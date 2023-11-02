وصل الطفل إلياس أبو شمالة إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مصابا بحروق من الدرجة الرابعة في مختلف أنحاء جسده، نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي على منزله في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تسبب باستشهاد والدته وأشقائه الثلاثة.





ونجا أبو شمالة (8 سنوات) من الموت بعد تمكن أجهزة الدفاع المدني من انتشاله مصابًا بحروق بمختلف أنحاء جسده، حيث نقل إلى مستشفى ناصر وسط محاولات حثيثة من الأطباء لإنقاذ حياته. واستمرت محاولات الأطباء لأسبوعين، لكن نقص الأدوية والوقود حال دون إنقاذه، حسب تقرير مصور بثته وكالة رويترز، وأكدته قناة الحرة الأميركية التي نقلت وقائع جنازة الطفل المغدور.

وعاين معد التحقيق حالة الطفل أبو شمالة أثناء مكوثه في المستشفى، وحصل على شهادة الطبيب المعالج له، وتبين أنه تعرض لحروق شديدة من الدرجة الرابعة، نتيجة صاروخ إسرائيلي سقط على منزله.





ويعد أبو شمالة واحدا من آلاف الجرحى والشهداء في قطاع غزة الذين أصيبوا بحروق بالغة وغير مسبوقة، وصلت إلى درجة إذابة عظام بعض الشهداء، وفقا لشهادات طبية حصل عليها معد التحقيق. بدوره تحدث وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش إلى وسائل الإعلام في 24 أكتوبر/ تشرين الأول قائلا "لدينا مصابون بحروق درجتها 80% مما يدل على استخدام أسلحة جديدة". وهو ما كرره مدير المستشفى الإندونيسي الدكتور عاطف الكحلوت بعد مقتل وإصابة نحو 400 شخص في مخيم جباليا قائلا إن "أغلب الجثث والجرحى مصابون بجروح وحروق بليغة تدل على استخدام أنواع جديدة من الأسلحة".