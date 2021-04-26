تتسبب رائحة الفم الكريهة في شعور الكثيرين بالإحراج والقلق من التعامل مع الآخرين لعدم إزعاجهم، ولكن لا داعي للقلق، إذ يمكن تقليل هذه الرائحة من خلال التعرف على أسبابها واتباع بعض النصائح التي يمكن أن تخفف من حدتها.

جفاف الفم

يؤدي اللعاب العديد من الأدوار في فمك، حيث يساعد على المضغ والبلع والتحدث والهضم، كما يحافظ على البكتيريا في فمك عند مستوى يمكن التحكم فيه، ويحافظ على ترطيب فمك، كما يؤدي انخفاض تدفق اللعاب إلى تراكم المزيد من البكتيريا على أسنانك، ومن ثم تتغير رائحة الفم.

الأمراض الجسدية

تزيد بعض الحالات الصحية من رائحة الفم الكريهة، ومنها داء السكري، ومشاكل الكلى، وتليف الكبد، وقرحة المعدة، والانسداد المعوي، والتهاب اللوزتين.

التدخين

تتسبب بقايا آثار التبغ في زيادة رائحة الفم الكريهة، كما يتسبب في زيادة جفاف الفم وخطر الإصابة بأمراض اللثة.

إهمال الاعتناء بنظافة الفم والأسنان

إهمال نظافة الأسنان بشكل دوري ومنظم يتسبب في تراكم البكتيريا على جزيئات الطعام المعلقة على الأسنان واللثة، وتسبب هذه البكتيريا في إفساد رائحة الفم، والإصابة بتسوس الأسنان.

تناول الأطعمة ذات الروائح النفاذة

تناول الأطعمة ذات الروائح النفاذة مثل البصل والثوم والفلفل الحار والبهارات والأسماك، قد تظل آثارها في أنفاسك حتى بعد غسل أسنانك بالفرشاة، حيث تدخل روائح هذه الأطعمة في مجرى الدم وتتجه مباشرة إلى رئتيك، وتخرج مع كل زفير.

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟

يمكنك علاج رائحة الفم الكريهة بخطوات بسيطة عن طريق تحسين نظافة أسنانك، واتباع بعض النصائح، ومنها:

شرب الماء

يمكن خلال شهر رمضان الحفاظ على شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميا خلال فترة الإفطار للتعويض عن وقت الصيام وتقليل جفاف الفم الذي يزيد من الرائحة الكريهة.

المواظبة على تنظيف الفم

تقول طبيبة الأسنان سلمى محمد محيي للجزيرة نت إنه "يجب غسل الأسنان مرتين على الأقل خلال اليوم لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، والتأكد من تجديد فرشاة الأسنان كل 3 أشهر".

وأكدت على أهمية غسل اللثة واستخدام خيط الأسنان لتنظيف الفراغات الضيقة بين الأسنان مرة على الأقل بعد السحور، وكذلك استخدام كاشطة‬ ‫اللسان لتنظيفة والتخلص من بقايا الطعام التي تتسبب في تفاقم رائحة الفم خلال الصيام.

وأضافت أنه خلال شهر رمضان يمكن غسل الأسنان أثناء الصيام مع التأكيد على عدم دخول شيء إلى الجوف؛ لأن ذلك يفسد الصيام، أو يمكن استخدام السواك الذي حث عليه الرسول ﷺ.

تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية

ينصح بتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل البصل والثوم خاصة في وقت السحور، وللتغلب على رائحتها ينصح موقع "ويب ميد" (Webmd) الطبي بتناول الفاكهة أو الخضروات الصلبة، مثل التفاح والجزر وكذلك أوراق النعناع، لقدرتها على تطهير الفم وإزالة هذه الروائح الكريهة التي قد تعلق في الفم.

كما ينصح أيضا بتجنب شرب الشاي والقهوة وقت السحور أو تناول الملح الزائد، لدورها في زيادة جفاف الفم خلال الصيام، وبالتالي زيادة رائحة الفم.

تناول الأعشاب الطازجة

تناول الأعشاب الطازجة أحد أفضل العلاجات المنزلية لرائحة الفم الكريهة، ومنها البقدونس والنعناع والريحان والكزبرة أو أي عشبة طازجة برائحة لطيفة، حيث يعمل الكلوروفيل على تحييد الروائح.

تناول الزبادي

يساعد تناول اللبن الزبادي في تقليل رائحة الفم الكريهة بشكل فعال، لقدرته على مكافحة البكتيريا الضارة في أجزاء مختلفة من الجسم، وفقا لدراسة قامت بها الجمعية الدولية لأبحاث الأسنان.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر علاج منزلي فعال لرائحة الفم الكريهة لما له من خصائص مطهرة ومزيلة للروائح الكريهة.

استخدام غسول الفم

استخدام غسول الفم يساعد في قتل البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة، كما يساعد في منع تسوس الأسنان.

وأفادت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة عام 2017 بأنه يمكن استخدام محلول صودا الخبز بدلا من غسول الفم، ويمكن تحضيره عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع كوب من الماء الدافئ، والمضمضة بالمحلول لمدة 30 ثانية.

زيارة طبيب الأسنان

أشارت الدكتورة سلمى إلى ضرورة زيارة طبيب الأسنان للتأكد من عدم وجود تسوس في الأسنان قد يقوم بدوره بزيادة رائحة الفم الكريهة، حيث يسبب حفرا بالأسنان يتجمع فيها بقايا الطعام.

وكذلك الحفاظ على إزالة الجير الذي يتراكم على الأسنان بشكل دوري كل 6 أشهر، للتخلص من البكتيريا التي تعيش فيه والتي تسبب في إفساد رائحة الفم.