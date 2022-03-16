يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع وقوف الحرب على أرضه على أعتاب عامها الثامن.

وقدّرت بيانات الأمم المتحدة عدد الذين قتلوا في هذه الحرب نهاية عام 2021 بـ377 ألفا، قضى بعضهم جراء الأعمال القتالية وآخرون بسبب الجوع والأمراض. وكان 70% من الضحايا من الأطفال.

وتشير إحصاءات برنامج الغذاء العالمي إلى أن 14.5 مليونا من السكان الذين يقدرون بنحو 30 مليونا، لا يحصلون على طعام كاف، ويعاني 47.5% من الأطفال دون سن السادسة من سوء تغذية مزمن.

وأدت 7 سنوات من القتال المتواصل إلى نزوح ما لا يقل عن 4 ملايين شخص.