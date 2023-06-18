ترجّح تقديرات الأمم المتحدة، أن تكون الهند قد تجاوزت الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان خلال يونيو/حزيران الجاري، ويمثل هذا التحول علامة فارقة مهمة للدولة الواقعة في جنوب آسيا، وستكون له آثار بعيدة المدى على اقتصادها ومجتمعها وتأثيرها العالمي.

وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في أبريل/نيسان الماضي أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1428.6 مليون نسمة مقابل 1425.7 مليونا في الصين خلال يونيو/حزيران، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى أن الهند تجاوزت فعلا جارتها الصين ديمغرافيا. ولم تعلق نيودلهي على هذه التقديرات، وهي تعتمد سياسة التكتم في ظل عدم إجراء تعداد سكاني جديد، ويعود آخر إحصاء رسمي للسكان في الهند إلى عام 2011 عندما سجلت 1.21 مليار نسمة.

وتوضح الرسوم التفاعلية الملحقة في هذا التقرير كيف تضاعف عدد سكان الهند 4 مرات من 350 مليون نسمة في عام 1950 إلى ما يربو على 1.43 مليار اليوم.

وفي الوقت نفسه، فإن عدد سكان الصين -الذي بلغ ذروته عند 1.42 مليار في عام 2021- بدأ في التراجع تدريجيا.

وتفصّل سلسلة الرسوم البيانية المرفقة معظم البيانات والأرقام المتعلقة بكيفية صعود الهند كأعلى دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية وما يعنيه ذلك لبقية العالم.

ويوضح الرسم التفاعلي التالي الزيادة السكانية الحاصلة والمفترضة في الصين والهند خلال قرن (1950-2050).

يبلغ عدد سكان الهند والصين مجتمعتين 2.8 مليار نسمة، ويعني ذلك أن كل ثالث شخص من سكان العالم ينحدر من أحد هذين البلدين الآسيويين.

وعمليا، يتجاوز عدد السكان في الهند والصين سكان البلدان الـ19 التالية الأكثر كثافة سكانية في العالم مجتمعة حسب بيانات الأمم المتحدة لعام 2022، وهي:

الولايات المتحدة (340 مليونا)، إندونيسيا (277.5 مليونا)، باكستان (240.5 مليونا)، نيجيريا (223.8 مليونا)، البرازيل (216.4 مليونا)، بنغلاديش (173 مليونا)، روسيا (144.4 مليونا)، المكسيك (128.5 مليونا)، إثيوبيا (126.5 مليونا)، اليابان (123.3 مليونا)، الفلبين (117.3 مليونا)، مصر (112.7 مليونا)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (102.3 مليون)، فيتنام (98.9 مليونا)، إيران (89.2 مليونا)، تركيا (85.8 مليونا)، ألمانيا (83.3 مليونا)، تايلند (71.8 مليونا)، المملكة المتحدة (67.7 مليونا).

ولطالما كانت الصين البلد الأكثر ازدحاما بالسكان، وتعد المنطقة الشرقية لجمهورية الصين الشعبية الغنية بالموارد الزراعية موطنا لأكثر من 90% من سكان البلاد، أما في الدولة الجارة الهند -التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة الصين- فيتجمع معظم السكان في الجزء الشمالي من البلاد.

وتُظهر الخريطة ثلاثية الأبعاد أدناه معدل الكثافة السكانية للمدن في الهند والصين، وتدل المناطق ذات المؤشرات الأعلى في الخريطة على المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان.