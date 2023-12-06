لمرضى السكري نصيب من الكعكة.. 6 أصناف من الحلويات الآمنة

"السكر ليس ممنوعا على المصابين بالسكري، ويمكنهم أن ينالوا نصيبهم من الكعكة كغيرهم، ولكن بشرط واحد هو الاعتدال، وضمان التحكم في نسبة السكر في الدم"، هذا ما قالته اختصاصية رعاية وتغذية مرض السكري المعتمدة، توبي سميثسون، لموقع "يو إس نيوز".

ورغم أن معظم الناس لا يزالون يعتقدون أن الحلويات محظورة على مرضى السكري، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" إن هذا ببساطة ليس صحيحا "ببعض الاحتياطات يمكن لهؤلاء تناول الحلوى بالتأكيد".

فمع أن إبقاء مريض السكري على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، قد يبدو مستحيلا في ظل وجود أصناف الحلوى عالية الكربوهيدرات اللذيذة المغرية، وما يُسببه محتواها من الدقيق والسكر ومنتجات الألبان من ارتفاع السكر وزيادة مضاعفات المرض، لكن هذا لا يعني أن يُحرم مرضى السكري من الحلويات تماما، بل يمكنهم تناولها بقليل من التحكم والتنظيم.

نصائح لتجنب ارتفاع السكر رغم تناول الحلويات

قدمت مراكز "سي دي سي" 5 نصائح لمساعدة مرضى السكري للاستمتاع بحلواهم المفضلة مع تجنب ارتفاع السكر، وهي:

احسب الكربوهيدرات

الحصة الواحدة من الكربوهيدرات في وجبات مرضى السكري، تعادل نحو 15 غراما من الكربوهيدرات، وحساب الكربوهيدرات يتيح لك تتبع الكمية المستهلكة منها على مدار اليوم، مما يساعدك على التحكم في نوع وكمية الحلوى التي تتناولها بشكل أفضل، واحتساب الكربوهيدرات التي تتناولها من الحلوى، ضمن تلك التي تتناولها من الوجبات الأخرى. وإذا كنت تتناول الإنسولين قبل الوجبات، فإن حساب الكربوهيدرات سيساعدك على تحديد احتياجك من الإنسولين.

أيضا، حساب الكربوهيدرات سيجعلك تُحد من تناولها من مصادرها الأخرى في وجبة الغداء، لتستطيع تناول الحلوى دون مخاطر، أو تُقلل الحلوى، كي لا ترفع الكربوهيدرات والسعرات الحرارية في غذائك.

اجعل وجباتك متوازنة

تناول وجبات متوازنة تشمل الخضروات غير النشوية، والبروتين الخالي من الدهون، والحبوب الكاملة، ليمكنك إضافة الحلويات مع الوجبة أو بعدها مباشرة، بدلا من الشعور بالحرمان.

أيضا، توصي توبي سميثسون بالتركيز على حجم الحصة "باعتبارها مهمة جدا"، ودمج الحلويات بعناية، بما يحقق خفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، والتوازن بين الخيارات الغذائية، والجمع بين الكربوهيدرات والألياف والبروتين والدهون، لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

اختر حلويات منخفضة الكربوهيدرات

فليست كل الحلويات متساوية من حيث محتواها من الكربوهيدرات، وبالتالي فإن اختيارك لنوع منخفض الكربوهيدرات، (على سبيل المثال، تحتوي كعكة الجبن بالفراولة والليمون على 17 غراما فقط من الكربوهيدرات) سيُحافظ على خططك للتحكم في مرض السكري، واستخدام كميات أقل من الإنسولين، وتقليل فرص ارتفاع نسبة السكر في الدم.

اجعلها منزلية

الطريقة الوحيدة للتحكم في مكونات الحلوى هي أن تصنعها بنفسك أو تُصنع في المنزل، للاستفادة من بعض النصائح لتقليل كمية السكر والكربوهيدرات فيها.

استخدم المُحليات منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية، والتي لا تحتوي عادة على السكر أو الكربوهيدرات. أو استخدم المُحليات الطبيعية كعصير التفاح، على سبيل المثال.

استمتع ولكن بحذر

لأن الاعتدال هو سر النجاح، إذا كنت مريضا بالسكري وترغب في تناول الحلويات مع الحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق آمن. فاحرص قدر إمكانك على اختيار الأطعمة الصحية الكاملة والأطعمة الطبيعية، مثل التوت الطازج والفواكه الأخرى، وحساب الكربوهيدرات، واختيار حلويات منخفضة الكربوهيدرات، وصنع الحلويات في المنزل.

مع ملاحظة أن ما يصلح لشخص قد لا يصلح بالضرورة لجميع الأشخاص، وأن هذه النصائح لا تُغني عن توصيات طبيبك الخاص، لذا تنصح "سي دي سي" بالاستمرار في تناول أدوية السكري واستخدم الإنسولين وفقا للتوجيهات، بالتوازي مع اتباع خطة الوجبات المنضبطة، للمساعدة في تجنب مضاعفات مرض السكري والبقاء بصحة جيدة، فهذه هي أفضل صفقة على الإطلاق.

أفضل 6 حلويات لمرضى السكري

هذه هي أفضل 6 حلويات تناسب مرضى السكري، مقدمة من اختصاصية التغذية المعتمدة، مارلين كوخ:

سوفليه الشوكولاتة

يعد سوفليه الشوكولاتة من الحلوى المفضلة للكثيرين، لاحتواء القطعة منها على 20 غراما من الكربوهيدرات، تنصح مارلين كوخ بصنعه في المنزل لضمان التحكم في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وتقسيم الحصة إلى نصفين، لتصبح الكربوهيدرات 10 غرامات لكل قطعة (الحصة المكونة من قطعة سوفليه واحدة، تحتوي إلى جانب الكربوهيدرات على 175 سعرا حراريا، و16 غراما من السكر).

كعكة الجبن المحشوة بالفراولة

"وصفة رائعة للتحكم في الكربوهيدرات الخاصة بمريض السكري"، كما تقول مارلين كوخ، إذ تحتوي كل قطعة منها على نسبة منخفضة جدا من الكربوهيدرات (الحصة المكونة من قطعة كيك محشوة بحبة فراولة واحدة، تحتوي على 50 سعرا حراريا، و5 غرامات كربوهيدرات، و3 غرامات من السكر).

بسكويت زبدة الفول السوداني

وصفة تساعد في تخفيف ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ تحتوي البسكويتة الواحدة على 3 غرامات فقط من الكربوهيدرات، و4 غرامات من البروتين، بالإضافة إلى 80 سعرا حراريا، وغراما واحدا فقط سكر.

آيس كريم الشوكولاتة والموز

آيس كريم منزلي صديق لمرض السكري والقلب، لانخفاض محتواه من الدهون والكوليسترول والصوديوم، وتحتوي الحصة منه (½ كوب) على 80 سعرا حراريا، و18 غرامات كربوهيدرات، و9 غرامات سكر.

فطيرة قرع العسل بدون حليب

وهي مزيج صديق لمرض السكري من اليقطين (قرع العسل) والقرفة والزنجبيل والقرنفل وجوزة الطيب، ويأتي محتواها من التوابل لتعزيز النكهة دون إضافة الكربوهيدرات أو السعرات الحرارية. ولخفض نسبة الكربوهيدرات أكثر، تنصح كوخ باستبعاد قشرة الفطيرة خارج الوصفة، وخبز المكونات في طبق خزفي. والحصة الواحدة منها (1/8 الفطيرة) تحتوي على 186 سعرا حراريا، و20 غرامات كربوهيدرات.

التيراميسو منخفض الكربوهيدرات

وهي حلوى ليست منخفضة الكربوهيدرات فقط (6 غرامات) ولكنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين (10 غرامات)، مما قد يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم. ويساعد تضمين مكونات الزبادي اليوناني العادي على تعزيز محتواها من البروتين. وكل حصة مكونة من كوب تحتوي بالإضافة إلى الكربوهيدرات على 150 سعرا حراريا، و3 غرامات سكر.