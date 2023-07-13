تجاوز عدد سكان العالم خلال الشهور الـ 12 الماضية حاجز المليارات الثمانية. وفي أبريل/نيسان الماضي، تخطت الهند جارتها الصين لتصبح الدولة الأكثر كثافة سكانية حسب إحصاءات الأمم المتحدة. علما بأن المنظمة الدولية تحيي في 11 يوليو/تموز من كل عام يوم السكان العالمي للفت الانتباه إلى أهمية قضايا السكان، وعلاقتها بمسألتي البيئة والتنمية البشرية.

وبينما تتواصل الزيادة المضطردة بعدد السكان، فإن معدلات نموه تتباطأ. ففي وقت سابق من هذا العام، حطمت كوريا الجنوبية مرة أخرى الرقم القياسي الخاص بها لأدنى معدل خصوبة في العالم، بينما سجلت دول أخرى في جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك اليابان والصين أيضًا، أدنى معدلات ولادات.

في الرسوم البيانية اللاحقة تفك الجزيرة رموز الزيادة السكانية في العالم، وتشرح ما يعنيه تناقص عدد السكان بالنسبة لأجزاء أخرى منه.