في ذكراه ال20..كيف دمر الغزو الأميركي نسيج العراق السكاني وتراثه؟

BAGHDAD, IRAQ - MARCH 19: Internally displaced girls go to school on March 19, 2008 as they live in a bombed building in Baghdad, Iraq. An internally displaced Iraqi family has taken a bombed building as its home in Baghdad, Iraq. According to a global relief agency, about one in five of Iraq?s population, five years ago, is refugees or living as internally displaced people. (Photo by Wathiq Khuzaie /Getty Images)
طفلتان نازحتان تتوجهان إلى مدرستهما في بغداد (غيتي)
طفلتان نازحتان تتوجهان إلى مدرستهما في بغداد (غيتي)
23/4/2023

يعود الصحفي والمخرج العراقي ميثاق الخطيب بالذاكرة إلى الأسبوع السابق على الغزو. يقول للجزيرة "دخلت إلى غرفة المعيشة، وجدت عمي يضع شريطا لاصقا على النوافذ. سألته عن السبب. قال: حتى لا يتحول الزجاج إلى شظايا. وبينما كان يقوم عمي بعمله ذاك، كنت أرى صدام حسين في ظهوره الأخير على شاشة تلفزيون المنزل".

في 19 مارس/ آذار 2003 بدأ تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بشن غاراته على العراق. في اليوم التالي بدأ الهجوم الأرضي. كان ميثاق الخطيب وقتها في السابعة من عمره.

في ذلك الوقت كانت عائلة الخطيب تقيم في الرمادي على بعد 110 كيلومترات إلى الغرب من بغداد. غادرت الأسرة منزلها في بداية الغزو، لكنها لم تجد في مدينة هيت التي قصدتها في محافظة الأنبار المقومات الأساسية للحياة، فعادت أدراجها إلى الرمادي، لتجد أن القوات الأميركية أقامت قاعدة عسكرية لها على بعد أمتار من المنزل.

العراقي ميثاق الخطيب متحدثا إلى الجزيرة
ميثاق الخطيب كان في السابعة عندما غزت الولايات المتحدة العراق (الجزيرة)

يقول الخطيب "كان الأمر في الجوار إشكاليا للغاية بوجود قاعدة أميركية على مقربة. كنا نعيش دائما أسرى الخوف من وقوع هجوم عليها. يمكنني الآن أن أتذكر، أننا كنا نتوقعه مرة كل أسبوع".

يشار إلى أن هجمات تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001 هي التي دفعت الولايات المتحدة لغزو أفغانستان بغرض سحق شبكات التنظيم وإطاحة زعيمه أسامة بن لادن. وفي وقت لاحق استخدمت الولايات المتحدة مزاعم امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل لتبرير غزوها للعراق باعتباره أيضا استمرارا لحربها على الإرهاب.

أطيح بصدام ونظامه، ولم يتم العثور على أسلحة دمار شامل. وبدلا من الديمقراطية الموعودة، تسبب الغزو الأميركي والدمار المصاحب له في بث الرعب في العراقيين وألحق الأذى بثقافتهم.

المصدر : الجزيرة