أمام معبر رفح.. متطوعون مصريون يرفعون شعار "مرابطون حتى الإغاثة"

شارك عدد من المصريين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في حملة لتوصيل المساعدات الإغاثية لسكان قطاع غزة المحاصر، أطلقوا عليها شعار "مرابطون حتى الإغاثة".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم رفع الحواجز الإسمنتية تمهيدا لإدخال عدد من المساعدات الإغاثية للقطاع، ومن أمام المعبر، ذكر طبيب الأسنان المصري زياد الحضري أنه يشارك المتطوعين في انتظار فتح المعبر لإدخال المساعدات منذ 6 أيام، مشيرا إلى أن إدخال الطعام والماء بمثابة أضعف طلب إنساني يمكن تلبيته للمحاصرين في غزة.

وينشر الحضري مقاطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام ترصد الأوضاع، وتحدث عن سماع دوي العدوان الإسرائيلي على غزة، وأشار إلى أن الطرق التي تصل بالمعبر غير مهيئة لدخول السيارات بعد تضررها بسبب الغارات الإسرائيلية، ووصف ما يحدث بالإبادة الجماعية في ظل صمت المجتمع الدولي والمنظمات العالمية.

أما الكاتبة ميرنا الهلباوي، فكتبت عبر حسابها على إنستغرام "عند معبر رفح البري مع بنك الطعام في انتظار ساعة الفرج لدخول المساعدات الإنسانية في غزة".

وأضافت "القصف على غزة نسمعه من هنا حيث نقف واقفين. اللهم بردا وسلاما عليهم".

بينما نشر كريم السيد أحد المؤثرين على مواقع التواصل، فيديو له من أمام معبر رفح، مؤكدا أن معونات الإغاثة التي قد يحتاجها الأهالي بقطاع غزة موجودة داخل الشاحنات، لكنهم في انتظار فتح المعبر وتوصيل المساعدات.

كما نشر محمد مكاوي، ممثل ومؤثر على منصات التواصل، مجموعة صور ومقاطع فيديو، مشيرا إلى أن هناك بوادر لفتح المعبر خلال ساعات.

كما دعت المذيعة هند مدحت فاروق التي شاركت في تعبئة المواد الإغاثية، إلى التبرع والتطوع من أجل مساعدة سكان قطاع غزة المحاصر.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق -اليوم الجمعة- أن معبر رفح الحدودي مع غزة مفتوح، مشددة على أن إسرائيل هي من ترفض دخول المساعدات إلى القطاع، في حين طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بفتح المعبر بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى وتدفق المساعدات.