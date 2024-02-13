ادعاءات نتنياهو وغالانت كذبتها مدخرات عائلة أبو زايدة المنهوبة

الوجه الآخر للجندي الإسرائيلي كشفته حرب غزة.. سرقات وسطو ومصادرة مقتنيات
الوجه الآخر للجندي الإسرائيلي كشفته حرب غزة.. سرقات وسطو ومصادرة مقتنيات (الجزيرة)
الوجه الآخر للجندي الإسرائيلي كشفته حرب غزة.. سرقات وسطو ومصادرة مقتنيات (الجزيرة)
13/2/2024-|آخر تحديث: 13/2/202409:58 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

لم تكن أسيل أبو زايدة (19عاما) طالبة الصيدلة الفلسطينية المقيمة في حي الفالوجة بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة معنية بمضمون الخطاب الحماسي الذي سيلقيه في اليوم التالي رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا بمسعاه لتهدئة غضب أهالي الإسرائيليين الـ139 المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. كان همها الوحيد منصبا على النجاة مع من تبقى من أسرتها، بعد قصف منزل خالها الذي لجأت العائلة إليه في مخيم جباليا، وهو ما أدى إلى استشهاد شقيقها محمد (16عامًا) وبنت خالها شمس سالم (13 عامًا) وزوجة جدها مريم سالم (55 عاماً)، وخروجها مع أخويها عبد الله (14 عامًا) وأسامة (7 أعوام) بإصابات بالرأس، بعد انتشالهم من تحت الأنقاض.

وأملا بالنجاة من أهوال القصف الإسرائيلي القادم من الجو والبحر والبر، التزمت أسيل وشقيقتها ميس (9 أعوام) ووالدتهما خولة (46 عاما) بما ورد في المنشورات التي ألقتها الطائرات الإسرائيلية. فسلكت الأسرة درب النزوح جنوبا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني مع عشرات الأسر الفلسطينية الأخرى عبر طريق صلاح الدين، أملا بالوصول إلى خان يونس أو رفح.

epa11108556 Internally displaced Palestinians move past Israeli tanks after the Israeli army told residents of Khan Yunis camp to leave their homes and head towards Rafah camps near the Egyptian border, southern Gaza Strip, 27 January 2024. Since 07 October 2023, up to 1.9 million people, or more than 85 percent of the population, have been displaced throughout the Gaza Strip, some more than once, according to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), which added that most civilians in Gaza are in 'desperate need of humanitarian assistance and protection'. EPA-EFE/MOHAMMED SABER EPA-EFE/MOHAMMED SABER
فلسطينيون يتحركون من مخيم خان يونس إلى رفح في 24 يناير/كانون الثاني بناء على تعليمات الجيش الإسرائيلي ( الأوروبية)
المصدر : الجزيرة