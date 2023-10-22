كيف تواجه المنافسة غير الصحية في مكان العمل؟

عمّان- وجود قليل من المنافسة الصحية في مكان العمل لا يؤذي أحدا أبدا، ولكن عندما تتحول إلى حرب شاملة، فأنت تعلم أن لديك مشكلة بين يديك.

في الواقع، كثير من المنافسة يمكن أن تسبب التوتر، وتقتل الروح المعنوية لدى عديد من الزملاء.

إذا كيف تتعامل مع زميل العمل المزعج الذي يحاول دائما إحباطك والحصول على الأفضل في العمل؟ وكيف يجب أن تتعامل مع المنافسة في مكان العمل؟

المنافسة تحفيز أم إحباط؟

يقول المدرب في إدارة الأعمال والتطوير الشخصي والمهني محمد تملي إن المنافسة في العمل تعتبر شكلا من أشكال التحفيز للموظفين، إذ تساعدهم على زيادة الإنتاجية والابتكار وتفجير طاقاتهم الإبداعية، لكن عندما تصبح المنافسة غير صحية تكون مضرة للأفراد وتؤثر سلبًا على بيئة العمل، لينعكس ذلك على أداء الموظف وإبداعه.

ويضيف -للجزيرة نت- أنه "ربما لا تخلو بيئة عمل في بعض الأوقات من هذه المنافسة غير الصحية، خاصة عندما تفتقر جهة العمل للثقافة المؤسسية الإيجابية".

وتابع أنه خلال فترة عمله في إدارة الموارد البشرية وجد "أن لمثل هذه المنافسة تأثيرا سلبيا على الموظفين".

ويتمثل التأثير السلبي في ما يلي:

شعور الموظفين بالضغط النفسي.

فقدان الثقة بين الموظفين والإدارة، لا سيما عندما يتم تقديم معلومات مغلوطة بهدف الظهور والتميز.

فقدان التواصل الفعال بين الموظفين.

تحوّل العمل من صيغة التعاون والعمل الجماعي إلى العمل الفردي.



نصائح للتعامل في بيئة عمل غير صحية

يرى المدرب تملي أن بيئة العمل غير الصحية تجعل العمل غير مريح ويسوده القلق، وتصبح بيئة غير آمنة وغير مناسبة للموظفين الموهوبين، مما يؤثر على راحتهم النفسية وتركيزهم وقدرتهم على العمل بكفاءة.

ويقدم بعض النصائح للتعامل مع المنافسة غير الصحية في مكان العمل:

عليك تجنب الانجذاب للمنافسة السلبية، والتركيز على تحقيق أهدافك الشخصية.

اعمل على تطوير مهاراتك وتعزيز أدائك بشكل مستقل.

حاول بناء علاقات صحية مع زملائك في العمل.

حافظ على نفسيتك الإيجابية وابتعد عن الأحاديث السلبية وانتقاد الآخرين.

انظر إلى المنافسة على أنها فرصة للنمو والتطور.

حافظ على الاحترام والاحترافية في التعامل مع زملائك.

إذا كانت المنافسة غير الصحية تؤثر سلبًا على أدائك وراحتك النفسية، فلا تتردد في طلب الدعم من الإدارة.

ورغم أهمية تنفيذ النصائح المذكورة، فعلينا أن نفهم أن المنافسة الصحية هي جزء طبيعي من العمل، ويمكن أن تكون محفزا قويا للإبداع والابتكار.

ومع ذلك، يجب أن نحافظ على توازن صحي ونعمل معًا من أجل خلق بيئة تشجع على الابتكار والتعاون، وتعزز رفاهية الموظفين وإبداعهم، وفق المدرب تملي.

المنافسة الصحية مرغوبة ولكن..

تتفق مدربة التنمية البشرية سوسن كيلاني مع المدرب تملي بأن المنافسة الصحية مرغوبة جدا في العمل، لأنها تعطي حوافز للتقدم والتطور والإبداع، وتخرج الطاقات الكامنة عند الموظف وتفسح المجال لبيئة ابتكارية موفرة للوقت والجهد وداعمة للتميز.

وتضيف في حديثها مع الجزيرة نت أن المنافسة أمر تحتاجه كل مؤسسة في هذا العصر الذي نواجه فيه كثيرا من التحديات وعلى كل المستويات، خصوصا مع التقدم التكنولوجي الهائل والذكاء الاصطناعي الذي أصبح يجتاح كل العالم منذرا الكسالى والراكنين إلى المحسوبية والمصالح الضيقة الشخصية بأنه لا مكان لهم فيه.

وتعتبر أن الشخص الذي لا يثبت نفسه ويحقق ذاته وينافس على وظيفته سينتهي به الأمر في بيته، لأنه لا تراجع عن التقدم للأمام، وفق تعبيرها.

وتقول كيلاني إن كل منصب تصل إليه عن طريق منافسة غير صحية وغير شريفة "سيكون وبالا عليك أولا وأخيرا، لأنه يخالف المبادئ والقيم والعقيدة التي تربينا عليها، والتي كانت السبب في البركة في الرزق والمال والولد".

وتدعو كيلاني إلى التمسك بالأخلاق الحميدة ومعاملة الناس بالحسنى والتنافس الصحي والشريف مهما كانت الظروف، لأن هذا يحافظ على صحتك النفسية ويجعل ضميرك مرتاحا.

وتضيف "في العالم متسع ليعم الخير كل مكان إذا أخلصنا النية، وتوكلنا على الله، وعملنا كل ما في وسعنا وطورنا أنفسنا ومددنا يد العون للآخرين بشرف ونية طيبة، فننجو وتنجو السفينة".

التعامل مع المنافسة بطريقة احترافية

يقدم موقع "كارير أديكت" بعض النصائح للتعامل مع المنافسة بطريقة احترافية ورشيقة إلى حد ما، ومنها: