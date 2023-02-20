لماذا نفضل النوم على الأريكة بدل السرير؟ وهل هي عادة خطرة؟

قيلولة بعد الظهر على الأريكة يمكن أن تكون شيئا لطيفا، لكن الأرائك لم تصنع لأجل هذا؛ فهي مصممة للاسترخاء في وضع مستقيم. فلماذا نحب النوم على الأريكة؟ وهل هذا صحي؟ ولماذا يحذر الخبراء من ذلك؟

يبدو أن الأرائك بها آلية مدمجة من شأنها تهدئة أي شخص يشعر بالتعب، وهناك من يحب التمدد على الأريكة من أجل أن يشاهد فيلما، أو يجري مكالمة تلفونية طويلة، في حين يفضل آخرون نظرية الجلوس المستقيم. وحسب الخبراء، فإن الجلوس على الأريكة يختلف من شخص لآخر، وهو أمر عادي نابع لاختلاف حاجاتنا، بيد أن المشكلة قد تكمن حين يعتاد جسمنا على النوم على الأريكة بدل السرير، فهنا يضرب أطباء الأعصاب جرس الإنذار، حسب الموقع الألماني "بيلد دير فراو".

ومن ضمن التحذيرات التي يسوقها الأطباء أنه يجب على الدماغ التعود على ربط السرير بالنوم، وإلا سنعاني من الأرق مستقبلا، وسيصبح نومنا سيئا ولا يصل إلى مرحلة النوم العميق.

هل الأريكة أكثر راحة؟

الأريكة ليست أكثر راحة من السرير، هذا هو الأمر الذي يجب أن تقتنع به وتعمل عليه، فربما تكون الأريكة جديدة أو السرير قديم أو الفرشة غير مريحة؛ لذلك ينصح بتغيير الفرشة أو جعل السرير أكثر راحة. إن سبب نومنا على الأريكة هو أننا قمنا بتدريب أدمغتنا على إعلامنا بأن غرفة المعيشة مكان للنوم، ويحتاج عقلك إلى معرفة أن سريرك ونومك مندمجان معا، وكن وفيا لشعار "سريري قلعتي". بالطبع، غرفة المعيشة يجب أن تكون مريحة، ويمكنك أن تفعل كل ما تستمتع به على الأريكة، فقط لا تنم.

مشاكل مستقبلية

أولئك الذين ينامون على الأريكة يستيقظون مع مشاكل عديدة -حسب الموقع الألماني- وقد تكون الوسائد الناعمة مغرية للغاية وتريد حقًا إغلاق عينيك للحظة فقط، ولكن عندما تستيقظ ستلاحظ كيف يؤلمك جسمك، خاصة الرقبة والأكتاف.

على أي حال، الأريكة الخاصة بك ليست مصممة لك للنوم عليها، لذلك بعد تكرار النوم عليها فإن العمود الفقري يعاني غالبا من الالتواء أو الضغط، كما أن وجود التلفاز بقربك والضوضاء التي تصدر منه والإضاءة الساقطة على عينيك ستؤثر على جودة نومك، وتجعلك أكثر قلقا وعصبية.

حيل لتجنب النوم على الأريكة

إن كنت معتادا على النوم على الأريكة، فقد تساعدك بعض الحيل لمنع ذلك: