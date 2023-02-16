لتجنب الفوضى واختيارات الأثاث العشوائية.. إليك 7 نصائح ذهبية من خبراء الديكور

قد يكون الانتقال إلى منزل جديد من أجمل الأحداث في حياة الشخص، لكنه قد يكون أيضا وقتا من التشتت، خصوصا عندما يتعلق الأمر باختيار الأثاث وديكور المنزل.

نتساءل جميعا كيف نجعل منازلنا تبدو في أفضل حالاتها، وكيف تعكس إحساسنا الشخصي بالأناقة؟ الاختيارات المناسبة تصل بنا إلى منزل جميل ومريح، بينما الاختيارات السيئة تصل بنا إلى فوضى بصرية لا تُحتمَل، وتحوّل المنزل إلى مكان غير مريح. لذلك، ثمة خطوات ينصحنا بها خبراء الديكور لنصل إلى منزل أحلامنا:

لا تبدأ في متجر الأثاث

هناك نصيحة شائعة، وهي تجنب التسوّق عندما تكون جائعا، لأن ذلك يؤدي إلى شراء أشياء لا تلزمنا. ينطبق الأمر أيضا على متجر الأثاث، فلا تذهب للتسوق وأنت في حالة هوس بالشراء لمجرد أن لديك منزلا فارغا. أنت بحاجة إلى أريكة، لكن لا يمكن اختيار أي أريكة فقط لأنها تعجبك من دون التفكير في قياسات الغرفة وبقية الأثاث، لأن في ذلك الحين يتعين عليك تنسيق الغرفة بالكامل تبعا للأريكة التي ربما لا تكون ملائمة عندما نضعها داخل المكان، لأن العرض في متجر الأثاث مختلف تماما عن وضع الأثاث في المنزل.

اختيار نمط موحّد

قبل أن تبدأ البحث في قطع الأثاث، اختر نمط تصميم موحدا للمنزل بالكامل، ثم طبّقه على كل غرفة على حدة لإنشاء تصميم متماسك. ومن خلال اختيار نمط ديكوري موحد، تسهّل على نفسك كثيرا اختيار الأثاث الذي ينتمي إلى النمط ذاته، بحيث تكمل كل قطعة أثاث في المنزل القطع الأخرى من دون تنافر.

يمكن أن تختار الأثاث المطعّم بالمعادن لإضفاء مظهر حداثي، أو الأثاث المصنع من مواد طبيعية لإضفاء مظهر ريفي، أو الأثاث الذي يضفي طابعا كلاسيكيا قديما. أيا كان الأسلوب الجمالي الذي تختاره، فإنه متروك لك، لكن حاول الالتزام به في كل المنزل.

اهتم بزوايا النظر والمسافات

بعد اختيار النمط المناسب لذوقك ومنزل أحلامك، يمكن أن تمزج الآن قطع الأثاث معا، بالإضافة إلى الألوان والأقمشة التي ستختارها لتحقيق المظهر المطلوب، مع أخذ الزوايا في الاعتبار عند النظر من أكثر من اتجاه، مع مراعاة مسافات عبور الأشخاص بين الأثاث من دون الشعور بالضيق. لذلك، لا تظن أن المنزل الحقيقي يمكن أن يشبه "كتالوغات" الديكور، إذ لا أحد يعيش داخل "الكتالوغات" المثالية والمرتبة.

لا تشتر كل شيء دفعة واحدة والتزم بموازنتك

يُفضَّل البدء بالقطع الأساسية لملء كل غرفة، بعد ذلك يصبح اختيار القطع الفرعية أكثر سهولة، ويجب تدوين الموازنة المحددة والالتزام بها، لأن الانتقال إلى منزل جديد أمر مكلف، وإذا لم نضع موازنة ونحاول الالتزام بها، يمكن أن تنفد الأموال من دون أن نشتري قائمة الأساسيات.

استثمر في الأرائك

يعد شراء أريكة أحد أهم الاستثمارات في الأثاث، لأن الأريكة تستعمل في القراءة والاسترخاء وتناول الطعام ومشاهدة التلفاز. لذلك من المنطقي أن تأخذ الوقت الكافي في اختيارها، بدايةً من المتانة والمقاسات والألوان ونوع القماش. لا يُفضَّل شراؤها عبر الإنترنت، بل تجربتها في المتجر لنعرف ما إذا كانت مريحة بالفعل أم لا، إذ يختلف الأمر من شخص إلى آخر. لذلك، يجب ألا نأخذ بالصورة فقط من دون تجربة حقيقية لراحة الأرجل والظهر.

حقق أقصى استفادة من المساحة بأقل تكلفة

اختيار الأثاث الذكي يوفر في التكاليف ويحقق أقصى استفادة من المساحة، مثل الطاولات الجانبية المتداخلة التي يمكن تخزينها عند عدم الاستعمال، أو الطاولات القابلة للتمديد والتي تعد اختيارا رائعا حتى للمساحات الواسعة، لأنها تشعرنا بالتغيير في كل مرة نغلقها أو نمدّدها. الخزائن أيضا هي قطع متعددة الاستعمالات وتمنع الفوضى، من دون أن تشغل مساحات كبيرة، ما يحافظ على شكل المنزل مرتبا ونظيفا.

تناسق الألوان ليس رفاهية

إحدى أهم طرق ربط الأثاث في المنزل هي الألوان. لكن يفضل استخدام الألوان بحذر والبدء بقطع أساسية ذات ألوان محايدة، مثل الأرائك أو منضدة الطعام. بعد ذلك، أضف لمسات ملونة في المفارش أو الوسائد أو الستائر وأغطية الفراش حتى يمكنك تغييرها عند الحاجة أو عند الشعور بالملل، وحاول ألا تجعل كل غرفة حالة تصميمية ولونية مستقلة، لكي يبقى المنزل متناسقا بالكامل.