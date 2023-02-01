تبدو صحية لكنها ضارة.. 7 أطعمة معلبة تسبب زيادة الوزن وارتفاع الضغط

إذا كنت تحاول تناول طعام صحي أو اتباع حمية غذائية، فربما يجب أن تفكر مرتين قبل تناول الأطعمة المعلبة، لا سيما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. فبينما تبدو الأطعمة المعلبة مريحة ولا تحتاج سوى دقائق معدودة في التحضير لتصبح جاهزة للأكل، إلا أنها تحتوي غالبا على كميات عالية جدا من الصوديوم.

ويحتوي نصف كوب من البازلاء المعلبة على 310 مليغرامات من الصوديوم، مقارنة بـ7 مليغرامات فقط في نصف كوب من البازلاء المجمدة. بينما لا تحتوي الخضراوات الطازجة على نسبة صوديوم أقل فحسب، بل تحتوي عموما على فيتامينات ومعادن ومغذيات غير متوفرة في الأطعمة المعلبة.

وقد وجد العلماء رابطا بين محتوى الصوديوم الإضافي في الأطعمة المعلبة وزيادة الوزن والالتهابات وارتفاع ضغط الدم. وتوصي الإرشادات الغذائية للأميركيين للفترة 2020-2025 -التي تنشرها وزارة الزراعة الأميركية- باستهلاك كمية أقل من 2300 مليغرام من الصوديوم يوميا كجزء من نمط الأكل الصحي.

وربما تندهش حين تعرف أن كثيرا من الأطعمة التي تتناولها يوميا من دون تتبع مكوناتها الغذائية وتبدو صحية هي في الحقيقة ليست كذلك، وفي ما يلي مجموعة من الأطعمة المعلبة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم:

الحساء

غالبا ما تحتوي الشوربات المعلبة والمعبأة وسريعة التجهيز على الكثير من الصوديوم، ليس فقط من خلال الملح الذي تتضمنه مكونات الحساء بصورة أساسية، ولكن أيضا بسبب النكهات المضافة الغنية بالصوديوم، مثل "الغلوتامات أحادية الصوديوم" (MSG).

في المتوسط، يحتوي الحساء المعلب على 700 مليغرام من الصوديوم، أو 30% من الكمية الموصى بها يوميا، لكل كوب (245 غراما).

الجمبري

عادة ما يحتوي الجمبري (الروبيان) المعبأ والعادي والمجمد على ملح مضاف للنكهة، بالإضافة إلى مواد حافظة غنية بالصوديوم. على سبيل المثال، عادة ما تتم إضافة ترايبوليفوسفات الصوديوم للمساعدة في تقليل فقد الرطوبة أثناء الذوبان.

وقد تحتوي حصة 3 أونصات (85 غراما) من الجمبري المجمد غير المخبوز على 800 مليغرام من الصوديوم، بينما تحتوي الكمية نفسها من الجمبري الطازج بدون ملح وإضافات على نحو 100 مليغرام فقط من الصوديوم.

البودنغ

رغم أن البودنغ نوع من الحلوى الهلامية، ولكن هناك الكثير من الصوديوم المختبئ في ذلك المزيج الفوري. فإلى جانب الصوديوم الذي يتضمن الملح المضاف في مكونات البودنغ، هناك أيضا بعض الإضافات التي تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم مثل فوسفات ثنائي الصوديوم ورباعي فوسفات الصوديوم، وهي المكونات التي تساعد على تكثيف قوام البودنغ.

ويحتوي نصف كوب من مزيج بودنغ الفانيليا الفوري (25 غراما) على (350 مليغراما) من الصوديوم، بينما تحتوي نفس الكمية من مزيج بودنغ الفانيليا المنزلي على 135 مليغراما فقط من الصوديوم، أو 6% من الكمية الموصى بها يوميا.

عصير الخضار

يبدو عصير الخضروات مشروبا صحيا، ولكن إذا لم تقرأ ملصق المكونات الخاص به، فقد تشرب الكثير من الصوديوم أيضا. قد تحتوي حصة 8 أونصات (240 مليلترا) من عصير الخضار على 405 مليغرامات من الصوديوم.

صلصة الطماطم

قد لا تفكر في فحص الصوديوم في علبة صلصة الطماطم العادية أو غيرها من منتجات الطماطم المعلبة، لكن يجب عليك أن تفعل ذلك بدءا من اليوم، إذ يحتوي 1/4 كوب فقط (62 غراما) من صلصة الطماطم على 321 مليغراما من الصوديوم.

تتبيلة السلطة

يأتي بعض الصوديوم الموجود في تتبيلة السلطة من الملح. بالإضافة إلى ذلك، تضيف بعض العلامات التجارية النكهة المحتوية على الصوديوم، مثل الغلوتامات أحادية الصوديوم وإينوزينات ثنائي الصوديوم وغوانيلات ثنائي الصوديوم.

وفي مراجعة للأطعمة ذات الأسماء التجارية الرئيسية التي يتم بيعها في المتاجر الأميركية، بلغ متوسط ​​الصوديوم في تتبيلة السلطة 304 مليغرامات لكل ملعقتين كبيرتين (28 غراما).

اللحم المقدد

يحتوي السجق المعلب واللحم المقدد المملح على كميات كبيرة من الصوديوم، إذ تحتوي حصة 1 أونصة (28 غراما) من السجق المعلب على 233 مليغراما من الصوديوم.

ولكن إذا كانت بعض الأطعمة والخضروات المعلبة هي الخيار الأكثر ملاءمة، فلا تزال هناك طرق لجعلها أكثر صحة، وذلك من خلال تجفيف وشطف بعض الأطعمة والخضروات المعلبة لبضع دقائق، إذ يمكن أن يقلل من محتوى الصوديوم بنسبة 9% إلى 23%، وفقا لموقع "هيلث لاين" (Healthline).