الجيش الإسرائيلي.. القدرات والتسليح الأميركي

بعد الاختراق الناجح لمقاتلي القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي للحصون الإسرائيلية المقامة في محيط قطاع غزة، حركت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى شرق البحر المتوسط الذي وصلته في اليوم الرابع للحرب.

في اليوم ذاته قال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان للبنتاغون: إن الولايات المتحدة ستزود الجيش الإسرائيلي بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بما في ذلك الذخائر. وهو ما تحقق على وجه السرعة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن هبوط طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نفاطيم الجوية في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وفي إفادة صحفية منفصلة قال مسؤولان أميركيان: إن وزارة الدفاع الإسرائيلية قدمت بالفعل للبنتاغون قائمة أولية بالأسلحة التي يحتاجونها، وتشمل ذخائر للطائرات المقاتلة.

ومعلوم أن الحفاظ على الهيمنة العسكرية الإقليمية لإسرائيل هو عنصر أساسي في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقد تحقق ذلك من خلال التمويل الأميركي لإسرائيل، وتعزيز ترسانتها العسكرية باستمرار.