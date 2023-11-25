باموكالي التركية تتحول إلى أستوديو مفتوح لتصوير حفلات الزفاف

يفضل كثير من العرسان التقاط الصور وتخليد يوم زفافهم في مكان تاريخي، ومن أبرز هذه الأماكن التي تقع في تركيا منطقة باموكالي -القلعة البيضاء- بولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد، والتي تحولت إلى أستوديو مفتوح في الهواء الطلق للعرسان الراغبين بتخليد لحظات زفافهم المميزة، ليس من تركيا فحسب بل من العالم.

ويمكن لزوار باموكالي الفريدة، التي تتشكل من المياه المعدنية العلاجية، الاستمتاع بالمدن القديمة المحيطة بها، والدخول إلى المسبح القديم الذي تبلغ درجة حرارته 36 درجة صيفا وشتاء.

فستانان أبيضان في مكان واحد

اختار العروسان هاليه وإلهان، باموكالي كموقع تصوير خارجي لحفل زفافهما، حيث عبرا عن سعادتهما بتتويج يومهما الأكثر خصوصية في هذه المنطقة السياحية.

وقالت العروس هاليه "جئنا إلى باموكالي مع أصدقائنا عدة مرات من قبل، لهذا أردت أن تكون صور الزفاف هنا، أردنا أن يتم التقاط الصور الموجودة في ألبومنا بهذه المنطقة".

وأضافت هاليه "أتيحت لي الفرصة لتخليد أفضل يوم لدي بين الآثار التاريخية، هذه هي أجمل جلسة تصوير في العالم، وتعد قلعة باموكالي إحدى أهم المساحات للتصوير، فهي عبارة عن أستوديو طبيعي فريد من نوعه".

من جانبه، قال العريس محمد إلهان إن "فستانين أبيضين اجتمعا معا في باموكالي؛ فستان زفاف زوجتي وفستان باموكالي، ليتم التقاط صور فريدة للفستانين".

وأضاف إلهان "نحن سعداء جدا لأننا اخترنا هذا المكان المميز، ونوصي الجميع به".

تصوير زفاف عرسان أجانب

ويفضل العرسان مؤخرا التقاط الصور وتخليد يوم زفافهم الأكثر تميزا في باموكالي -أو القلعة البيضاء- التي تعد مكان تصوير طبيعي، خاصة وقت غروب الشمس حين تشكل لوحة ساحرة مميزة في المنطقة.

مصور الحفلات محمد توبلو، والذي يعمل في دنيزلي منذ نحو 16 عاما في تصوير الأفراح، قال إن "الطلب زاد بالسنوات الأخيرة في باموكالي التي يأتي إليها الزوار كموقع للتصوير في الهواء الطلق".

ولفت إلى التنوع السياحي للولاية، مشيرا أن هذا "المركز السياحي المشهور عالميا بدأ في جذب انتباه الأزواج الأجانب والمحليين".

وتابع توبلو، "يأتي إلينا الأجانب أيضا بعد رؤيتهم الصور التي نلتقطها وننشرها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا العام التقطنا صورا لزفاف 7 عائلات أجنبية في باموكالي، ولدينا حجوزات في الفترة المقبلة، كما نتوقع ازدياد هذا النوع من الطلب مستقبلا".

باموكالي مقصد سياحي

وتواصل باموكالي احتلال موقع متميز كإحدى أهم الوجهات السياحية في تركيا، وتشكيل نقطة جذب للسياح على مدار الفصول الأربعة.

واستضافت المنطقة المعروفة أيضاً باسم "الجنة البيضاء"، مليونا ونصف المليون زائر في أول 8 أشهر من العام الجاري.

وبحسب بيانات رسمية، زار المنطقة بين 1 يناير/كانون الثاني و31 أغسطس/آب من العام الجاري، أكثر من مليون و512 ألف زائر، مقارنة بمليون و285 ألفا، زاروا المنطقة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وعلى مدار العام، يتواصل تدفق السياح الأجانب والمحليين بكثافة إلى باموكالي، والتي تعد واحدة من أهم المناطق السياحية في تركيا بغناها التاريخي وصخورها الكلسية البيضاء ومياهها الحرارية.