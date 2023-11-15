لتبدأ يومك بإيجابية.. 6 ممارسات صحية قبل تناول قهوتك الصباحية

يلجأ كثيرون إلى شرب القهوة بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، لقضاء يوم جيد مليء بالطاقة. ولكن رغم دور القهوة في منح الطاقة، فإن الخبراء ينصحون بشرب الماء فور الاستيقاظ لتعويض الجفاف الذي يحدث في أثناء النوم، ثم تناول وجبة إفطار تحتوي على البروتينات والألياف لتعزيز الطاقة.

كما ينصح المختصون بمجموعة من الممارسات قبل تناول قهوة الصباح، نستعرضها فيما يلي:

1- بضع دقائق في السرير

تقول الكاتبة إيديث سانشيز في تقرير لمجلة "ميخور كون سالود" الإسبانية إن "أول ما يجب فعله كل صباح هو البقاء في السرير لبضع دقائق بعد الاستيقاظ".

وخلال هذه الفترة القصيرة، لا بد أن يعمل الشخص على منح نفسه حافزا للاستيقاظ، وذلك من خلال التمدد والتنفس بعمق 5 مرات متتالية، وعيناه مغلقتان، حتى يشعر بمزيد من النشاط.

2- حمام صباحي منعش

يورث الحمام الصباحي شعورا بالانتعاش، حتى وإن استغرق 5 دقائق فقط. ويساعد الاستحمام بماء ذي درجة حرارة منخفضة على إزالة الأنسجة الدهنية والخلايا الميتة.

ويفضّل أن تكون درجة حرارة المياه دافئة قليلا ثم خفضها تدريجيا. بإمكانك أيضا الاستحمام بالماء البارد في آخر 45 ثانية، وستشعر باليقظة على الفور.

3- وجبة إفطار مغذية

يعد الإفطار المغذي عاملا هاما في الحفاظ على وزن صحي ومناسب ومنع المشاكل الصحية المختلفة. ويجب أن تشمل الوجبة الصباحية عصيرا غنيا بالفيتامين سي، والكربوهيدرات والفواكه والبروتينات، مع ضرورة الحرص على مضغ الطعام جيدا، لأن هذه العملية من شأنها أن تساعد على تحسين عملية الهضم.

4- شرب الماء

نقل موقع "ذا فاست 800" الأميركي عن خبيرة تغذية، قولها إن "دعم روتين تناول القهوة الصباحية ببعض الممارسات الذكية يمكن أن يعزز من رفاهيتك"، ومنها إحداث فارق كبير في مستويات الهضم والتوتر والطاقة وتوازن الهرمونات.

وأوضح الموقع أن الجسم يتعرض للجفاف خلال النوم، لذلك، من المهم شرب كوب كبير من الماء -يفضل أن يكون بدرجة حرارة الغرفة- قبل الاستمتاع باحتساء القهوة الصباحية، لترطيب الجسم.

ويمكنك إضافة بعض الليمون إلى الماء لتعزيز عملية الهضم.





5- ممارسة الرياضة

وبين الموقع أن الكافيين يمكن أن يسهّل التمارين الرياضية الصعبة، لكن "شرب القهوة قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية قد يجعلك قلقا أو مرتعشًا أثناء التمرين، وهو ليس مثاليا إذا كنت ترفع الأوزان الثقيلة".

ينصح الخبراء بشرب القهوة بعد التمرين، أو تناول بضع رشفات فقط إذا كنت تشعر أنه عليك شرب القهوة مسبقا.

6- الخروج للتنزه

وبحسب الموقع، إذا كنت تسعى إلى شرب الكافيين بعد الاستيقاظ مباشرة حتى تشعر باليقظة، فهناك طريقة أفضل لتحقيق الأمرين معا، "فالمشي والتعرض لأشعة الشمس بعد الاستيقاظ مباشرة يضفي المزيد من الطاقة، ويسهم في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، وإطلاق هرمون الكورتيزول الصحي في الصباح لدعم الإيقاع الطبيعي للجسم".





متى يبدأ تأثير القهوة؟

متى تشرب فنجان قهوتك الأول إذا؟ ومتى يبدأ التأثير السحري للقهوة؟ وجدت دراسة أجريت عام 2019 على 80 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما، أن تأثير القهوة على الجسم يبدأ حتى قبل أن تأخذ الرشفة الأولى من الفنجان، فبمجرد استنشاق رائحة القهوة المغلية يبدأ أثرها المنشط على العقل بالعمل، فتحسن الذاكرة وتحفز اليقظة.

لكن التأثير الحقيقي والقوي للقهوة يبدأ بعد 10 دقائق من تناولها، وتصل ذروة تركيز الكافيين في الدم بعد نحو 45 دقيقة، وفق تقرير لصحيفة "غارديان "البريطانية.