7 تطبيقات تساعدك على التنفس الصحيح وتقليل القلق والتوتر

يبقينا التنفس الصحيح في اللحظة الحالية، ويجعل تركيزنا أفضل، كما أنه طريقة للمساعدة على التخلص من القلق والتوتر وتجاوز التحديات اليومية، وغالبًا ما يتسبب التنفس غير الصحيح بأمراض عدة مثل أمراض القفص الصدري والحجاب الحاجز.

خُلِقَ الأنف لدعم الجهاز التنفسي، إذ يقوم بتصفية المواد المسبّبة للحساسية والأجسام الغريبة، ويمنعها من دخول الرئتين ويضيف الرطوبة والدفء إلى الهواء المستنشق، بينما يسبب التنفس من الفم كثيرا من المشكلات، مثل صعوبات النوم وتسوّس الأسنان وآلام الحلق. ولكننا عندما نتنفس من دون وعي، نفقد كل مميزات التنفس ومنافعه؛ فالتنفس الواعي يعيد التوازن إلى الجسم ويعزز الهضم الجيد ويقوي المناعة ويخفض مستويات هرمون الكورتيزول، فيساعد بذلك في خفض مستويات القلق والتوتر.

وفرت التكنولوجيا فرصًا رائعة وسهلة لنتعلم التنفس الصحيح ودمجه في يومنا العادي، وثمة الكثير من تطبيقات التنفس المختلفة التي تناسب جميع أنواع الهواتف، إليك أهمها:

أذرشيب (Othership)

هي منصة متكاملة للمساعدة والتدريب على التنفس الصحيح بصورة ممتعة وفعالة، تحتوي على أكثر من 500 درس من دروس التنفس يتم تدريسها على يد مجموعة من أفضل متخصصي التنفس، بما يساعد على إتقان أنواع مختلفة من التقنيات التنفسية بالصوت والصورة، كما يضم التطبيق مجموعات متنوعة من الموسيقى المهدئة والأصوات الطبيعية.

هنا رابط التطبيق على أندرويد، ورابط التطبيق على آي أو إس (iOS).

كالم (Calm)

من أشهر التطبيقات التي تساعد على التنفس الصحيح، كما يحتوي التطبيق على تمارين تساعد على الاسترخاء، بالإضافة إلى قصص تساعد على النوم بأصوات بعض المشاهير.

ويمكن للتطبيق تتبع الإحصاءات الأساسية للمستخدم، مثل عدد الأيام ودقائق التنفس وعدد الجلسات. يتتبع التطبيق أيضًا الحالة المزاجية للمستخدم بمرور الوقت، ويحتوي على أصوات مختلفة من الطبيعة تساعد على تعزيز الهدوء. تم تنزيل التطبيق أكثر من 100 مليون مرة.

رابط التطبيق على آي أو إس.

آي بريث (iBreathe)

إذا كنت تبحث عن تطبيق بسيط وسهل الاستخدام، فإن هذا التطبيق سيكون اختيارك الأول. يقلل هذه التطبيق من الارتباك أثناء الاستخدام بسبب تصميمه المدروس.

سواء كنت تبحث عن طرق تنفّس لمكافحة القلق أو صعوبات النوم، فإن هذا التطبيق سيكون مناسبًا لتمارين التنفس العميق لأنه يتضمن مجموعة كبيرة من التمارين المحددة سلفًا المخصصة للتخلص من كل مشكلة، بالإضافة إلى دروس بسيطة تعرف المستخدم على فوائد التنفس العميق وأهميته.

رابط التطبيق على آي أو إس.

ماي لايف (My life)

يعد التطبيق دليلًا شخصيًّا فعالًا يمكن برمجته تبعًا للمعلومات الأساسية التي يُدخلها كل مستخدم. تبدأ جلسات التنفس على التطبيق بمدة قصيرة تبلغ 10 ثوانٍ، ثم يُسأل المستخدم عن شعوره العاطفي والجسدي، ويعطى أكثر من اختيار يمكن النقر عليه، ويعطى بعد ذلك قائمة من طرق التأمل تكون مختلفة المدة، وتبدأ من 3 دقائق وتصل إلى أكثر من ذلك بكثير.

يقدم التطبيق نشاطات مختلفة، تتضمن التنفس والتأمل وتمارين اليوغا، وهي طريقة جيدة للاستماع إلى مشاعرنا وأجسادنا من دون ملل، تبعًا لحالتنا المزاجية، كما يقيس تقدمنا اليومي لحضّنا على مزيد من الفعالية.

رابط التطبيق على أندرويد.

برانا برث (Prana Breath)

يعد التطبيق اختيارًا مثاليًّا لمن يبحث عن طرق التنفس التي تساعد على تحسين المهارات المعرفية، مثل الانتباه والذاكرة والتركيز، إذ تعمل التمارين الموجودة فيه على ضبط حيوية الشخص على مدار اليوم، وتساعد على تحسين جودة النوم. يقدم التطبيق اختبارات صحية لتقييم تقدم كل مستخدم و إشعارات تمكّن المستخدم من تنظيم جدول ملائم لحاجاته، كما يقدم إحصاءات دقيقة ومفصلة لكل النشاطات الخاصة بالمستخدم.

هنا رابط التطبيق على أندرويد، ورابط التطبيق على هواوي.

سمبلي بيينغ (Simply Being)

يتمتع هذا التطبيق بواجهة بسيطة وأنيقة تجعل المستخدم يستمتع بالتنفس والاسترخاء العميق وتخفيف التوتر وكل فوائد التنفس والتأمل من دون أي خبرة سابقة.

يحتوي التطبيق على توجيه صوتي يوجه المستخدم خطوة بخطوة، ويساعده على اختيار مدة التأمل والتنفس المناسبة له مع موسيقى أو من دونها أو مع أصوات الطبيعة؛ ليجد كل شخص ما يناسبه من أجل الاسترخاء العميق واختبار اللحظة الحالية.

رابط التطبيق على أندرويد هنا، وهذا رابط التطبيق على آي أو إس.

بريث آند سمبل برث تراينر (Breathe & Simple Breath Trainer)

يوصي بهذا التطبيق المعالجون، فهو يساعد على التأمل والاسترخاء اليومي، إذ يمكّنك هذا التطبيق من رؤية حركة شهيقك وزفيرك، وإذا كنت تريد إغلاق عينيك يمكنك تغيير الإعدادات إلى الاهتزاز لتعرف الوقت المناسب للتبديل بين الشهيق والزفير.

يحتوي التطبيق على جلسات موجهة قد تصل إلى ساعة كاملة، بالإضافة إلى جلسات حرة لمن يفضلها، لكن كل الجلسات تعمل على تعزيز الشعور بالاسترخاء الشديد في العقل والجسم.

رابط التطبيق على آي أو إس.