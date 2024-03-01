بعد 4 أيام من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، و3 أيام من فتح حزب الله جبهة جديدة في جنوب لبنان، قال قائد حركة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة"، "نحن في تنسيق تام مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، لفعل ما نستطيع". وربط تدخل جماعته بتدخل الولايات المتحدة المباشر بالحرب.

في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعترضت المدمرة الأميركية يو إس إس كارني أثناء تحركها في شمال البحر الأحمر 3 صواريخ سكود و 8 طائرات مسيرة أُطلقت من مناطق سيطرة حركة أنصار الله الحوثييّن في اليمن باتجاه إسرائيل حسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية. وتزامن ذلك مع كشف وكالة بلومبيرغ أن السعودية أسقطت صاروخا أثناء مروره فوق أراضيها قادما من اليمن.

وتكررت الهجمات التي يشتبه بأن اليمن مصدرها في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت القوات المسلحة المصرية عن سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهُوية قرب مبنى قريب من مستشفى طابا في جنوب سيناء، وإصابة 6 أفراد. وأضافت أنها اعترضت طائرة مسيرة في خليج العقبة خارج المجال الجوي لمصر، وأن بعض حطام الطائرة سقط في منطقة غير مأهولة في منطقة نويبع.