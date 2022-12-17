ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الطعام نفسه يوميا؟

في حين يحرص كثير من الأشخاص على تنوع لائحة الطعام، نجد أن هناك بعض الأشخاص يركزون على 3 أو 4 أطباق فقط وهي المفضلة لديهم، ويداومون عليها.

ويحدث أحيانا أننا نحب نوعا معينا من الطعام فنأكله أكثر من مرة في اليوم أو في أوقات متقاربة، أو نكون مجبرين على أكل نوع معين من الطعام لضيق الوقت، لكن هل هناك مخاطر فعلا لو داومنا على أكل الطعام نفسه في كل مرة؟ وكيف ستتعامل أجسامنا مع هذا الأمر؟

نظام غذائي متوازن

أن نأكل الطعام نفسه كل يوم، ونلتزم به دوما، قد يكون ذلك فكرة غريبة، بيد أن الخبراء يحذرون من ذلك، فالمداومة على الطعام نفسه قد تتسبب في عواقب وخيمة على جسمنا ونظامنا الصحي، ولكن لماذا يحدث هذا وما مخاطر ذلك؟

من حيث المبدأ، نعلم أننا يجب أن نجعل نظامنا الغذائي متوازنا ومتنوعا قدر الإمكان. وفي حين يحرص البعض على تنوع لائحة الطعام، نجد البعض يركز على 3 أو 4 أطباق مفضلة فقط، ويداوم عليها. فما مخاطر ذلك على الصحة؟

وفق موقع "فت فور فن" الألماني فإن التزامنا بنوع محدد من الطعام سيؤدي إلى النتائج التالية:

حرمان الجسم من العناصر المهمة

الكلمة الأهم هنا أن الطعام وبغض النظر عن مذاقه يوفر لنا عناصر غذائية وفيتامينات وبروتينات ضرورية للجسم، وتزوده بالطاقة وبما يحتاج من عناصر من أجل مساعدته على تأدية مهامه المتعددة. فالبروكلي (القرنبيط الأخضر) مثلا غني بالفيتامينات "سي" (C)، و"إي" (E)، و"كيه" (K)، ويزودنا أيضا بالحديد والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم.

ولكن بالرغم من العناصر الغذائية المهمة التي يوفرها البروكلي نرى أن عناصر أخرى كالبروتين والفيتامينات الأخرى التي يحتاجها الجسم غائبة تماما، ما يعني أنه، حتى لو تناولنا البروكلي لأنه صحي، فإن عناصر غذائية أخرى سيفقدها الجسم ما سيؤدي لظهور خلل في عمله ومن ثم ينهار.

الافتقار للبكتيريا الجيدة وضعف المناعة

لذلك فإنه إذا تناولنا أي طعام صحي وحده -حتى لو كان معززا بالفيتامينات- ستكون إحدى العواقب هي أن عملية التمثيل الغذائي لدينا لن تعمل بشكل صحيح. وبالإضافة إلى أعراض النقص التي سبق ذكرها، يؤكد خبراء التغذية على سبيل المثال أن السموم يمكن أن تتراكم في الجسم لعدم قدرة الجسم على التخلص منها بشكل صحيح، ما يؤدي إلى خطر تسمم الدم.

ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير سلبي على عدد الجراثيم المعوية، والتي يؤدي نقصها إلى تراكم السموم في الجسم وإضعاف جهاز المناعة. ويبقى الخطر الأكبر أن يؤدي عدم التنوع في الغذاء إلى الموت المبكر.

زيادة معدل الوفيات

يؤدي النظام الغذائي غير المتوازن في النهاية أيضا إلى زيادة معدل الوفيات. ووفق ما قال تقرير نشرته "دويتشه فيله"وذلك وفقا لدراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة ونشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، استنادا إلى بيانات عن عادات الأكل لأكثر من 59 ألف امرأة، فإن نسبة الوفيات كانت أعلى بين من لم يحرصوا على تنوع طعامهم. وأظهرت الدراسة أن اعتماد نظام غذائي أكثر تنوعا مع المزيد من الأطعمة الصحية، يؤدي إلى متوسط عمر أعلى من المتوقع.