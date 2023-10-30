تعرض قطاع غزة المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لدمار واسع النطاق جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 3 أسابيع. ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن أعلنها "منطقة آمنة".

تظهر صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية أن الهجمات البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية قد سوّت بالأرض أحياء بأكملها، وأن أضرارا بالغة لحقت بالمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمنازل، أو أنها تعرضت للتدمير.

ترسم الرسوم البيانية والخرائط التالية ملامح الأضرار التي لحقت بالتجمعات والمناطق التي تكون محافظات غزة الخمس: شمال غزة، غزة المدينة، دير البلح، خان يونس، رفح. تاليا لقطتان التقطتا عبر الأقمار الصناعية لبيت حانون ( شمال القطاع) قبل القصف الإسرائيلي وبعده.

يقع قطاع غزة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتحده إسرائيل من جهتي الشمال والشرق ومصر من جهة الجنوب. وتبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا بطول يبلغ 41 كيلومترا، حيث يمكن اجتياز المسافة بالسيارة من بيت حانون إلى رفح، في أقل من ساعة.

ويخضع القطاع لحصار جوي وبحري، كما يخضع سكانه والبضائع الواردة إليه لتقييدات صارمة في الدخول والخروج من حدوده، منذ تولي حركة حماس السلطة في القطاع أواسط عام 2007.