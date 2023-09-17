رابين وعرفات صنعا "أوسلو".. وإجهاضه بدأه عامير وبن غفير

Israel's Defence Minister Shimon Peres (R) stands next to Palestinian leader Yasser Arafat and Israel's Prime Minister Yitzhak Rabin (L) after they were awarded the Noble Peace Prize in Oslo October 12, 1994 in this handout photo released by the Israeli Government Press Office (GPO). REUTERS/Ya'acov Sa'ar/Handout/GPO (NORWAY - Tags: POLITICS MILITARY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
بيريز وعرفات ورابين صنعوا أوسلو عام 1993 وحصلوا بفضله على نوبل للسلام(رويترز)
بيريز وعرفات ورابين صنعوا أوسلو عام 1993 وحصلوا بفضله على نوبل للسلام(رويترز)
17/9/2023

قبل ثلاثين عاما التقى في حديقة البيت الأبيض بواشنطن الزعماء الفلسطينيون والإسرائيليون للتوقيع على اتفاق ظن أغلبية مراقبيه أنه مقدمة لإشاعة السلام في الشرق الأوسط.

جمعت اتفاقية أوسلو الأولى بين إسحاق رابين وياسر عرفات، وكان الأول رئيسا لوزراء إسرائيل، وكان الأخير زعيما لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تصافح الرجلان في لفتة مهمة أدت مع توقيع الاتفاق إلى حصولهما في العام التالي على جائزة نوبل للسلام إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز.

والآن، بات ثلاثتهم في عداد الأموات، وقضى أولهم -وهو رابين- في ظروف تتصل مباشرة بتوقيعه اتفاق أوسلو.

والمؤكد أن عملية السلام التي كان من المفترض أن يبدأها الاتفاق قد ولدت ميتة مع استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية، كما أن الاتفاق لم يسهل حصول الشعب الفلسطيني على دولة مستقلة.

المصدر : الجزيرة