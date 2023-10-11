الهجوم الإسرائيلي على غزة بالخرائط والأرقام

تواصل إسرائيل هجومها الانتقامي من قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي بالتزامن مع فرض حصار "شامل" على القطاع المحاصر أصلا، وذلك من خلال حظر وصول الغذاء والماء والوقود إليه بعدما نفذت حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 ألف جندي احتياطي احتشدوا بالقرب من السياج الحدودي مع القطاع مع غزة، وفي ما يلي أحدث حصيلة للشهداء في غزة والضفة وللقتلى في إسرائيل:

غزة:

الشهداء: 950 على الأقل

الجرحى: 5 آلاف على الأقل

الضفة الغربية المحتلة

الشهداء: 21 على الأقل

الجرحى: 130 على الأقل

إسرائيل

القتلى: 900 على الأقل

الجرحى: 2800 على الأقل

وردت هذه الأرقام ضمن إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية الإسرائيلية.