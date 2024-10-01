أخبار لبنان اليوم

أعلن حزب الله اللبناني الليلة أن المقاومة انتقلت إلى مرحلة جديدة وتصاعدية ضد العدو ستتحدث عنها أحداث ومجريات الأيام القادمة.
أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا منذ صباح اليوم 4 دبابات إسرائيلية وقصفوا بالصواريخ تجمعات لجنود إسرائيليين ومستوطنات، في حين أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 عسكريين.
أكد عضو البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله حسن فضل الله، الخميس، أن إسرائيل لم تسيطر بشكل كامل على أي قرية جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الحزب يتابع مفاوضات وقف إطلاق النار عبر التنسيق مع رئيس مجلس النواب.
شكلت القرى التي لجأ إليها النازحون من قرى جنوب لبنان والبقاع نموذجا أهليا متماسكا، فقد نجح أهلها في استيعاب من لجؤوا إليهم واستضافوهم بمنازلهم ومؤسساتهم، متحدين محاولات الاحتلال الإسرائيلي لزرع الفتن.