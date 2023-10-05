يتجاوز المزاج السيئ.. الاكتئاب يفقدك التركيز والذاكرة

يصيب الاكتئاب ما يقرب من 280 مليون شخص حول العالم، كما يؤثر على 5% من البالغين سنويا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وعند الحديث عن الاكتئاب، فإن كل ما يتبادر إلى الذهن هو مشاعر الحزن والإحباط والعزلة واضطرابات النوم والشهية، غير أن هناك أعراضا أخرى للاكتئاب لا تقل أهمية؛ مثل ضعف المهارات المعرفية والمشاكل الإدراكية، وتندرج تحتها صعوبة إتمام المهام، وعدم القدرة على تذكر المعلومات والأحداث المهمة والنسيان أكثر من المعتاد.

ضعف المهارات المعرفية والإدراكية

كشفت دراسة صادرة عن جامعة كامبريدج عام 2013، ونشرتها دورية "سي إن إس سبكترام"، عن أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب أبلغوا عن شكاوى في الذاكرة ومجموعة من الإخفاقات والإعاقات المعرفية؛ مثل صعوبة تذكر الكلمات والمعلومات، وصعوبة اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات، فضلا عن صعوبة التركيز والتفكير، كما أبلغوا عن بطء الاستجابة واكتساب المعلومات الجديدة.

ووجدت دراسة علمية -شملت 1123 طالبا جامعيا، ونشرها موقع "ساينس دايركت" عام 2020- أن الاكتئاب لا يعيق روتين الحياة اليومية بسبب المزاج السيئ فحسب، بل يتداخل بقوة مع ضعف التركيز وصعوبة معالجة المعلومات والعجز في الوظائف التنفيذية.

وأشارت دراسة -نشرتها دورية "بي إم سي" الطبية عام 2015- إلى دور الاكتئاب ونقص هرمون السيروتونين في اضطراب الوظائف المعرفية ومشاكل الانتباه.

ووجدت الدراسة أن ما بين 85 و94% من المصابين بالاكتئاب يعانون من الخلل المعرفي وضعف التركيز خلال نوبات الاكتئاب، في حين يعاني 39 إلى 44% من الأعراض نفسها في فترات الهدوء.

اختلافات هيكلية في الدماغ

ينقل موقع "إيفري داي هيلث"، عن المعالجة السلوكية والمتخصصة في علم النفس الدكتورة ناتاشا سانتوس؛ قولها إن الاكتئاب يتجاوز المشاعر السلبية وتقلبات المزاج، إذ يُحدث اختلافات هيكلية في الدماغ.

وتضيف سانتوس أن "الاكتئاب يؤثر على الوظائف المعرفية؛ مثل سرعة وكفاءة استيعاب المعلومات وتذكرها، ويضعف القدرة على التركيز والتفكير في المشكلات أو الوصول إلى حلول منطقية وغير ذلك من مهارات التفكير. وبمرور الوقت تزداد المشكلات المعرفية لدى الشخص المصاب بالاكتئاب".

وتوضح أستاذة علم الأعصاب بجامعة شرق لندن سينثيا فو -في مقال لها على موقع "ذا كونفرسيشن"- أن 3 من كل 5 أشخاص مصابون بالاكتئاب عانوا من مشاكل تتعلق بالذاكرة، وتوضح أن مشاكل الذاكرة تبدأ مع الاكتئاب وتزداد حدتها مع نوباته المتكررة، ويمكن أن تستمر الإعاقات الإدراكية حتى عندما تتحسن الأعراض الأخرى.

وحسب فو، فإن الاكتئاب يرتبط بتغيرات في بنية الدماغ ووظائفه؛ إذ يقلل المادة الرمادية في الدماغ، ويعمل على انكماش حجم قشرة الفص الجبهي والفص الصدغي الخلفي ومنطقة الحصين واللوزة الدماغية، مما يؤثر على العديد من الوظائف المعرفية والعمليات الإدراكية والوظائف التنفيذية مثل التخطيط والاستدلال واتخاذ القرارات، لا سيما مع انخفاض النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين والغلوتامات.

تأثير على الذاكرة قصيرة المدى

لفت موقع "هيلث لاين" إلى أن الاكتئاب يرتبط بفقدان الذاكرة قصيرة المدى، ولكنه لا يؤثر على الأنواع الأخرى للذاكرة مثل ذاكرة المدى الطويل أو الذاكرة الإجرائية، وهذا ما أكدته دراسة أميركية أجراها قسم علم النفس بجامعة بريغهام عام 2013.

وتوصل الباحثون إلى أن الذاكرة يمكن أن تتضاءل نتيجة الاكتئاب، وذلك بعد أن فشل المشاركون في تحديد الأشياء المتطابقة والمشابهة لأشياء رأوها حالا.

كيف تستعيد التركيز رغم الاكتئاب؟

يفترض الباحثون أن أدوية الاكتئاب لا تعالج الضعف الإدراكي والمعرفي الناتج عنه، وفي دراسة نشرت نتائجها في دورية "لانسيت" عام 2016، حاول فريق بحث دولي دراسة تأثير 3 من أدوية الاكتئاب الشائعة على الضعف الإدراكي المرتبط بالاكتئاب، وشارك أكثر من 1000 شخص مصاب بالاكتئاب في مجموعة من الاختبارات المعرفية على مدار 8 أسابيع.

وتوصلت الدراسة إلى أن 95% من المشاركين لم يُظهروا أي تحسن في المشكلات الإدراكية والمعرفية المرتبطة بالاكتئاب حتى مع الانتظام في الأدوية، لأنها تعمل فقط على تحسين الحالة المزاجية ومعالجة الجوانب العاطفية من دون الجوانب المعرفية التي تتحكم فيها أجزاء معينة من الدماغ.

وشدد الباحثون على ضرورة التركيز على العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي إلى جانب الأدوية العلاجية لتجاوز صعوبات التركيز والتذكر.

وينصح الخبراء ببعض الإستراتيجيات التي يمكن من خلالها تقليل تأثير الاكتئاب على عمل الدماغ، ومنها: