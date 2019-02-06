لماذا ترفض السفارات منحك تأشيرة دخول؟ إليك نصائح لاجتياز المقابلة

إيناس حامد

السفر أصبح حلم كثير من الشباب إما للسياحة أو الدراسة أو العمل، إلا أن أولى العقبات للتعرف على العالم الجديد من دول أوروبا وأميركا هي الحصول على تأشيرة الدخول (فيزا).

قد يبدو للبعض أن الأمر صعب هذه الأيام خاصة مع تصاعد الأصوات المنادية بعدم استقبال مزيد من المهاجرين، وهو ما يؤثر سلبا على الراغبين في السفر فترات قصيرة من أجل السياحة أو مهام تخص أعمالهم.

سنقدم لك بعضاَ من النصائح المبنية على تجارب واقعية لمواطنين عرب تقدموا للحصول على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (شنغن) أو تلك الخاصة بالولايات المتحدة، وتمكنوا من الحصول عليها.

بالطبع هذا ليس ضماناً لك بالموافقة على طلبك بنسبة 100%، لكنها قد تكون نصائح مفيدة توضح لك ما يحدث أثناء مقابلة السفارة.

ضرورة وجود تأشيرات سابقة بجواز سفرك

محمد إبراهيم، مهندس مصري قدم طلبا للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة عام 2017، وحصل عليها هو وزوجته وأبناؤه الثلاثة ووالدته من السفارة الأميركية بالقاهرة.

يقول "من المهم أن تكون شخصا واثقا من نفسه وأنت تتحدث إلى موظف السفارة، يجب ألا تظهر عليك علامات القلق أو الرغبة الشديدة في الحصول على التأشيرة.

ويضيف "حين سألني الموظف لماذا تريد السفر إلى أميركا؟ كانت إجابتي: لقد سافرت مع عائلتي إلى عدد من الدول، فنحن معتادون على قضاء جزء من الإجازة الصيفية كل عام في بلد مختلف، وقررنا هذا العام أننا نريد السفر إلى ولاية فلوريدا لأن أبنائي يرغبون في زيارة ديزني لاند".

يوضح المواطن المصري أنه من الأفضل أن يحمل جواز سفرك أختاماً لعدد من الدول قبل التقديم على تأشيرة "شنغن" فهذا يعطي انطباعا أنك شخص معتاد على السفر، وليس هناك ما يدعو للقلق منك.

هذا ما يؤكده أيضا عبد الله الذي يعمل بالسعودية، موضحاً أنه قدم على تأشيرة شنغن مرتين إلى فرنسا وألمانيا لكنها رفضت في الحالتين، فقرر السفر إلى دبي ولبنان وأخيراً تركيا، قبل أن يقدم أوراقه إلى السفارة الإسبانية في الرياض حيث تم قبوله، وحصل على التأشيرة.

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لا يهتم موظف السفارة بمظهرك كثيرا.. الملابس الفاخرة لن تؤثر بصورة كبيرة في تقييم طلبك، كذلك الملابس التي ترمز إلى معتقدك الديني كالحجاب لن تؤثر سلبا أو إيجابا على طلبك

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الهدف من السفر.. بم تجيب؟

وأضاف عبد الله أنه تأكيداً على صحة هدفك من الزيارة يفضل أن تضيف مع الأوراق اللازمة للتأشيرة شرحاً تفصيلياً لبرنامج رحلتك خلال الفترة التي ستقيم بها هناك، فإن كانت للسياحة تحدث عن الأماكن التي ستزورها، والمدن التي خططت للذهاب إليها، باليوم والساعة، وإن كانت زيارة عمل أيضا اشرح سبب الزيارة، والشركات أو الجهات التي ستتعاقد معها.

أما نهى فتقول إن ما ساعدها على الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة هو أن كل إجاباتها خلال المقابلة كانت تؤكد أن لديها وظيفة مرموقة، وأثبتت ذلك بخطاب الموارد البشرية في عملها.

وأشارت إلى رغبتها في قضاء بعض الأيام في أميركا وأنها ستعود، وتقول "حين سُئلت كم من الوقت ستمكثين هناك، قلت أعتقد أسبوعاً أو عشرة أيام، لكن لا أظن أن عملي سيمنحني إجازة أكثر من ذلك".

تشير نهى أيضا إلى أنه من الأفضل ألا تأتي على ذكر أحد من أقاربك أو أصدقائك الذين يعيشون في أميركا (أجابت بالنفي حين سألها الموظف: هل تعرفين أحدا يعيش في الولايات المتحدة؟).

ماذا عن الحوامل؟

الولادة في الدول التي تمنح المواليد جنسيتها مباشرة مثل أميركا أمر دستوري مشروع، لكن تحرص تلك البلدان على تقليص أعداد الوافدات بهدف منح أطفالهن حق المواطنة، ولذلك ترفض بنسبة كبيرة طلبات الحصول على تأشيرة دخول للحوامل.

رفض طلب داليا مرتين في الحصول على تأشيرة السياحة لدخول أميركا، حيث لاحظ موظفو السفارة حملها في المرتين رغم محاولتها إخفاء ذلك بالملابس الفضفاضة.

كما ينصح بعدم الكذب على الإطلاق فيما يتعلق بالحمل أو خطط الولادة في أميركا، لأن الموظف المسؤول قد يمنحك التأشيرة لأن السيدة المتقدمة بالطلب لم تكذب.

مظهرك ومعتقدك الديني

لا يهتم موظف السفارة بمظهرك كثيرا، فلا داعي للتكلف، ربما عليك أن تحسن من هندامك ولكن الملابس الفاخرة لن تؤثر بصورة كبيرة في تقييم طلبك، كذلك الملابس التي ترمز إلى معتقدك الديني كالحجاب أو أي علامة دينية في مظهرك لن تؤثر سلبا أو إيجابا على طلبك، يكفي أن تكون مقنعاً أمام الموظف.

أي الدول أفضل لطلب شنغن؟

قد تستمع إلى نصائح من يخبرك بصعوبة الحصول على تأشيرة شنغن من سفارة فرنسا أو إسبانيا أو اليونان أو إيطاليا، كل ذلك ليس له أساس من الصحة، عليك فقط إثبات جدية وسبب سفرك، فلا تتقدم لطلب الحصول على شنغن من سفارة فرنسا، وتقدم حجز طائرة وفندق في إيطاليا، يجب أن يكون برنامجك واضحاً للدولة التي تتقدم إلى سفارتها بطلب التأشيرة.

نصائح عامة

– يجب عليك أن تبحث جيدا عن الأسئلة الشائعة التي يوجهها موظفو السفارة لطالبي التأشيرة حتى تقدم إجابة سليمة وكافية عنها، قم بزيارة مواقع مثل ( VisaGuide.World ) أو موقع ( Schengen VisaInfo).

من بين تلك الأسئلة: لماذا ترغب في زيارة هذه الدولة تحديداً؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ هل سبق وأن قدمت على التأشيرة من إحدى سفاراتنا؟ كم من الوقت ستمضي هناك؟ ما الدول التي قمت بزيارتها السنوات القليلة الماضية؟

معرفتك بإجابة تلك الأسئلة تعفيك من التردد أمام الموظف، لكي لا تفاجأ بسؤال لا تعرف رداً عليه.

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ينصح بعدم الكذب على الإطلاق فيما يتعلق بالحمل أو خطط الولادة بأميركا، لأن الموظف المسؤول قد يمنحك التأشيرة لأن السيدة المتقدمة بالطلب لم تكذب

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– كن صادقا في ردك على موظف السفارة، لا تحاول إخفاء معلومة حين تُسأل عنها، لأنه وببساطة يمكنه الوصول لمعظم المعلومات عنك، ويمكنه ربط وتشبيك المعلومات المتاحة أمامه، فارتباكك أو تضارب إجاباتك قد يضعف موقفك بلا داع.

في هذا الفيديو يحكي موظف بالسفارة الأميركية عن سبب رفضه منح التأشيرة لإحدى السيدات لاكتشافه أنها كانت تكذب عليه.

– إن كنت في زيارة عمل قصيرة (مؤتمر، معارض) من الأفضل أن تضمن مع أوراقك دعوة مختومة من جهة العمل تلك، توضح سبب دعوتهم لك وعدد أيام الزيارة.

– عليك تقديم حالة حسابك البنكي، لا يهتم موظف السفارة بحجم رصيدك البنكي، ولكن بالحركة المستمرة والمنتظمة على حسابك خلال الشهور السابقة.

– يجب عليك في حال تم رفضك من قبل إحدى السفارات ألا تقدم طلباً آخر بعدها مباشرة، انتظر مدة لا تقل عن ستة أشهر، ثم قدم أوراقك ثانية، مع معالجة أسباب رفضك المرة السابقة.

هذه بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار، قبل وخلال التقديم على التأشيرة، بالتأكيد بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة.