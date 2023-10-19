"كير" يصدر دليلا إرشاديا لحماية الطلاب المدافعين عن فلسطين في أميركا

أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إرشادات للطلاب المستهدفين بسبب دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية أو بسبب عقيدتهم الإسلامية.

وتركز هذه الإرشادات على حقوق التعبير في البيئات التعليمية ومعالجة أي تنمر قد ينتج عن ذلك.

وقال كوري سايلور مدير الأبحاث لدى مجلس "كير" إن للطلاب الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل واضح "والدفاع السلمي عن حقوق الإنسان دون التعرض للمضايقات أو التهديدات أو العقاب".

وأضاف "نحن نشجع المدارس والكليات والجامعات من الروضة إلى الصف الـ12 على معالجة هذه الزيادة المفاجئة في التقارير المتعلقة بالسلوك التعسفي والتمييزي والتعبير عن الدعم للطلاب من جميع الخلفيات، بما في ذلك المسلمون والفلسطينيون. كما نشجع الطلاب المتضررين على الإبلاغ عن أي حوادث سوء معاملة، وطلب المساعدة".

وبحسب "كير" فقد تلقى تقارير متعددة عن تعرض الطلاب للمضايقات عبر الإنترنت وفي المدارس بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان لا سيما المتعلقة بالقضية الفلسطينية الأيام الأخيرة، بما في ذلك تقارير عن التنمر ضد الطلاب المسلمين بشكل واضح والإجراءات التأديبية بالمدارس العامة وحالات رسائل التهديد التي تستهدف طلاب الجامعات عبر الإنترنت.

وقدم الفريق القانوني في المنظمة نصائح تضمنت إقرار تمتع الطلاب في جميع مستويات التعليم بحرية التعبير علنا وتوزيع النشرات داخل إطار المدارس العامة، وارتداء ملابس غير محرضة على العنف ومعبرة في المدرسة مادامت لا تسبب تعطيلًا أو تنتهك سياسات المدرسة المحايدة.

وأشار دليل "كير" إلى أنه لا يمكن للمدارس أن تحد من تعبير الطلاب عن آرائهم، وبحسب المحكمة العليا فإن السلطات المدرسية يجب أن تحترم حقوق الطلاب في التعبير عن أنفسهم خارج المدرسة، بما في ذلك حقهم في التعبير عن وجهات النظر المعارضة أو غير الشعبية. وقالت إنه ليس من حق المدرسة معاقبة الطلاب على تعبيرهم عن مواقفهم خارج المدرسة.

وأوضح الدليل أنه -وفق الدستور الأميركي- يحظر على إدارات الجامعات قمع حرية التعبير على أساس وجهة النظر، وهو ما يعني أنه لا يمكن معاقبة طالب أو مجموعة طلابية بزعم أن رسالتهم لا تتوافق مع إدارة الجامعة، ومن ثم فقد تتحمل الجامعة المسؤولية عن انتهاك الحقوق الدستورية للطلاب.

وأشار إلى أنه لا يمكن معاقبة الطلاب على نشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا كان يشكل تهديدا للمدرسة أو أعضائها.

كما قدم الفريق القانوني بمنظمة "فلسطين القانونية" (المستقلة) -لحماية حقوق المدافعين عن القضية الفلسطينية بأميركا- دليلا إرشاديا لتوعية طلاب الجامعات المدافعين عن فلسطين، تضمن نصائح مثل الحفاظ على الاتصالات المستمرة مع الأقران وأعضاء المنظمات الطلابية، مع ضرورة توثيق والإبلاغ عن حوادث التنمر والتمييز، وتدوين الملاحظات التفصيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الدليل الإرشادي إلى ضرورة طلب الدعم من أحد المسؤولين الجامعيين الموثوق بهم في هيئة التدريس أو إدارة الجامعة.