"متحف فلسطين".. قطعة من الأراضي المحتلة في قلب إسطنبول

يعدّ "مُتحف فلسطين" بإسطنبول الأول من نوعه في تركيا بل وفي العالم. ويهدف المتحف الذي افتتح أبوابه في يوليو/تموز الماضي، لحفظ الذاكرة الفلسطينية حية، وتقديم التراث للزوار.

وحسب مدير الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار" إبراهيم العلي، فإن الجمعية أنشأت المتحف لتأكيد "عدالة القضية الفلسطينية"، ولتكون إسطنبول "قبلة السياح في العالم" مكانا لإحياء ذاكرة الأجيال الجديدة، وتوثيق الحياة الفلسطينية بكامل تفاصيلها.

وأقيم "متحف فلسطين" على مساحة تبلغ حاليا 70 مترا، وتأمل "فيدار" مستقبلا بتوسعته، وزيادة مقتنياته ومحتوياته، وفق إبراهيم.

توثيق الحالة الفلسطينية

ويضم المتحف وثائق وصورا توثّق الحالة الفلسطينية، ومنتجات تؤكد التصاق الشعب الفلسطيني بأرضه، إذ يسعى القائمون عليه لدحض مزاعم أن فلسطين كانت "أرضا بلا شعب" قبل النكبة.

كما يشتمل "متحف فلسطين" على صور ومستلزمات الحياة العادية وملابس وجلسات عربية، وفناجين قهوة وركن المطبخ، إضافة إلى زجاجة تحوي ترابا من فلسطين، وعملات فلسطينية قديمة.

ويشعر الزائر بعبق التاريخ الفلسطيني، إذ حرص القائمون على المتحف على تقديم صورة مشرقة للزوار عن البلد التي لم يزوروها ولم يعرفوها، عبر الملابس والمستلزمات المعروضة.

كما حرصت جمعية "فيدار" على عرض بعض المقتنيات التي أخرجها فلسطينيون في موجات النزوح الأولى، حاملين معهم ما استطاعوا، سواء من الموجودين في تركيا أو في دول الجوار، على غرار سوريا ولبنان والأردن.

فكرة المتحف

في معرض حديثه عن المتحف، قال مدير "فيدار" إبراهيم العلي، إن الفكرة "انطلقت في إسطنبول خلال بحث عدالة القضية الفلسطينية، ومظلومية الشعب الذي يعاني منذ 75 سنة من الاحتلال، وسبقها الانتداب البريطاني والانتهاكات التي جرت خلالهما".

وأضاف إبراهيم، "ادعت الصهيونية بأن فلسطين أرض بلا شعب، وهذه المقولة الزائفة كان لا بد من تفنيدها؛ من خلال إبراز معالم فلسطين التاريخية والجغرافية والحضارية. فلسطين كانت زاهرة في الجانب الاقتصادي والإداري والعملي، وكان فيها إعلام ومشافي، وكل ما يوجد في أي بلد متحضر".

وتابع إبراهيم، "مقولة إن فلسطين كانت خالية وخاوية اخترعها الاحتلال لتسويغ احتلاله وقمعه والسيطرة على أرضها. من هذا المتحف كانت رسالتنا للعالم؛ رسالة فلسطين من إسطنبول، التي هي قبلة للسائح المسلم والعربي، ومن أحرار العالم، بأن تلقى القضية الفلسطينية الدعم والإسناد اللازمين للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال".

أقسام ومقتنيات المتحف

وحول ما يتعلق بالإعداد للمتحف ومقتنياته وأقسامه، قال إبراهيم العلي، "عملنا على إعداد المكان في مساحة صغيرة، وجلبنا الأغراض إليها، وأمّنّا قسما منها من داخل تركيا، ومن سوريا ولبنان والأردن عبر الشحن، وهناك من قدّم لنا مقتنيات موجودة من الأجداد الذين حملوها معهم وقت النزوح".

وأضاف، "هناك مرحلة تاريخية، وتعريف بالجغرافيا الفلسطينية، ويستطيع كل زائر فلسطيني تعرّف قريته، والعديد من الزائرين شعروا بالحنين، ونبشنا الذاكرة عندما دخل الزوار، وشاهدوا مقتنيات المتحف".

لوحة استشرافية للمستقبل

وعن وجود لوحة استشرافية للمستقبل في المتحف، قال إبراهيم، إن القائمين حرصوا على تصوّر "كيف يحطم الفلسطيني الجدار الفاصل، وصولا لتحرير الأقصى، وهناك قسم الفن والأدب والسينما الفلسطينية، ويعرض فيها أفلام عن تاريخ فلسطين ونضالها، وعن انتفاضة الأقصى، ووعد بلفور مثلا، ومعلومات عن القرى، وهذه كلها تعريفية باللغتين العربية والتركية".

كما يبرز المتحف قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون من الانتهاكات، وفي المتحف مجسم يجسّد العزل الانفرادي في سجون الاحتلال، التي يعزل فيها الأسير ليس ليوم أو يومين فقط، فهناك من عُزل منهم 5 آلاف يوم، يعني قرابة 14 سنة، لا يرى فيها الأسير شيئا.

تحديات المتحف

وعن التحديات والآفاق، أفاد إبراهيم العلي أن "المتحف غني بمحتوياته، والمساحة اليوم هي التحدي الأكبر. المساحة حوالي 70 مترا مربعا، ونطمح أن يكون لاحقا على مساحة 700 متر، ثم 7 آلاف متر. نتمنى أن تكون لنا قاعات أوسع، وهذا يأتي لاحقا، والمهم أن الفكرة انطلقت والمشروع بدأ، والرسالة تصل لكل من يزور المتحف".

يقول إبراهيم، إنه "رغم أن كثيرا من الفلسطينيين عاشوا هذه المرحلة ومروا بها؛ ومع ذلك عندما يدخلون المكان يعيشون مرحلة من نبش الذاكرة والحنين للبلدة والقرية التي وُلد بها آباؤهم وأجدادهم. هناك جيل جديد تعرّف فلسطين من هذا المكان، ونحن نتكلم أمام أبناء الجيل الرابع من الفلسطينيين (منذ هجرة 1948)، وكان هناك رهان على نسيان الأجيال، ولكن عندما جاؤوا وشاهدوا المتحف عرفوا فلسطين، وعندما شاهدوا الأفلام والمجسمات والأشياء المعروضة كان لديهم تساؤلات، وقدمنا الشرح لهم".

زوار المتحف من العرب والمسلمين، ومن كل أبناء الجاليات، قال كثير منهم، إن المتحف نقلهم لفلسطين دون أن يذهبوا إليها.

واختتم إبراهيم العلي، بالقول، إن "متحف فلسطين" هو "الأول من نوعه في تركيا، ونأمل أن تتكرر فكرته في مدن ثانية، وفي مختلف دول العالم".