الهجوم الإسرائيلي على غزة بالخرائط والأرقام

11/10/2023
تواصل إسرائيل هجومها الانتقامي من قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي بالتزامن مع فرض حصار "شامل" على القطاع المحاصر أصلا، وذلك من خلال حظر وصول الغذاء والماء والوقود إليه بعدما نفذت حماس أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 ألف جندي احتياطي احتشدوا بالقرب من السياج الحدودي مع القطاع مع غزة، وفي ما يلي أحدث حصيلة للشهداء في غزة والضفة وللقتلى في إسرائيل:
غزة:
الشهداء: 950 على الأقل
الجرحى: 5 آلاف على الأقل
الضفة الغربية المحتلة
الشهداء: 21 على الأقل
الجرحى: 130 على الأقل
إسرائيل
القتلى: 900 على الأقل
الجرحى: 2800 على الأقل
وردت هذه الأرقام ضمن إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والخدمات الطبية الإسرائيلية.
المصدر : الجزيرة