لسوء الحظ، فإن سعة قاعتنا محدودة للغاية، لذا كان علينا تقليص قائمة ضيوفنا إلى حدها الأدنى"، أو "نحن آسفون للغاية، ولكن ليس لدينا مساحة في المكان لاستيعاب الجميع"، وما إلى ذلك.

زفاف عائلي: "اخترنا إقامة حفلة عائلية للغاية مع العائلة والمقربين فقط. ومع ذلك، نود أن نحتفل معك في وقت لاحق". "شكراً لك على سؤالك عن حفلة زفافنا… نحن نحتفل بعدد بسيط لأننا نرغب في إقامة حفلة عائلية.. لكنني أقدّر استفسارك عن ذلك".

رسالة اعتذار: إذا كان هناك شخص ترغب في حضوره إلى حفلة زفافك ولكن لا يمكنك دعوته، لسببٍ ما، يمكنك إرسال خطاب اعتذار يشرح ذلك. من غير الضروري أن يكون خطابا رسميا على ورق يتم تسليمه بالبريد، ولكن يمكنك استخدام نموذج خطاب الاعتذار التالي في رسالة نصية، أو بريد إلكتروني، تشرح فيها بأدب ولباقة سبب عدم دعوته إلى العرس، على الشكل التالي:

عزيزي (اسم المتلقي)

أتمنى أن تكون بخير، يؤسفني جداً أن أقول إننا لن نتمكن من دعوتك. بقدر ما نتمنى حقاً أن نحتفل معك، فإننا نخشى أنه بسبب (حدود الموازنة والسعة وغيرها)، يتعين علينا الحفاظ على قائمة صغيرة جداً من المدعوين.

نحن نتفهم أن هذا قد يكون بمثابة خيبة لك، ونعتذر عن ذلك، ولكن نتمنى أن تتفهم ذلك.

ومع ذلك، ما زلنا نحب الاحتفال معك في وقت ما لاحقاً، سنتناول العصائر والكعك، احتفالاً بالمناسبة، وسيكون من الرائع رؤيتك قريبا.

الكثير من الحب

(اسم المرسل)