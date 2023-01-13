9 خطوات لإقامة حفل زفاف بهيج بأقل تكلفة

ما من أحد إلا ويحلم بحفل زفاف يكون ليلة من ليال العمر التي لا تُنسى مهما كلفت من أموال، ولكن في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة عالميا، "سيلاحظ العرسان الجدد ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب التضخم"، كما تقول الكاتبة والمؤلفة وخبيرة التمويل الشخصي إيرين لوري.

فقد أصبحت حفلات الزفاف باهظة التكاليف، حتى تجاوز حجم صناعتها أكثر من 410 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، ولم يعد بوسع الكثيرين إنفاق عشرات الآلاف لإقامتها دون الاستعانة بآراء الخبراء حول كيفية التخطيط لميزانية مثالية، تضمن احتفالا بهيجا لائقا بأقل التكاليف.

لذلك، فإن العرسان أصبحوا أكثر وعيا بميزانية الزفاف وبحاجتهم إلى المزيد من النصائح لتوفير المال، مما جعل العديد من منظمي حفلات الزفاف يبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمات تكون في متناول أصحاب الميزانيات الصغيرة أو المحدودة.

خطة ادخار واقعية

توفير المال اللازم لحفل الزفاف ليس مستحيلا، وفقا للمحرر والخبير زوي بيرك، الذي يقول إنه "من الممكن التوفير لحفل الزفاف في غضون عام بشرط الانضباط"، وذلك من خلال تحديد المبلغ المطلوب بشكل واقعي، ثم تحديد ما يمكن توفيره كل شهر فعلا، والمدة اللازمة لتوفيره.

كما يجب أن تتم مراعاة أخذ الوقت الكافي، دون ضغوط مالية قد تؤثر سلبا على الحالة المزاجية، فلا يعقل الضغط على النفس بسبب الاستعداد لأجمل أيام العمر.

وتفاديا للمفاجآت غير المتوقعة، يجب الاستفسار عن أسعار جميع التفاصيل التي سوف يتضمنها الحفل، والتأكد من أية رسوم إضافية قبل الاتفاق. كما يُحذر من الديون وفوائد بطاقات الائتمان "كي لا يضطر العروسان لتسديدها في بداية حياتهما".

التوقيت

يجب التفكير في توقيت الحفل، بحيث يبتعد عن المواسم المزدحمة كفصل الصيف والأعياد وأيام الإجازات الأسبوعية، التي يزداد فيها الإقبال على إقامة الحفلات، مما يرفع من تكلفتها أكثر من الأوقات العادية.

لذلك يقترح الخبراء التخطيط لإقامة الحفل خارج ذروة الموسم، "كفكرة ذكية للتوفير، حيث يقل الزبائن ويتقاضى معظم مقدمي خدمات الزفاف أموالا أقل".

كما توجد أماكن تقدم عروضا لحفلات الزفاف "تخفف التوتر، وتوفر كل ما هو مطلوب لمن يحجزون في منتصف الأسبوع، أو خارج الأعياد والمناسبات"، كما تقول بركة.

المكان

عندما يفكر معظم الناس في مكان لحفل الزفاف، فإنهم يتجهون على الفور نحو فندق أو قاعة احتفالات، لكن الخبيرة في صناعة السفر والسياحة إيلي هارجريفز تقترح "اختيار مكان لا يحتاج لأكثر من لمسات إضافية بسيطة، فقط بعض الزهور والأضواء ليتحول إلى مساحة استقبال جميلة". فهناك العديد من الأماكن الأخرى التي يمكن أن تكون رائعة وبتكلفة أقل بكثير، مثل الفناء الخلفي، أو القاعات التابعة للبلدية أو لأحد الجمعيات، أو أية أماكن تطلب قيمة الإيجار فقط.

الفستان

يعد شراء فستان مستعمل خطوة ذكية للحصول على مظهر فخم، دون دفع الكثير من الأموال. وللحصول على فستان زفاف بتكلفة أقل، فهناك خيارات عديدة، منها المحلات التي تؤجر فساتين تبدو وكأنها جديدة، أو البحث عن تصاميم الموسم الماضي التي غالبا ما تكون بسعر أقل من الإصدارات الجديدة.

كما ينصح أيضا بالتركيز على تخفيضات نهاية الموسم أو نهاية فصل الصيف، أو متابعة مواقع بيع فساتين الزفاف بأسعار أقل على الإنترنت. كما يمكن للعريس أن يستأجر بدلة رسمية وربطة عنق أنيقة وفاخرة بدلا من شرائها، ويمكن للعروس أن تشتري فستانا ممن سبق لهن الزواج ولم يعدن بحاجة إليه.

الديكور والزينات

وبخصوص الديكور، تقترح هارجريفز "عمل ديكورات زفاف رائعة مصنوعة يدويا"، إذا توفّرت المهارات اللازمة، أو بالاستعانة بالبرامج المتاحة على الإنترنت لتوضيح كيفية عمل ذلك.

والأفضل التوفير في تكلفة الديكور من خلال اختيار الأماكن التي تتميز بالجمال الطبيعي كالمواقع التاريخية والحدائق والشواطئ والمتنزهات، أو تلك التي تحتوي على ديكور خاص بها، كالمطاعم أو المقاهي التي تخصص مكانا للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية.

الكعكة

كعكات الزفاف الأصغر حجما وذات الطبقة الواحدة والتصميم البسيط والأنيق في الوقت نفسه "تكون أقل تكلفة عادة"، كما تقول الخبيرة إيرين. فوجود كيكة زفاف ذات طبقة واحدة يساعد على توفير جزء من تكلفة حفل الزفاف.

ولتوفير المال دون تضحية بالأناقة أو الذوق، يمكن صُنع كعكة الزفاف منزليا، إذا توفرت الموهبة لذلك، أو طلبها من مورد منزلي صغير، فغالبا ما يكون بإمكان هؤلاء صنع كعكات جيدة بجزء بسيط من التكلفة، بدلا من الذهاب إلى المتاجر الفاخرة.

قائمة الضيوف

"قائمة ضيوف أقل تساوي نفقات زفاف أقل"، تلك هي المعادلة التي تؤكد عليها هارجريفز، باعتبار أن تكثيف قائمة الضيوف ربما يجعل الأمور أسهل. فأخذ الوقت الكافي للتفكير، قبل دعوة كل شخص يتبادر للذهن، من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتوفير المال في حفل الزفاف.

الطعام

يعد الطعام جانبا مهما من جوانب حفل الزفاف، يمكن توفير الكثير من تكلفته من دون التضحية بالجودة من خلال صنع الطعام، أو جزء منه، منزليا بمساعدة العائلة والأصدقاء، أو التبكير بوقت الحفل لتقديم الفواكه والمعجنات بدلا من عشاء مكلف.

الدعم الاجتماعي

مساعدة العائلة والأصدقاء حلّ أمثل للتقليل من ميزانية حفل الزفاف، فقد يكون لدى أحدهم حديقة أو مكانا مناسبا لاستضافة الحفل، أو سيارة كلاسيكية أو حديثة لموكب العرس، أو خبرة في المكياج أو الطهي، أو عمل الزينة والديكور، أو تولي التصوير أو الموسيقى وأغاني الحفل.