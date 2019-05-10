دول لا تغيب عنها الشمس.. كيف يصوم مسلموها؟

زهراء مجدي

يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب خلال ساعات النهار، ويفطرون على تمر وكوب من الماء، إلا أنه لا يوجد معيار ثابت للصيام في أقصى زوايا العالم.

فإذا كان الهدف من صيام شهر رمضان الامتناع عن الشهوات، وخاصة الأكل، كتعبير عن الامتنان للنعم من حولنا، فإن المسلمين في أيسلندا والنرويج وفنلندا يعيشون تجربة فريدة من نوعها هذا العام بينما يأتي شهر رمضان في الصيف.

شهر رمضان يتقلب بين الصيف والشتاء كل 15 أو عشرين عاما، فتخيل ما الذي يحدث في البلدان الشمالية حيث يمكن أن يعيش المسلمون 24 ساعة من النهار أو الليل حسب فصول السنة؟ وحيث يبلغ أقصر يوم في السنة حوالي 12 ساعة.

كيف حال مسلمي القطب الشمالي؟

وفق التقويم القمري يتقدم موعد بدء شهر رمضان بمعدل أقل من أسبوعين كل عام مقابل الميلادي. وفي البلدان القريبة من خط الاستواء -مثل السعودية وسنغافورة وإندونيسيا- لا يحدث هذا التغير فرقا كبيرا في عدد ساعات النهار الثابتة بين عام وآخر.

لكن بالنسبة لأولئك المسلمين المقيمين في معظم دول العالم الشمالية، بالقرب من الدائرة القطبية في الشمال، فإنهم يواجهون أزمة في فصل الصيف عند الصوم.

في أيسلندا تغرب الشمس عند منتصف الليل، وتشرق بعد غروبها بساعتين فقط خلال ذروة الصيف.

ويصوم المسلم النرويجي لمدة تصل إلى عشرين ساعة وعشرين دقيقة مما يضع المسلمين في الشمال أمام تحدي صيام تصل ساعاته حتى 21 ساعة و51 دقيقة في عامنا الحالي.