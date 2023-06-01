الغارات الإسرائيلية على منازل الفلسطينيين.. إرهاب منهجي ومتكرر

كل ليلة تقريبًا، بين منتصف الليل والخامسة صباحًا، يقتحم الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

يأتي الجنود المدججون بالسلاح، وغالبا ما يكونون ملثمين، في مجموعات يتراوح عددها بين 10 و100 جندي. يدخلون المنازل، ويفجرون أبوابها في بعض الأحيان.

يتم إيقاظ أفراد الأسرة جميعا، من الأطفال إلى المسنين، ويصار إلى احتجازهم تحت تهديد السلاح، في حين يقوم الجنود بتدمير مقتنيات المنزل وتفتيش أصحابه، واستجوابهم وضربهم وتصويرهم في بعض الحالات.

وخلال هذه الغارات الليلية قتل وجرح فلسطينيون كثر، إلى جانب ترويع العائلات وخصوصا الأطفال.

عن تجربتهم مع اقتحامات المنازل والاعتقال، تحدث إلى الجزيرة 4 فلسطينيين من هؤلاء الضحايا: