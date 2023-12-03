"وهم النجاح".. كيف تتجنب الوقوع في فخه؟

عمان- هل سبق أن وجدت نفسك تطارد النجاح باستمرار ثم تشعر وكأنك لا تصل إليه؟! إنها تجربة شائعة، ومن السهل جدا الوقوع تحت وطأة الضغوط لتحقيق النجاح.

ولكن، ماذا عن وهم النجاح؟ عندما يدخل الفرد في مرحلة السكون، ويضع نفسه في إطار من المبالغة في تقدير ذاته ومهاراته، مقترنا بتجاهل أخطائه وتكرارها واعتقاده بأن النجاحات السابقة هي مؤشر لنجاحات قادمة.

أو عندما يصنِّف الفرد جميع نجاحاته بأنها "وهم"، ويبنيها على شكه في قدراته وإمكاناته وكأنه ينتحل شخصية أخرى؛ فيدخل الخوف إلى نفسه ويلازمه.

وهم النجاح.. ما أثره؟

يقول المختص بالطب النفسي الدكتور أحمد الشلبي: هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ناجحون رغم عدم صحة ذلك.

ويرجع ذلك إلى كثير من الأسباب، فالنجاح هو تحقيق ما نصبو إليه بطريقة مرضية أو الوصول إلى الهدف المرجو، ولكن هناك من يتوهم ذلك بسبب المبالغة في تقديره لذاته، ويطالب الآخرين بتعظيمه وتقديره، ويتمتع بالتكبر عليهم واستغلالهم واستغلال إنجازاتهم ونسبها لنفسه.

كما أنه غالبا ما يتكلم فقط عن نفسه وإنجازاته، ويكثر من استخدام كلمة "أنا"، وغالبا ما يشعر المقربون منه -دون أن يشعروا- بعدم الأمان بسبب سمّية علاقته بهم، ومثال على ذلك الشخصية النرجسية، وفقا لحديث الشلبي للجزيرة نت.

ويتابع: تظهر هذه الأعراض عند وصول الشخص لمرحلة الزهو، وسرعان ما تذهب عند التزامه بالعلاج المناسب.

هل تستحق النجاح؟

ويقول الشلبي: على الجانب الآخر، فإن هناك العديد من الأشخاص الناجحين في حياتهم ولكنهم لا يشعرون بذلك، ويعتقدون أنهم موهومون بالنجاح، أو لا يستحقون النجاح الذي وصلوا إليه، وغالبا ما ينسبون أسباب النجاح إلى عوامل خارجية أو أنها محض "حظ" أو "صدفة".

وهؤلاء تكون ثقتهم بأنفسهم معدومة وفق الشلبي، مما يولد في داخلهم الشعور بالقلق المستمر والاكتئاب كونهم يفشلون دائما في إرضاء الذات.

ويوضح: "للأسف في حال وجود أشخاص نرجسيين في حياتهم، فإنهم يكونون فريسة مثالية لهم ويتم استغلالهم واستغلال إنجازاتهم على أكمل وجه، وتُعرف هذه الظاهرة باسم متلازمة المحتال، كونهم يعتقدون أنهم ينتحلون شخصية الناجح دون استحقاق".

التنشئة الاجتماعية.. كيف تؤثر؟

من جانبه يقول المتخصص في علم الاجتماع الدكتور حسين محادين: تؤثر نوعية التنشئة الاجتماعية التي يتشربها الفرد ضمن أول مؤسسة للتنشئة وهي الأسرة، على تحديد وتوجه موقف الأفراد من أنفسهم ومن الآخرين لاحقا.

ويتابع في حديث للجزيرة نت، أنه غالبا ما تؤثر عملية التعزيز المبالغ فيها إضافة إلى العناية الزائدة من قِبل الأبوين تحديدا في مرحلة الطفولة، على السمات الشخصية للأفراد من الجنسين.. فكيل المديح والثناء غير العلمي المتكرر دون حاجة حقيقية لأطفالنا، إنما يقودهم إلى الإصابة بصفة "التذويت"، وهي اعتقاد الأبناء خطأ أنهم مركز الكون دون غيرهم ممن يحيط بهم.

ويشرح محادين أن تلك المبالغة تجعل منهم أفرادا قليلي المرونة في تقبل الآخرين من جهة، ومن جهة ثانية يرون أن كل ما يقومون به نجاح على الدوام، وبالتالي تتورم ذواتهم، إضافة لعدم تمتعهم بالمرونة الذهنية والسلوكية المتداخلة بين الوهم الدائم بالنجاح. وبالتالي مجافاتهم لكل من يسعى إلى تقويم سلوكياتهم، وغالبا ما تتجلى صفات الوهم بالنجاح في الآباء الوحيدين ضمن أسرهم، وفق محادين.

ولعل أخطر ما ينجم عن أنواع التنشئة غير المتوازنة للأبناء من الجنسين -وفقا لمحادين- تصاعد أعداد الصدمات التي يتلقونها عندما يغادرون حدود أسرهم نحو رحابة الحياة، وتنوع المهارات الضرورية لهؤلاء الأفراد كي يتكيفوا مع الآخرين؛ بالمعنى السويّ للنمو النفسي الاجتماعي العام في المدارس والجامعات، وأماكن العمل لاحقا.

ويختم محادين بالقول: إن "الشخص الواهم بتراكم النجاحات كحالة دائمة أكثر عُرضة للنكوص أو الانسحاب من الحياة العامة، ولديه نزوع نحو الفردانية، وضعف قدراته على التأثير، وعدم التقبل له من قِبل الآخرين، لا سيما أقرب الناس له كالإخوة والأخوات، والأزواج والزوجات، وغيرهم".

كيف تنجو من هذا الفخ؟

لتجنب الوقوع في فخ وهم النجاح، من المهم تنمية منظور صحي ومتوازن إزاء ما يعنيه النجاح بالنسبة لنا، وفيما يلي بعض النصائح التي تساعد في تحقيق ذلك وفق موقع "ميديوم":