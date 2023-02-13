يسابق رجال الإنقاذ الزمن في تركيا وسوريا، ويعملون في أجواء شديدة البرودة وصلت أحيانا إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر، ووسط تساقط للأمطار والثلوج، للتنقيب في بقايا المباني التي دمرتها الزلازل، أملا في العثور عن ناجين وانتشال الجثث العالقة تحت ركام الأبينة المنهارة.

ويؤدي سوء الأحوال الجوية بالمنطقة إلى إعاقة عمليات الإنقاذ والإغاثة. كما أسهمت المباني المنهارة والطرق المدمرة في صعوبة تحديد أماكن الناجين وإيصال المساعدات الأساسية إلى المناطق المتضررة.

وقع مركز الزلزال الأول على بعد حوالي 33 كيلومترا من مدينة غازي عنتاب، وهي مدينة رئيسية وعاصمة إقليمية في جنوبي شرقي تركيا، وهي ملاذ أيضا لملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في جنوبي تركيا. وبقي الآلاف من السكان بعد الزلزال دون مأوى في أجواء شديدة البرودة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 23 مليون شخص قد يتضررون من الزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وتزداد درجات الحرارة انخفاضا في الليل في المناطق المتضررة، ويتسبب الطقس البارد في وفاة العديد من الضحايا العالقين، إضافة إلى أنه يعقّد عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة خصوصا أثناء الليل.

وبعد مرور أسبوع على حدوث زلزال كهرمان مرعش، تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال 34 ألفا (29 ألفا و605 قتلى في تركيا، ونحو 4500 في سوريا) إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

ورغم الصعوبات واستمرار الهزات الارتدادية التي تراوحت بين 3 و4.7 درجات، فإن فرق البحث والإنقاذ تمكنت بعد جهود جبارة من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع تدريجيا، وفي المقابل أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري (الخوذ البيضاء) انتهاء عمليات الإنقاذ.