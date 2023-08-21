في عام 2001، لم يكن جيم أونيل كبير مستشاري بنك غولدمان ساكس يتخيل أن دراسته الاقتصادية المعنونة بـ"بريك" (BRIC) التي وضعها عن الدول الناشئة لغايات تجارية وتسويقية بحتة ستكون أساسا لبناء كيان ضخم يمثل دول الجنوب، ويشكل كتلة دولية وازنة بعوامل قوة كثيرة، تقدم نفسها بديلا يستقطب دول الجنوب في عالم تكثر أزماته.

فقد ساهمت الأزمات الدولية والتحولات الجيوسياسية خلال الأعوام الماضية في دفع الكثير من الدول النامية إلى طلب الانضمام إلى المجموعة، التي أصبحت لاعبا مهما في الساحة الدولية، واستطاعت أن تقدم نفسها بديلًا للكيانات الاقتصادية والسياسية الدولية القائمة -المعبرة عن عصر الهيمنة الغربية- ومموّلًا تزداد أهميته للتنمية في دول عديدة.

ومع المتغيرات الكثيرة على الساحة الدولية، ينتظر أن يكون اجتماع القمة الـ15 المقبل لقادة بريكس بين 22 و24 أغسطس/آب بجوهانسبورغ حاسما في مستقبل هذه المجموعة ودورها العالمي، فما القضايا الرئيسية على جدول الأعمال؟

من المنتظر أن تناقش القمة تطوير العلاقات الاقتصادية وتعميق التعاون في مجالات التجارة والتمويل والأمن، والتنمية المتبادلة والمستدامة، تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الدولية بين دول المجموعة.

ومن أكثر القضايا إلحاحا على جدول أعمال القمة هو التوسيع المحتمل للمجموعة، واعتماد آليات مناسبة لذلك في ضوء الخلاف الصيني الروسي-الهندي حول شروط انضمام دول جديدة، حيث أبدت أكثر من 40 دولة اهتماما بالانضمام إلى الكتلة بشكل رسمي أو غير رسمي.

وتتضمن أجندة القمة، التي دعي لها قادة وممثلو 71 دولة، عنصرا مهما يتمثل في تطوير المبادلات التجارية بالعملات المحلية وتوسيع عضوية بنك التنمية الجديد (NDB) لتقليل اعتماد المجموعة على الدولار الأميركي، بينما لن يتضمن جدول الأعمال خططا لمناقشة استبدال الدولار واعتماد عملة موحدة.

وقبيل انعقاد مؤتمر القمة، تعرضت المجموعة لاختبار لقوتها ومكانتها الدولية في مواجهة المنظومة الغربية وقوانينها، حيث سيغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -وهو رئيس دولة مؤسسة- عن القمة بسبب مذكرة توقيفه الصادرة عن الجنائية الدولية في مارس/آذار 2023، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وكان الاختبار الأول لصلابة التكتل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حين جمّد "بنك التنمية الجديد" القروض لروسيا لطمأنة المستثمرين على امتثاله للعقوبات الغربية، وجعلت دول المجموعة الأخرى أولويتها الوصول المستمر إلى النظام المالي القائم على الدولار، بدل مساعدة روسيا التي تعرضت لعقوبات أميركية وغربية.