أخبار لبنان اليوم

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ377، استمر الاحتلال في عمليات الإبادة في جباليا بشمال القطاع حيث نسف العديد من المباني، في حين قال الدفاع المدني بقطاع غزة إنه لا قدرة له على انتشال عشرات الشهداء.