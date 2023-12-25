لماذا لا يثبت عطرك؟ 7 نصائح لدوام رائحته

تقول بعض الدراسات إن العطور تؤثر في المشاعر والحالة المزاجية، لذلك يفضل الناس عطورا على أخرى، مما يجعل عالم العطور متنوعا ومليئا بالاختيارات التي تختلف باختلاف الأذواق، وتُلبي احتياجات الاستعمال اليومي والمناسبات الخاصة، من روائح الزنابق المبهجة، إلى اللافندر أو خشب الصندل المهدئ.

ومع أن وصول الشخص إلى العطر المثالي قد يكون صعبا في حد ذاته، فإن الاحتفاظ بعبير العطر الأخاذ طوال اليوم ربما لا يقل صعوبة، إذ يشكو كثيرون من أن عطورهم التي اختاروها بعناية لتكون جذابة ومميزة، قد لا تدوم على ملابسهم وبشرتهم، وسرعان ما تتبدد وكأنها لم تكن.

وهو ما فسرته خبيرة التجميل، صوفي بلاكليدج، بوجود أخطاء شائعة عند استخدام العطور، قد تمنع ثباتها لوقت أطول، موضحة أن هناك خطوات أساسية لإبقاء العطر ثابتا، وجعل الرائحة تدوم من الصباح وحتى المساء، من خلال تلافي الأخطاء التي تمنع تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة عطر.

أكثر الأخطاء الشائعة عند وضع العطر

1- وضع العطر على بشرة جافة

البشرة الجافة لا تلائم العطور، والتي تدوم لفترة أطول عند وضعها على البشرة الدهنية والرطبة، مما يؤكد أهمية ترطيب البشرة يوميا باستخدام مرطب غير معطر، للحفاظ على رطوبتها دون تشويش على حاسة الشم.

تؤكد صوفي أيضا على أهمية تحضير البشرة لعطر يدوم لفترة أطول، عن طريق الاستحمام للتخلص من آثار العرق أو الزيوت، وتثبيت الرائحة أكثر، وتجنب وضع أي عطر أو لوشن الحلاقة قبل الاستحمام، كي لا يتسبب البخار والحرارة في زواله.

وإذا لم يتسع الوقت لأخذ حمام ووضع مرطب، تقترح صوفي "وضع طبقة رقيقة من الفازلين على نقاط النبض قبل الرش، حيث يساعد قوام الفازلين اللزج على التصاق الرائحة بالبشرة أكثر".

2- رش كثير من العطر

لا تبقى العطور بنفس وتيرة الرائحة على مدار اليوم، لأنها تتكون من 3 طبقات، العليا لإطلاق الرائحة الفورية، والوسطى للرائحة التي تليها، أما الطبقة الأساسية أو طبقة القاعدة، فهي التي تدوم لفترة أطول، وبالتالي فإن رش مزيد من العطور يجعل العطر أسوأ.

وللحصول على رائحة فريدة من نوعها، تقترح صوفي وضع طبقات من العطور، تبدأ بأقوى رائحة كقاعدة، ثم طبقة من الروائح الأخف في الأعلى، واختيار روائح تكميلية، مثل الأزهار، لتعظيم الفوحان.

3- فرك الرسغين بعد وضع العطر

تقول صوفي إن أفضل طريقة لجعل عطرك يدوم طويلا هي وضعه على نقاط النبض التي تشمل المعصمين والرقبة وخلف الأذنين وحتى المرفقين. حيث تكون البشرة أكثر دفئا بشكل طبيعي في هذه البقع، مما يجعل الحرارة تتفاعل مع العطر، فينتشر بشكل طبيعي، ويساعد على بقاء الرائحة لفترة أطول.

وفي حين أن كثيرا من الناس تعودوا على فرك الرسغين بعد وضع العطر، لكن صوفي تقول إن هذا هو "أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن أن تفسد جودة العطر"، وتنصح بدلا من ذلك "برش العطر على نقاط النبض وتركه ليستقر على البشرة".

كما يوضح الخبراء أن فرك الرسغين بعد وضع العطر قد يؤدي إلى تغيير مسار الرائحة، وإفقاد العطر الإحساس المنعش، بسبب تعطيل فوحان الطبقة العليا والوسطى للعطر، والاكتفاء بالطبقة الأساسية. بالإضافة إلى ما يُسببه الاحتكاك الناتج عن الفرك من تسخين الجلد وإنتاج إنزيمات تبدد نضارة العطر.

4- رش العطر على الملابس

وهو أيضا من أكبر أخطاء استخدام العطور شيوعا، فالعطر يعمل عن طريق التفاعل مع حرارة الجسم، لينتشر بنفس طريقة انتشار الروائح من أعواد البخور عند إشعالها، أما وضع العطر على الملابس فهو لا يُهدر قيمته فحسب، بل يضر الملابس أيضا بسبب المواد الكيميائية المختلفة المستخدمة في تركيبه.

وخصوصا عند رشه على الملابس المزخرفة، حيث يتسبب في فقدان لمعان ولون المنطقة التي يتم رش العطر عليها بشكل متكرر.

5- تخزين العطور بشكل خاطئ

يمكن لطريقة تخزين العطر أن تؤثر في رائحته ومدة بقائه على البشرة، لذا توصي صوفي "بوضع العطور بعيدا عن النوافذ ومصادر الحرارة" والتأكد من إغلاق أغطية الزجاجات، وتجنب وضعها في غرف ساخنة ومشرقة، لأن ضوء الشمس المباشر يمكن أن يؤثر على جودة الرائحة ومعدل ثباتها، "حتى لو كان العطر ضمن فترة الصلاحية".

من جهتها، توصي الخبيرة في العطور الفرنسية سيرانو ماكلين بالاحتفاظ بالعطور بعيدا عن الحمام، حيث تؤدي الرطوبة الناتجة عن الاستحمام إلى أكسدة المكونات الأكثر حساسية مثل الحمضيات والأزهار، مما يؤثر في الرائحة واللون، ولا تحبذ تخزين العطور في الثلاجة لفترة طويلة، وترى أن "المكان المثالي لتخزينها هو خزانة جافة ومظلمة".

وتوصي بتخزين العطور في مكان بارد ومظلم في درجة حرارة الغرفة من 16-22 مئوية، ويفضل أن تكون في عبوات زجاجية داكنة أو معتمة، لتساعد في حماية العطر من أشعة الشمس، أما تخزين العطور في خزانة الحمام أو في أي مكان تتقلب فيه درجات الحرارة فهو خطأ كبير.

6- اعتبار الزجاجة الكبيرة فكرة جيدة

وهذا خطأ، لأنه كلما زاد الأكسجين الموجود في الزجاجة (بعد استخدام 70% من العطر)، زادت تحلل جزيئات العطر وتغير رائحته، وبالتالي من الأفضل شراء زجاجة أصغر للحفاظ على العطر؛ أما إذا كان عطرك المفضل متوفرا فقط في زجاجة كبيرة، فقم بصب الكمية في قوارير صغيرة وتخزين الزجاجات نصف الفارغة في الثلاجة.

7- إهمال تاريخ انتهاء الصلاحية

يمتد عمر العطر عادة لمدة تتراوح بين 2-10 سنوات، ولكن العطور مثل أي شيء آخر، لها تاريخ لانتهاء الصلاحية، يمكن أن تتبخر رائحة العطر بعده، مع مرور الوقت. لذا، يجب التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية العطر الذي يطول مكوثه في أحد الأدراج لفترة من الوقت، لتجنب الرائحة الضعيفة.