طهران- "شب يلدا، أو ليلة يلدا، أو ليلة تشلّه (Chelleh)، أسماء أطلقها الإيرانيون القدامى قبل أكثر من 2500 سنة على أطول ليلة في التقويم الفارسي، إيذانًا بالانقلاب الشتوي وبدء فصل الشتاء". بهذه الكلمات يبدأ الجد محمود إيزدي (78 عامًا) حكاية أسطورة "ولادة الشمس وهزيمة ظلام الليل"، لحفيده برسام (8 أعوام).

وتوافق "شب يلدا" آخر أيام الخريف ليلة أول أيام الشتاء في التقويم الإيراني (يوم 21 ليلة 22 ديسمبر/كانون الأول)، ويحييها الإيرانيون وأبناء الدول المجاورة (أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان وأبناء العرقية الكردية)، حتى بزوغ الشمس، رمزًا للنور وزوال الظلام؛ إذ تبدأ ساعات النهار في اليوم التالي في الزيادة على حساب ساعات الليل.

وبينما أمسى محمود سعيدًا بالتئام شمل العائلة وحضور ابنه البكر بدرام (40 عامًا) برفقة أسرته للاحتفال بالمناسبة، تنهي زوجته إيراندخت (71 عامًا) مكالمتها مع ابنتهما بوران (37 عامًا)، التي تغيبت عن الحفل بسبب هجرتها إلى كندا قبل 5 سنوات، ويطلب رب الأسرة من الجميع وضع الهواتف النقالة صامتة في سلة، لعدم تعكير صفو البهجة.

غلبة النور

مع حضور الجدة، يبدأ الاحتفال حول مائدة "يلدا" التي تتضمن مأكولات متعددة؛ أهمها البطيخ الأحمر والرمان والتفاح الأحمر والحلويات والمكسّرات، بالإضافة إلى ديوان أشعار حافظ الشيرازي، الذي يُوضع أمام كبير السن ليبدأ التفاؤل بقراءة صفحة منه.

يشير محمود -للجزيرة نت- إلى جذور مفردة "يلدا" السريانية الدالة على ولادة الشمس وانتهاء أطول ليلة مظلمة في السنة، موضحًا أن بعض الحكايات والأساطير الإيرانية تتحدث عن ولادة السيد المسيح عيسى بن مريم في هذه الليلة، والاحتفال بعيد الميلاد.

ويضيف الجد -مخاطبًا حفيده برسام- أن الأساطير الإيرانية القديمة تذكر "يلدا" كونها ليلة ولادة آلهة الصدق والمحبة الموسومة بـ"ميترا"؛ وهي مأخوذة من مفردة "مهر" الدالة على الشمس، فيحتفل الإيرانيون القدامى بها، ويرقصون ويشعلون النيران لإبعاد الشرور.

رمزية المائدة

أما الجدة التي تبدو مرهقة بعد يوم حرصت فيه على إعداد وجبة العشاء "سبزي بلو با ماهي" (الرز مع الخضار والسمك المقلي) المفضلة لدى أفراد العائلة؛ فترى أن كل ما يوضع على مائدة ليلة "يلدا" يحمل دلالة؛ إذ إن اللون الأحمر فيها يرمز إلى السعادة وطلوع الشمس وغلبة النور على شرّ الظلام.

وتتابع إيراندخت حديثها للجزيرة نت، موضحة أن الرمّان في مائدة "يلدا" يرمز إلى البركة والولادة وقدسية مكانة الأسرة وصلة الرحم، كما أن البطيخ الأحمر يدل على الفرح ودفء الصيف. وهناك قناعة شعبية بأن أكل القليل من هذه الفاكهة في ليلة "يلدا" يقي من نزلات البرد طوال فصل الشتاء.

وتعزو إصرار الإيرانيين على الاحتفال برفقة كبار السن إلى اعتقادهم برمزية الشيوخ والكهول إلى شيخوخة الشمس في نهاية الخريف، مؤكدة أن التفاح يرمز إلى الصحة واستمرارية الأجيال، إلى جانب الحلويات التي تبشر بحلاوة الأيام المقبلة والتفاؤل بالمستقبل.

وتخلص المواطنة الإيرانية المسنّة إلى أن ليلة "يلدا" تبيّن المكانة المرموقة للأسرة في الثقافة الإيرانية، إذ تحرص على الاحتفال بتوفير دقيقة إضافية عن باقي الليالي، واستغلالها بالسهر والسمر والحكايات بحضور جميع أفراد الأسرة في بيوت كبار السن، إكرامًا لهم.

ليلة المربعانية

أمّا بدرام، الذي يعمل أستاذًا في جامعة "آزاد" الأهلية في العاصمة طهران، فيفسّر تسمية "تشلّه" بأنها تستعمل للدلالة على ليلة يلدا كونها نظير ليلة المربعانية في الدول العربية، مؤكدًا وجود قواسم مشتركة كثيرة في الثقافتين الفارسية والعربية.

ويوضح الدكتور بدرام أنه مع حلول ليلة "يلدا" تبلغ الشمس ما يُسمى بنقطة الحضيض في الأفق الجنوبي؛ ما يؤدي إلى قِصَر النهار وإطالة الليل. ومع الانقلاب الشتوي تبدأ حركة الشمس نحو الأعلى، ما يتسبّب بإطالة ساعات النهار وقصر الليل.

وفي نهاية المطاف، ترى بَرِيوَش (28 عامًا) -ابنة الحاج محمود والحاجة إيراندخت- في المناسبة متنفسًا للترفيه عن النفس، والابتعاد عن كآبة الخريف، ووضع هموم المجتمع وأحزانه جانبًا، وترى أن أفضل ما تحب في طقوس "يلدا"، هو التفاؤل بديوان الشاعر حافظ الشيرازي؛ إذ يقرأ كل فرد من الحاضرين صفحة من الكتاب، ويتفاءلون بالإشارات الواردة فيها.

الماضي الجميل

ولَقَب "حافظ" للشاعر الإيراني شمس الدين محمد الشيرازي يأتي نسبة إلى حفظه القرآن الكريم، واستلهام قصائده من المضامين القرآنية؛ ما يجعل الإيرانيين يتفاءلون بحظ سعيد وحياة مليئة بالأفراح من خلال قراءة أشعاره.

وتنادي أم الأسرة ابنتها بـ"عَزيز دُردُونِه" (آخر العنقود المدلل)؛ لتروي ذكرياتها عن جدتها الراحلة فرزانه، التي توفيت في ليالي "يلدا". وتتذكّر بريوش جلوس أفراد العائلة حول موقد "الكرسي"، ووضع أرجلهم تحت اللحاف المزركش في بيتهم الدافئ المتواضع قبل أكثر من 20 عامًا، إلی جانب بعض القصص الخيالية والأساطير التي كانت تحكيها الراحلة حتى ساعات الصباح.

وقبل نحو أسبوعين من حلول المناسبة، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) احتفالات ليلة "يلدا" الفارسية، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وذلك باسم إيران وأفغانستان.