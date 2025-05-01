أسلوب حياة

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دراسة: ترشيح القهوة قد ينقذ حياتك وهذا عدد فناجين الإسبريسو الآمن يوميا

كشفت دراسة سويدية حديثة، نُشرت في فبراير/شباط الماضي، عن أن القهوة المحضرة بواسطة آلات القهوة ذاتية الخدمة المنتشرة في أماكن العمل تحتوي على مستويات مرتفعة من مادتي الكافيستول والكاهويول.

Published On 26/5/2025
القهوة (المُفلترة) بورق الترشيح تقلل بشكل شبه كامل من تسرب الكافيستول والكاهويول (بيكسلز)

7 نصائح للوقاية من الصداع بعد ممارسة الرياضة

قد تكون ممارسة الرياضة وسيلتك للتخلص من التوتر وتحسين مزاجك، لكن ماذا لو انتهت الحصة الرياضية بصداع مفاجئ بدلا من الشعور بالنشاط. في السطور التالية، نكشف لك أسباب هذا النوع من الألم،

Published On 23/5/2025
Sporty adult caucasian man refreshing himself water from bottle against forest at summer heat after training outdoors. Water balance. Heat Danger. Overheating

كيف يتجاوز سكان قطر حرارة الصيف؟ مزيج من التكنولوجيا والتقاليد

يُظهر سكان قطر قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية في فصل الصيف، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتمسك بالتقاليد، واتباع أنماط حياة صحية، مما يجعل من قطر وجهة صيفية مختلفة.

Published On 21/5/2025
قطر من أكثر الدول حرارة في العالم حيث تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف 50 درجة مئوية (شترستوك)
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