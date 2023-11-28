الشتاء على الأبواب.. وصفات حساء غنية بالمكونات الموسمية

يعتبر طبق الحساء "الشوربة" واحدا من أهم الأطعمة في فصل الشتاء، ففضلاً عن مذاقه المميز، فإنه يمنح الدفء، ويساعد على الشعور بالشبع في الليل. كما تعد الشوربات الساخنة من أهم وسائل مكافحة البرد في العديد من الثقافات، ولهذا يوصي الخبراء بتناول حساء الدجاج عند التعرض لنزلات البرد.

ووفق الخبراء يوفر كل طبق حساء ما لا يقل عن 15 غراما من البروتين، وهو عنصر مغذّ يدعم صحة العظام، ويُسهّل عملية الهضم، ويعزز مستويات الطاقة في الجسم، مما يجعل الشوربة مثالية في الطقس البارد.

ما الذي يجعل الحساء صحيا؟

عند تحضير الحساء بالمكونات الصحيحة، يمكن أن يكون طبقًا صحيًا حقًا له فوائد غذائية متعددة، بحسب تقرير نشره موقع "هيلث لاين".

فعلى سبيل المثال، يوفر الحساء المصنوع من مرق العظام أو الخضار أو اللحوم؛ الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية مثل الكولاجين. كما أن الشوربة توفر نكهة رائعة مع الحفاظ على الدهون والسعرات الحرارية المضافة إلى الحد الأدنى.

ومع ذلك، هناك بعض المكونات التي يجب الانتباه لها -مثل المكثفات والتوابل- والتي قد تزيد من محتوى السعرات الحرارية، وأيضا الملح (الصوديوم) الذي قد يحول الحساء إلى وجبة غير صحية إلى حد ما.

وقد استعرض الكاتب ديلون إيفانز في مقال نشره على موقع "إيتنغ وِل" الأميركي، العديد من وصفات الحساء المليئة بالمكونات الموسمية الشتوية، مثل الجزر والكرنب والفطر، ومنها:

حساء الدجاج والبطاطا

يعد حساء الدجاج والبطاطا مثاليًا لاستقبال فصل البرد، فهو بمثابة مرق مليء بالخضراوات.

وتعتبر هذه الوصفة مثالية لعطلة نهاية الأسبوع، ويمكن تقديمها مع سلطة الكرنب (الملفوف) أو خبز الحبوب الكاملة المقرمش للحصول على عشاء صحي ومشبِع.

المكونات:

نصف كيلو صدور دجاج -دون عظم- مقطّع على شكل مكعبات صغيرة.

3 حبات بطاطا، 3 أعواد كرفس، 3 حبات جزر، كلها مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة، 4 فصوص ثوم، القليل من زيت زيتون، و6 أكواب ماء.

ملح وتوابل حسب الرغبة.

الطريقة:

نضع زيت الزيتون في قِدر عميق على النار، نضيف البصل والثوم والملح والبهارات مع التقليب.

بعد أن يذبل البصل، يضاف صدر الدجاج المقطع.

عندما يحمر الدجاج قليلا، نقطع البطاطا والكرفس والجزر (يمكنك إضافة أي خضار لها)، مع التقليب قليلا، ثم تغمر بالماء.

تترك مغطاة على نار هادئة حتى تنضج.

حساء الدجاج والكرنب

يُبقيك حساء الدجاج والكرنب دافئًا في يوم بارد وماطر، أو في أي يوم يتطلب طبخ حساء بسيط وشهي. ويمكنك طهي هذا الحساء مع الكرنب المجمد دون الحاجة إلى إذابة الجليد عنه مسبقا.

المكونات:

قطعة من صدر الدجاج مقطعة مكعبات.

350 غم كرنب مقدار مقطع، أعواد كرفس مقطعة.

بصلة كبيرة مفرومة، 3 فصوص ثوم مقطع ناعم.

ورق غار، قليل من إكليل الجبل (الروزماري)، ملح وفلفل بحسب الرغبة.

الطريقة:

نضع البصل في قدر مع ملعقة طعام زيت زيتون.

بعد أن يذبل البصل نضيف الثوم ونقلب.

نضيف قطع صدر الدجاج إلى البصل ونقلبها معا لمدة 5 دقائق.

نضيف الكرنب والكرفس المقطع وورق الغار والروزماري إلى بقية المواد ونقلب جيدا لمدة دقيقة.

نضيف مقدار كوبين من الماء، ونغطي القدر ونتركه ينضج لمدة ربع ساعة.

بعدها نضيف قليلا من الملح والفلفل حسب الرغبة، وأيضا ملعقة طعام من عصير الليمون، ونغطي القدر لينضج لمدة نصف ساعة.

حساء أمي

إنه حساء خضار إيطالي أميركي، ويمكن تناوله بمفرده، حيث تغطى المعكرونة بمرق الخضار والفاصولياء، وعند التقديم يرش فوقها بعض الريحان الطازج وجبن البارميزان والقليل من زيت الزيتون.

المكونات:

ربع كوب زيت زيتون.

بصلة كبيرة مفرومة، 4 فصوص ثوم.

كرفس، جزرة، كوسا، بندورة، كلها مقطعة مكعبات صغيرة.

علبة فاصولياْ حمراء (مصفاة ومغسولة)، ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة أوريغانو (ريحان أو زعتر مجفف).

نصف باكيت معكرونة حلزونية الشكل.

6 أكواب مرق دجاج.

جبنة بارميزان مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

نسخن زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة ونضيف البصل، مع التحريك حتى ينضج.

يُضاف الكرفس والجزر والثوم والأوريغانو، وتقلب حتى تبدأ الخضراوات بالنضج، عندها تضاف الكوسا والبندورة.

عندما تنضج الخضراوات، نضيف معجون الطماطم ونقلب قليلا.

نضيف المرق وورق الغار، ويترك المزيج لينضج على نار خفيفة، ثم تضاف الفاصولياء لتغلي مدة 3 دقائق، حتى تمتزج النكهات.

حساء الفطر والعدس

يوفّر الفطر الطازج (أو المجفف) نكهة أومامي العميقة لهذا الحساء، بينما يضفي معجون الطماطم اللون ونكهة لذيذة. ويعد العدس الكامل مصدرا رائعا للبروتين النباتي، ويساعد على زيادة كثافة الحساء حتى تشعر بالشبع.

المقادير:

ملاعق كبيرة زيت طهي.

بصلة صغيرة مفرومة، فص ثوم مهروس.

كوب فطر طازج ومقطع.

كوب عدس حب (كامل) مسلوق.

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

5 أكواب ماء، ويفضل استخدام ماء سلق العدس.

ملح وفلفل وكاري بحسب الرغبة.

ملعقة بقدونس مفروم للتزيين.

الطريقة:

يُحمّى الزيت في قدر، ويضاف إليه البصل والفطر حتى يذبل البصل. يضاف الثوم ومسحوق الكاري مع التقليب مدة دقيقة.

يضاف الماء والعدس المسلوق ومعجون طماطم، وتغلي المكونات على نار خفيفة مدة 15 دقيقة، أو حتى تصبح مطهية جيداً.

يضاف الملح والفلفل للشوربة، وعند التقديم تزين بالبقدونس.

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