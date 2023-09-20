صناعة الحديد في اليمن.. الفساد والتحايل يعطلها ويهدد مستقبلها

"توقف المصنع وخسرت عملي وإلى جانبي الكثير من العمال وأصبحنا عاطلين ومشردين".. هكذا يصف عبد الرحمن بلحارث وضعه بعد سنوات من توقف مصنع "العربية لإنتاج الحديد والصلب" في اليمن. وعبد الرحمن كغيره ممن فقدوا وظائفهم -وربما ينضم إليه العشرات- بعد توقف عدد من المصانع المحلية التي تنتج الحديد، عقب سماح الحكومة أو أطراف فيها بتصدير خردة الحديد التي تعتمد عليها المصانع لإنتاج الخام، ليكون بذلك عبد الرحمن وغيره ضحايا عمليات الفساد تلك، والذين لم تنصفهم ولم تنصف مصانعهم قرارات وتوجيهات ما قبل الحرب، وما بعدها.