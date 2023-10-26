دقائق من النشاط البدني اليومي تقلص خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة مهمة نُشرت آخر يوليو/تموز الماضي، وجود صلة بين انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، والنشاط الحركي السريع المتقطع على مدار اليوم، مما يُحقق فوائد صحية طويلة المدى. سواء أثناء صعود السلالم بخفة، أو المشي بسرعة، أو الجري للحاق بالقطار أو الحافلة، أو التنقل بالدراجة، أو حمل أكياس البقالة الثقيلة، أو الركض مع الأطفال.

بحسب الدراسة، يمكن أن يتحول هذا النشاط التلقائي إلى نوع من التمارين الرياضية المفيدة، تُسمى "فيلبا" (VILPA)، وتُشير إلى أسلوب الحياة القوي والنشاط البدني المتقطع والمكثف، على شكل دفعات متكررة مدتها دقيقة واحدة، أثناء القيام بالأنشطة اليومية المعتادة.

وذكر الدكتور سانتوش كيساري، رئيس قسم علوم الأعصاب في معهد سانت جون للسرطان بكاليفورنيا، لموقع "بريفنشن"، أن قضاء بضع دقائق في ممارسة حركات رياضية سريعة وقوية، قد يحقق فوائد صحية كبيرة؛ وأرجع هذا التأثير إلى تنشيط عملية التمثيل الغذائي التي قد تكون مفيدة في تقليل خطر الإصابة بزيادة الوزن أو مرض السمنة، بالإضافة إلى تحسين الوظيفة المناعية؛ مؤكدا أن كليهما قد يسهم في الحد من الإصابة بالسرطان.

نمط الحياة القوي

وجدت الدراسة التي أجراها البنك الحيوي بالمملكة المتحدة -والذي يضم قاعدة بيانات صحية تشمل مئات الآلاف من البالغين البريطانيين- بناء على تحليل بيانات تعقب نشاط لأكثر من 22 ألف شخص في منتصف العمر وكبار السن، قالوا إنهم لم يمارسوا الرياضة مطلقا، رغم أن التحرك بسرعة وقوة، ولو مدة لا تقل عن 3 دقائق يوميا، قد يكون مفيدا للغاية.

وبعد فحص سجلات تشخيص السرطان لدى المشاركين في السنوات السبع اللاحقة، أشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تميزوا بسرعة الحركة مدة من 3 إلى 4 دقائق يوميا، ودون ممارسة التمارين الرياضية تحديدا؛ انخفض لديهم خطر الإصابة بما لا يقل عن 13 نوعا من السرطان، بنسبة 17% إلى 18%؛ كما قلت فرصة الوفاة بسبب عدة أنواع من السرطان بنسبة 30%؛ مقارنة بأولئك الذين يسيرون على مهل دائما، ولا يتحركون بسرعة ونشاط على الإطلاق.

وأوضح الباحثون أن هذا الأمر قد يسري على جميع الأشخاص بغض النظر عما إذا كانوا يمارسون الرياضة بانتظام أم لا.

وأخبر البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس، أستاذ النشاط البدني والصحة ونمط الحياة بجامعة سيدني في أستراليا؛ صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الحد الأدنى المطلوب لتحقيق انخفاض في مخاطر الإصابة بالسرطان، كان أقل من دقيقة واحدة في اليوم.

وأكد أن الرسالة المستفادة هي أن التحرك بشكل أكبر وبكثافة أعلى، خلال ممارسة الأنشطة اليومية، قد يكون بديلا جيدا للتمرين المنتظم، وقد يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

شرط التمرين مدة 30 دقيقة يوميا

واعتبرت تريسي كرين، مديرة طب نمط الحياة في مركز سيلفستر للسرطان بجامعة ميامي -التي لم تشارك في الدراسة- أن النتائج تمثل نقطة مهمة قد تفيد الشخص العادي. وأوضحت لموقع محطة "سي إن بي سي" الأميركية، أن الاعتقاد بأن علينا دائما ممارسة الرياضة مدة 30 دقيقة يوميا قد لا يكون صحيحا.

وأضافت كرين أنه رغم أن المعيار الموصى به للحصول على أفضل النتائج الصحية هو 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي أسبوعيا، لكن ليس شرطا أن يكون كل الناس قادرين على دمج هذا القدر من التمارين في روتينهم الأسبوعي.

وتوضح كرين أن إضفاء المزيد من النشاط على الخطوات على روتين الحركة اليومي، عبر أمور صغيرة مثل ترك السيارة بعيدا عن وجهتنا، قد يسهم بصورة كبيرة في الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة إذا كنا نفعل ذلك بكثافة أعلى. ونصحت قائلة، بدلا من مجرد المشي على مهل، تحرك بقوة وكأن شيئا ما سوف يفوتك، وأضف المزيد من الحماس إلى خطوتك عند صعود السلالم.

لكن الدكتور ستاماتاكيس حرص على التنبيه أن نتائج الدراسة لا تعني أن أولئك الذين يمارسون الرياضة يجب عليهم التوقف عن ممارستها واستبدالها بنوبات الحركة السريعة اليومية.

سبب أهمية الدراسة

هذه الدراسة التي وصفتها سوزان جيلكريست، مستشارة أمراض القلب في مركز إم دي أندرسون للسرطان في هيوستن، بأنها "تحليل مثير للإعجاب للعلاقة بين مخاطر الإصابة بالسرطان وممارسة الرياضة" ليست الأولى، ولكنها جاءت لتكمل نتائج سلسلة من الأبحاث أظهرت روابط قوية بين النشاط البدني وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

فقد وجدت مراجعة علمية نُشرت عام 2016، أن احتمالات الإصابة بـ13 نوعا من أنواع السرطان الشائعة، كانت أقل بكثير، إذا مارس الرجال والنساء التمارين الرياضية بانتظام.

كما خلص تحليل أجري عام 2022، إلى أن أكثر من 46 ألف حالة سرطان سنوية في الولايات المتحدة، كان يمكن تفاديها، إذا بدأ كل من لا يمارس الرياضة بالتحرك بسرعة.

أيضا، في العام الماضي، وجدت دراسة أجريت على أكثر من 25 ألف شخص لم يمارسوا التمارين الرياضية، إن الأشخاص الذين مارسوا ثلاث نوبات من النشاط البدني القوي والسريع يوميا، استمرت كل منها مدة دقيقة إلى دقيقتين؛ انخفض لديهم خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 38% إلى 40%، بالإضافة إلى انخفاض خطر الوفاة؛ بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50% تقريبا.

لكن الفارق أن معظم هذه الأبحاث شملت أشخاصا يمارسون الرياضة مدة تزيد أو تقل عن 30 دقيقة يوميا تقريبا، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لمن لا يمارسون الرياضة كثيرا، لكنهم يندفعون بسرعة للوصول إلى المصعد أو مترو الأنفاق.