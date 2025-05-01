أسلوب حياة

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أخيرا، أن تقرير الإرهاق النفسي الصادر عن هيئة الصحة العقلية في المملكة المتحدة، أظهر أن 91% من البالغين، عانوا من “مستويات عالية من التوتر” في العام الماضي.