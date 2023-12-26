كيف تتعامل مع حرائق المطبخ؟ وما أفضل التوصيات لتجنبها؟

يعتبر المطبخ مصدر معظم حرائق المنازل والتي غالبا ما تحدث بسبب الإهمال أو عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية الكافية خلال الطبخ أو القلي بالزيت، أو حتى الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية، وخاصة الميكروويف.

الوقاية من حرائق الزيت

وللوقاية من وقوع حريق، لا بد من مراعاة عدم ترك الزيت على الموقد لفترة طويلة، والانتباه لأول إشارة من إشارات تدخينه، التي يعقبها عادةً اشتعال الزيت ذاته. كما يراعى الحفاظ على المطبخ في حالة جافة ونظيفة، وإزالة أي بقايا للدهون والزيت أو الماء.

ولا يجوز ترك المقلاة أو الوعاء المحتوي على الزيت دون مراقبة، مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الموقد.

وبشكل عام ينبغي تخزين الزيوت بشكل صحيح تجنبا لتأكسدها، ومن ثم سرعة اشتعالها.

لا تطفئ حرائق الزيت بالماء!

ويحذر الخبير الألماني هيرمان دينكلر من إطفاء حرائق الزيوت والدهون بواسطة الماء، وذلك لتجنب حدوث انفجار.

ويوضح خبير الحماية من الحرائق والانفجارات لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه عندما يتم سكب الماء على الإناء المحتوي على زيت أو دهون، فإن الماء يتبخر سريعا، مكونا سحابة هائلة من البخار الساخن المحمل بذرات الزيت، مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار وزيادة اشتعال النيران في البيئة المحيطة، وإلحاق أضرار بالغة بها.

ففي حال حدوث حريق بسبب الزيت، ينبغي إطفاء الموقد على وجه السرعة مع تغطية الوعاء أو المقلاة ببطانية أو أي غطاء آخر مقاوم للحريق، مع مراعاة توخي الحرص والحذر عند القيام بذلك تجنبا للإصابة بحروق.

وفي حال خروج لهب من الغطاء يتم التعامل معه عن طريق مطفأة الحريق، مع ضرورة الاتصال بخدمة الدفاع المدني.

حرائق الميكروويف

من جانبه، أوضح مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية أن بعض الأطعمة ليست مناسبة للتسخين أو الطهي في الميكروويف.

وحذرت الخبيرة بمركز حماية المستهلك الألماني أندريا دانيتشيك، من أن الاستعمال غير الصحيح للميكروويف قد يؤدي أيضا إلى حدوث تلفيات بسبب الحريق أو انفجار الأشياء بداخله، فعند تسخين الزيت أو الدهون قد يندلع حريق خطير بسبب الدهون، علاوة على أن الأوعية المغلقة ليست مناسبة للتسخين في الميكروويف، نظرا لأن الضغط المتزايد بداخلها قد يؤدي إلى انفجارها بداخل الجهاز.

وفي حال اندلاع حريق أو حصول انفجار في الميكروويف، ينصح بفصل التيار الكهربائي عن الجهاز فورا قبل التعامل مع الحريق.

نصائح للوقاية من حرائق المطبخ

يقول الخبراء إنه بمجرد اندلاع حريق في المطبخ -أو أي مكان-، فإن لديك 30-45 ثانية لإخماده قبل أن يخرج عن السيطرة.

ويقدم موقع "سيريس إيت" بعض النصائح للوقاية من حرائق المطبخ في المنزل ومنع وقوعها، وهي: