أخبار لبنان اليوم

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"لاعب خطير".. التهديد البحري السري لحزب الله

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن حزب الله طور على مدى العقد الماضي ترسانة بحرية كبيرة، ونسبت إلى خبير ميداني إسرائيلي قوله إنها “تتمتع بقدرة كهروضوئية لاصطياد الهدف؛ إنها لاعب خطير”.

Published On 17/10/2024
Mockup of Yakhont missile at Army 2018 Russian P-800 Oniks missile. (Picture source: Wikipedia/ Boevaya mashina)
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الحرب على غزة.. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل يحيى السنوار

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ377، استمر الاحتلال في عمليات الإبادة في جباليا بشمال القطاع حيث نسف العديد من المباني، في حين قال الدفاع المدني بقطاع غزة إنه لا قدرة له على انتشال عشرات الشهداء.

Published On 17/10/2024
Palestinians conduct search and rescue operations at the site of Israeli strikes on a residential building, in the central Gaza Strip October 31, 2023. REUTERS/Ahmed Zakot
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