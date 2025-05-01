أسلوب حياة

بالصور.. الكهوف في حياة الفلسطينيين
تربط الفلسطينيين بالكهوف علاقة تاريخية وطيدة، حتى بعد أن ألقت الحداثة بظلالها عليها، ومؤخرا بدأت يد الاحتلال تمتد إليها بالهدم تارة وبالهيمنة والسيطرة والتزوير تارة أخرى.
تربط الفلسطينيين بالكهوف علاقة تاريخية وطيدة، حتى بعد أن ألقت الحداثة بظلالها عليها، ومؤخرا بدأت يد الاحتلال تمتد إليها بالهدم تارة وبالهيمنة والسيطرة والتزوير تارة أخرى.
يكشف الواقع أن العديد من هذه المنتجات لا تحقق بالضرورة الفوائد الصحية المرجوة، بل قد تحتوي على مكونات خفية أو بدائل ضارة تعوض العناصر التي تم تقليلها.
كشفت دراسة سويدية حديثة، نُشرت في فبراير/شباط الماضي، عن أن القهوة المحضرة بواسطة آلات القهوة ذاتية الخدمة المنتشرة في أماكن العمل تحتوي على مستويات مرتفعة من مادتي الكافيستول والكاهويول.
يأخذ “طريق كيليكيا التاريخي” في ولاية مرسين جنوبي تركيا زواره في رحلة فريدة بين أحضان الطبيعة والمعالم الأثرية، عبر تضاريس خلابة تمتزج فيها الجبال والوديان والقلاع التاريخية.
نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أخيرا، أن تقرير الإرهاق النفسي الصادر عن هيئة الصحة العقلية في المملكة المتحدة، أظهر أن 91% من البالغين، عانوا من “مستويات عالية من التوتر” في العام الماضي.
أطلقت وزارة الصحة التركية حملة وطنية تحت شعار “اعرف وزنك، عش بصحة” تهدف إلى مكافحة السمنة من خلال إجراء قياسات لمؤشر كتلة الجسم لـ10 ملايين مواطن في الأماكن العامة.
قد تكون ممارسة الرياضة وسيلتك للتخلص من التوتر وتحسين مزاجك، لكن ماذا لو انتهت الحصة الرياضية بصداع مفاجئ بدلا من الشعور بالنشاط. في السطور التالية، نكشف لك أسباب هذا النوع من الألم،
رغم سهولة استخدام الميزان، فإن هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها بعضنا وقد تؤدي إلى قراءات غير دقيقة أو وزن غير حقيقي.
في مخيمات النزوح بغزّة وتحت أشعة الشمس، يصطف النازحون الفلسطينيون لساعات بطوابير طويلة للحصول على كميات شحيحة من المياه بالكاد تصلح للاستخدام الآدمي، جراء تلوثها بفعل الحرب الإسرائيلية.
يُظهر سكان قطر قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية في فصل الصيف، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتمسك بالتقاليد، واتباع أنماط حياة صحية، مما يجعل من قطر وجهة صيفية مختلفة.
بدائل الحليب ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى آلاف السنين، حيث عرفتها حضارات متعددة وانتشرت عبر القارات بدوافع مختلفة، شملت الحاجة والتقاليد الدينية، وصولا إلى الاهتمام بالاستدامة البيئية.