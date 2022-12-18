أحدث 6 منح دراسية ممولة من جامعات أوروبا

يبحث العديد من طلاب الوطن العربي والشرق الأوسط في مراحل التعليم المختلفة عن منح دراسية لا سيما لمراحل التعليم ما بعد الجامعي لاستكمال تعليمهم في الدول الأوروبية.

ونستعرض في هذه القائمة عددا من المنح الدراسية التي تساعد الطلاب على بدء دراستهم، وقد بدأت في استقبال طلبات التقديم.

منحة جامعة توينتي في هولندا (ممولة بالكامل)

تستهدف جامعة توينتي الطلاب المتفوقين من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسعون للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا (الماجستير).

وتشمل البرامج الدراسية مجالات متنوعة من بينها التكنولوجيا والعلوم السلوكية والاجتماعية للطلاب الواعدين وقادة التغيير من الطلاب الدوليين.

وتوفر الجامعة نحو 50 منحة دراسية تقدم خلالها مبلغا ماليا يراوح بين 3 آلاف إلى 22 ألف يورو، حيث تستهدف هذه المنحة تعويض التكاليف المتعلقة بالدراسة، ويترك الأمر للطالب ليقرر كيفية إنفاق المال.

مدة المنحة: عام واحد ويمكن للمنحة أن تغطي تكاليف دراسة العام الثاني، ولكن يشترط حصول الطالب على متوسط درجة 7 من 10 في نهاية الربع الثالث من السنة الأولى.

منحة جامعة أوترخت للتميز في هولندا (ممولة جزئيا)

تقدم منحة جامعة أوترخت للتميز برامج دراسية للطلاب الدوليين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية والاتحاد الأوروبي للحصول على درجة الماجستير في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتغطي المنحة الرسوم الدراسية بالكامل بجانب جميع النفقات بما في ذلك النفقات السكنية خلال مدة الدراسة بأكملها ونفقات السفر.

وتأتي أموال المنح الدراسية من صندوق مالي أنشأته جامعة أوترخت بالإضافة إلى مساهمات من خريجي الجامعة السابقين.

مدة المنحة: عامان

منح المعهد السويدي (ممولة بالكامل)

يعدّ برنامج منح المعهد السويدي للطلاب الدوليين أحد أفضل البرامج في أوروبا لدراسة الماجستير، وهو ممول بالكامل من وزارة الخارجية السويدية.

وتغطي المنحة الرسوم الدراسية بالكامل بالإضافة إلى نفقات المعيشة والتأمين الصحي، مع منح راتب شهري قدره 11 ألف كرونة سويدية (نحو ألف دولار أميركي).

وتستهدف المنحة الطلاب من الدول العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستقدم أيضا إعانة سفر بقيمة 15 ألف كرونة سويدية (نحو 1450 دولارا) لكامل فترة الدراسة.

ويحصل الفائزون بالمنحة على عضوية في شبكة "إس آي" لقادة المستقبل العالميين.

مدة المنحة: من عام إلى عامين.

منحة الحكومة الفنلندية (ممولة بالكامل)

يمكن للمتقدمين من الطلاب الدوليين المشاركة في برامج دراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في فنلندا عن طريق تقديم الطلبات عبر البوابة الرسمية للحكومة.

وتفتح المنحة أبوابها للطلاب من أكثر من 180 دولة، حيث يقدم نظام التعليم العالي في فنلندا 6 برامج متنوعة باستخدام نموذج طلب واحد.

وتشمل هذه المنحة جميع المجالات والدورات الأكاديمية، كما يمكن التقديم على برامج الدرجات العلمية المقدمة باللغة الإنجليزية، وذلك في ما يقرب من 13 جامعة عامة و22 جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية.

وتغطي المنحة الرسوم الدراسية كاملة بالإضافة إلى راتب شهري.

منحة جامعة جنوب الدانمارك (ممولة بالكامل)

تقدم جامعة جنوب الدانمارك هذه المنح الدراسية مرتين في السنة؛ الأولى في سبتمبر/أيلول، والثانية في فبراير/شباط بدعم من وزارة التعليم العالي والعلوم، للطلاب الدوليين غير الأوروبيين.

وتغطي المنحة الممولة من الحكومة الدانماركية رسوم الدراسة بالكامل في مجالات هندسة الإلكترونيات وهندسة الميكاترونكس، بالإضافة إلى راتب شهري يصل إلى 3 آلاف كرونة دانماركية (نحو 430 دولارا أميركيا) حتى الانتهاء من درجة الماجستير.

مدة المنحة: تصل إلى عامين.

منحة "بي آي" الرئاسية في النرويج (ممولة بالكامل)

تقدم جامعة أوسلو في النرويج منحة "بي آي" الرئاسية لجميع طلاب العالم، وذلك لدراسة البكالوريوس والماجستير بدوام كامل.

وتغطي المنحة المقدمة للطلاب غير النرويجيين الرسوم الدراسية بالكامل إلى جانب راتب شهري لكل فصل دراسي، وذلك للطلاب المتخصصين في مجالات علوم البيانات وإدارة وتحليل الأعمال والمحاسبة بجانب العديد من فروع الرياضيات والإحصاء.

مدة المنحة: تغطي المنحة المصاريف الدراسية لمدة تصل إلى عامين للحصول على درجة الماجستير وحتى 3 سنوات لبرنامج البكالوريوس.