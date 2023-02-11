ضرب زلزالان قويان يوم الاثنين السادس من فبراير/شباط 2023 جنوبي تركيا على مقربة من الحدود مع سوريا؛ وتسببا في مقتل الآلاف وهدم عدد كبير من المباني السكنية في أرجاء المنطقة.

وقع الزلزال الأول -المقدر بـ7.8 درجات على مقياس ريختر- في الساعة 4:17 دقيقة (1:17 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه قضاء بازارجيك التابع لولاية كهرمان مرعش.

وبعد أقل من 12 ساعة وقع زلزال ثان في المنطقة ذاتها بقوة 7.6 على مقياس ريختر. وشعر بالهزات الناجمة عنه سكان المناطق الواقعة في مساحة قطرها ألف كيلومتر (621 ميلا).

علما بأن الزلزال يصنف بأنه "قوي للغاية" عندما تزيد قوته على 7 درجات.

منذ ذلك الحين، تعرضت تركيا لأكثر من 100 هزة ارتدادية تزيد قوتها على 4 درجات، وهذه الهزات الارتدادية عبارة عن زلزال أقل حجما، وتصيب المنطقة الرئيسية التي أصابها الزلزال.